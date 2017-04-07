Az érgyulladás (vasculitis) tünetei és kezelése
A vasculitis (érgyulladás) gyűjtőnév olyan betegségek csoportját jelöli, amelyek során a szervezet ereiben gyulladás alakul ki. A gyulladás következtében az érintett erek falának szerkezete károsodik, ami az adott ér által ellátott szerv működészavarához, súlyosabb esetben maradandó szervkárosodáshoz vezethet.
Bár a vasculitis a szervezet bármely területén kialakulhat, leggyakrabban a verőereket (artériákat) érinti, de vénák és hajszálerek is érintettek lehetnek.
Mi okozza a vasculitist?
A vasculitisek kiváltó okai sok esetben nem tisztázottak. Feltételezhető, hogy a háttérben az immunrendszer kóros aktiválódása áll, amely során a szervezet saját ereit idegenként ismeri fel és megtámadja. A kiváltó tényező lehet fertőzés, gyógyszer, ritkábban daganatos betegség, illetve egyes vasculitiseknél genetikai hajlam szerepe is valószínűsíthető.
Újdonság, hogy egyes kórképekben célzott autoantitestek (pl. ANCA) kimutatása segíti a pontos besorolást és a kezelés megválasztását.
A vasculitisek jellemzően nem az erek teljes hosszában alakulnak ki, hanem szakaszosan (szegmentálisan). A gyulladás helyén heves immunreakció zajlik, amely az érfal károsodásához vezet. A gyulladás lezajlása után az érfal elveszíti rugalmasságát, hegesen átalakul, ami érszűkületet vagy akár elzáródást is okozhat.
A betegség lefolyása lehet folyamatos, vagyis intermittáló. A panaszok fennállhatnak folyamatosan, vagy jelentkezhetnek szakaszosan. A szervezetben egy időben több területen is aktív lehet a folyamat, ám lokalizálódhat csak egy körülírt szervre is.
A vasculitisek tünetei
A szisztémás vasculitisek gyakran általános tünetekkel jelentkeznek, mint:
- láz,
- fáradékonyság,
- testsúlycsökkenés,
- éjszakai izzadás.
Ezek a szervezetben zajló gyulladásos folyamat következtében alakulnak ki. Gyakoriak a mozgásszervi panaszok is, például izom- és ízületi fájdalmak. A tünetek nagyban függenek attól, hogy mely szerv erei érintettek. Előfordulhat bőrtünet (kiütések, bevérzések), idegrendszeri panasz, veseérintettség, tüdőtünet vagy akár szívpanasz is.
Fontos újdonság, hogy a vasculitisek egy része ma már korai stádiumban felismerhető, mielőtt súlyos szervkárosodás alakulna ki.
Diagnózis
A vasculitis diagnózisa összetett folyamat. Vérvizsgálatokkal kimutatható a gyulladás, valamint specifikus immunológiai eltérések (autoantitestek) is azonosíthatók. Képalkotó vizsgálatok (ultrahang, CT, MR) segíthetnek az érintett erek és szervek megítélésében.
A diagnózis megerősítéséhez gyakran szükség van az érintett szervből vett szövettani mintára (biopszia), amely közvetlenül igazolhatja az érgyulladást.
Hogyan kezelhető a vasculitis?
A vasculitisek kezelése az immunrendszer kóros működésének visszaszorításán alapul. Alapját többnyire a szteroidkezelés képezi, amelyet súlyosabb esetekben egyéb immunrendszert gátló gyógyszerekkel egészítenek ki.
Az elmúlt évek fontos előrelépése, hogy bizonyos vasculitisekben célzott biológiai terápiák is elérhetők, amelyek hatékonyabbak és kevesebb mellékhatással járhatnak.
A kezelés gyakran hosszú ideig tart, rendszeres ellenőrzést igényel, és sok esetben tapasztalt szakorvosi centrumhoz kötött. A betegek gondozása nem ér véget a tünetek megszűnésével: a hosszú távú követés célja a kiújulás felismerése és a szervkárosodás megelőzése.
Mikor kell orvoshoz fordulni?
Érgyulladásra (vasculitisre) önmagában ritkán gondolunk, mivel a tünetei sok más betegséghez is hasonlíthatnak. Orvosi vizsgálat azonban mindenképpen indokolt, ha az alábbi panaszok közül egy vagy több tartósan fennáll, vagy magyarázat nélkül jelentkezik:
- elhúzódó vagy visszatérő láz, elesettség, kifejezett fáradékonyság,
- megmagyarázhatatlan testsúlycsökkenés, éjszakai izzadás,
- tartós izom- vagy ízületi fájdalmak,
- bőrtünetek (apró bevérzések, csomók, nem gyógyuló sebek),
- zsibbadás, érzészavar, izomgyengeség,
- véres vizelet, habos vizelet, csökkenő vizeletmennyiség,
- légszomj, köhögés, mellkasi fájdalom,
- fejfájás, látászavar
Életmód, kilátások vasculitis esetén
Az érgyulladással élők mindennapjai a betegség típusától, súlyosságától és az érintett szervektől függenek. A diagnózis kezdetben ijesztő lehet, azonban fontos tudni, hogy a korszerű kezeléseknek köszönhetően a legtöbb beteg állapota jól kontrollálható, és teljes, aktív életet élhet.
A mindennapokban kiemelt szerepe van a rendszeres orvosi ellenőrzésnek, mivel a vasculitisek egy része hullámzó lefolyású, fellángolásokkal és tünetmentes időszakokkal. A kontrollvizsgálatok célja a betegség aktivitásának nyomon követése, a szervkárosodás megelőzése, valamint a gyógyszerek esetleges mellékhatásainak időbeni felismerése.
Életmódbeli szempontból fontos a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás, a megfelelő folyadékbevitel és a testsúly rendezése. A rendszeres, de az aktuális állapothoz igazított fizikai aktivitás általában javasolt, mivel segít megőrizni az izomerőt és a jó közérzetet. Aktív gyulladásos szakban vagy fellángolás idején azonban a terhelés csökkentése indokolt lehet.
A szteroid- és immunrendszert befolyásoló kezelések miatt különösen fontos a fertőzések megelőzése, az oltásokkal kapcsolatos orvosi tanácsok betartása, valamint a panaszok korai jelzése a kezelőorvos felé.
Bár a betegség gyakran krónikus, megfelelő gondozással jól együtt lehet vele élni.
Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos
Aktualizálta: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus