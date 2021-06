Hogyan vészeljük át a forró éjszakákat?

A nyári kánikula idején sokan nehezebben tudnak elaludni, éjszaka többet forgolódnak, a tartós hőségben sokszor már éjszaka sem hűl le a levegő annyira, hogy kellemes hűvösben lehessen aludni. Testünk-lelkünk megfelelő regenerációjához elsősorban kellemes hőmérsékletű hálószoba szükséges.

Ha napközben a hőmérséklet évszázados melegrekordokat döntöget, gyakran előfordul, hogy éjszaka sem hűl az elfogadható szint alá a hálószoba.

Légkondicionálás híján a többség ilyenkor izzadva forgolódik ágyában, nehezen alszik el, éjjel többször felébred, s reggel hullafáradtan vánszorog az enyhítést hozó zuhany alá.

Meztelenül vagy hálóingben? Hogy a forró éjszakákon felveszünk-e valamit, vagy meztelenül alszunk, teljesen megszokás és higiéniás igényünk kérdése. Aki erőteljesebben izzad, és szeretne valamit bőre és a lepedő közé, annak ajánlottak azon anyagokból készített hálóingek, amelyek a nedvességet kifelé vezetik magukból ahelyett, hogy magukban tartanák.

Amikor úgy érezzük, hogy fáradtabbak vagyunk, mint amikor lefeküdtünk, nem tévedünk sokat: szervezetünknek igenis nagy szüksége lenne arra, hogy éjszaka lehűljön, mint ahogy teszi azt minden nap, ha nem kánikulai az időszak. Ha a szervezet „önlehűtő” rendszere a külső magas hőmérséklet miatt nem működik, az éjszakai pihenés szenvedhet csorbát.

Ám mielőtt klímaberendezés beszerzésén gondolkodnánk – mert tulajdonképpen a legtöbb háztartásba egy-egy melegebb nyári nap miatt nem igazán éri meg beszereltetni a készüléket – ajánlatos pár hasznos trükköt bevetni a hálószobában a pihentető hőmérséklet érdekében. Jürgen Zulley, a Regensburgi Egyetem Alváskutató Központjának vezetője elárulta saját praktikáit.

Tollpárna, viszlát!

A tollal és egyéb töltelékekkel ellátott paplan helyett vékony üres paplanhuzatot vagy lepedőt használjunk takaróként.

Megpróbálhatunk takaró nélkül is pihenni, ám a legtöbb ember annyira hozzá van szokva, hogy éjszakánként takaró alatt alszik, hogy a pihenés nem lesz igazán regeneráló, úgyhogy akármilyen vékony takaró, de legyen kéznél. Emellett a minimális légmozgás miatt is ajánlott némi takarózás...

Most a párna is csak melegíthet, ha kényelme érdekében feltétlenül hazsnálnia kell a legmelegebb napokon is párnát, akkor semmiképp se tollal töltött verziót válasszon!

Nappali hűtés

Aki nem tud éjszakánként az erkélyre kihelyezett függőágyba költözni, annak a hálószoba napközbeni hűvösen tartásán kell ügyködnie: nappalra kötelezőnek számít az ablakok becsukása, a függöny, redőny be-, illetve lehúzása még akkor is, ha a hálószoba nem a ház napos oldalán található. Esténként ezzel ellentétes hadműveletet kell végrehajtanunk: tárjuk sarkig az ablakokat, hogy a levegő kellően átjárja a helyiséget, ha tehetjük, csináljunk kereszthuzatot. Éjszakára az ablakok tárva-nyitva is maradhatnak, ám a huzattal bánjuk óvatosan, mivel látó, és hallószerveink láthatják kárát a tartós légmozgásnak.

Vízhűtéses megoldás

Kellemes hűvösséget vihetünk magunkkal ágyunkba, ha közvetlenül a lefekvés előtt kellemes hűvös vízben még letusolunk, és bőrünk felületén nem itatjuk fel teljesen a nedvességet, hanem egy vékony filmszerű réteget magunkon hagyunk. Elalváshoz különösen nagy segítség lehet.

A télen meleg vízzel töltött palackok nyáron is nagy segítségünkre lehetnek, Természetesen csak azután, hogy nappal vízzel telve a hűtőszekrénybe (de nem a fagyasztószekrénybe!) helyezzük őket, hogy éjjelre az ágyba is magunkkal vihessük.

Este csak könnyű vacsora ajánlott

A napközbeni bőséges folyadékfogyasztás magától értetődik, ám közvetlenül lefekvés előtt nem ajánlatos a nagyobb mennyiségű folyadékfogyasztás, mivel akkor éjszaka többször is fel kell kelnünk vécére szaladni. A nappal a hőségtől erősen megterhelt szervezet pihenése érdekében különösen figyeljünk arra, hogy vacsorára valami könnyen feldolgozható kerüljön gyomrunkba, s este hét után már egyáltalán ne terheljük semmivel emésztőrendszerünket.

Ha mindezen óvintézkedések ellenére mégsem menne azonnal az elalvás, ne essünk egyből pánikba, tudományosan bizonyított tény, hogy a nyári időszakban kereken egy órával kevesebb alvással is beérjük anélkül, hogy bármi egészségügyi, vagy közérzeti következménye lenne.

Forrás: WEBBeteg

K. J., fordító

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika