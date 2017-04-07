Az érgyulladás (vasculitis) tünetei és kezelése

A vasculitis (érgyulladás) gyűjtőnév olyan betegségek csoportját jelöli, amelyek során a szervezet ereiben gyulladás alakul ki. A gyulladás következtében az érintett erek falának szerkezete károsodik, ami az adott ér által ellátott szerv működészavarához, súlyosabb esetben maradandó szervkárosodáshoz vezethet.

Bár a vasculitis a szervezet bármely területén kialakulhat, leggyakrabban a verőereket (artériákat) érinti, de vénák és hajszálerek is érintettek lehetnek.

Mi okozza a vasculitist?

A vasculitisek kiváltó okai sok esetben nem tisztázottak. Feltételezhető, hogy a háttérben az immunrendszer kóros aktiválódása áll, amely során a szervezet saját ereit idegenként ismeri fel és megtámadja. A kiváltó tényező lehet fertőzés, gyógyszer, ritkábban daganatos betegség, illetve egyes vasculitiseknél genetikai hajlam szerepe is valószínűsíthető.

Újdonság, hogy egyes kórképekben célzott autoantitestek (pl. ANCA) kimutatása segíti a pontos besorolást és a kezelés megválasztását.

A vasculitisek jellemzően nem az erek teljes hosszában alakulnak ki, hanem szakaszosan (szegmentálisan). A gyulladás helyén heves immunreakció zajlik, amely az érfal károsodásához vezet. A gyulladás lezajlása után az érfal elveszíti rugalmasságát, hegesen átalakul, ami érszűkületet vagy akár elzáródást is okozhat.

A betegség lefolyása lehet folyamatos, vagyis intermittáló. A panaszok fennállhatnak folyamatosan, vagy jelentkezhetnek szakaszosan. A szervezetben egy időben több területen is aktív lehet a folyamat, ám lokalizálódhat csak egy körülírt szervre is.

A vasculitisek tünetei

A szisztémás vasculitisek gyakran általános tünetekkel jelentkeznek, mint:

láz,

fáradékonyság,

testsúlycsökkenés,

éjszakai izzadás.

Ezek a szervezetben zajló gyulladásos folyamat következtében alakulnak ki. Gyakoriak a mozgásszervi panaszok is, például izom- és ízületi fájdalmak. A tünetek nagyban függenek attól, hogy mely szerv erei érintettek. Előfordulhat bőrtünet (kiütések, bevérzések), idegrendszeri panasz, veseérintettség, tüdőtünet vagy akár szívpanasz is.

Fontos újdonság, hogy a vasculitisek egy része ma már korai stádiumban felismerhető, mielőtt súlyos szervkárosodás alakulna ki.

Diagnózis

A vasculitis diagnózisa összetett folyamat. Vérvizsgálatokkal kimutatható a gyulladás, valamint specifikus immunológiai eltérések (autoantitestek) is azonosíthatók. Képalkotó vizsgálatok (ultrahang, CT, MR) segíthetnek az érintett erek és szervek megítélésében.

A diagnózis megerősítéséhez gyakran szükség van az érintett szervből vett szövettani mintára (biopszia), amely közvetlenül igazolhatja az érgyulladást.

Hogyan kezelhető a vasculitis?

A vasculitisek kezelése az immunrendszer kóros működésének visszaszorításán alapul. Alapját többnyire a szteroidkezelés képezi, amelyet súlyosabb esetekben egyéb immunrendszert gátló gyógyszerekkel egészítenek ki.

Az elmúlt évek fontos előrelépése, hogy bizonyos vasculitisekben célzott biológiai terápiák is elérhetők, amelyek hatékonyabbak és kevesebb mellékhatással járhatnak.

A kezelés gyakran hosszú ideig tart, rendszeres ellenőrzést igényel, és sok esetben tapasztalt szakorvosi centrumhoz kötött. A betegek gondozása nem ér véget a tünetek megszűnésével: a hosszú távú követés célja a kiújulás felismerése és a szervkárosodás megelőzése.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Érgyulladásra (vasculitisre) önmagában ritkán gondolunk, mivel a tünetei sok más betegséghez is hasonlíthatnak. Orvosi vizsgálat azonban mindenképpen indokolt, ha az alábbi panaszok közül egy vagy több tartósan fennáll, vagy magyarázat nélkül jelentkezik:

elhúzódó vagy visszatérő láz, elesettség, kifejezett fáradékonyság,

megmagyarázhatatlan testsúlycsökkenés, éjszakai izzadás,

tartós izom- vagy ízületi fájdalmak,

bőrtünetek (apró bevérzések, csomók, nem gyógyuló sebek),

zsibbadás, érzészavar, izomgyengeség,

véres vizelet, habos vizelet, csökkenő vizeletmennyiség,

légszomj, köhögés, mellkasi fájdalom,

fejfájás, látászavar

Életmód, kilátások vasculitis esetén

Az érgyulladással élők mindennapjai a betegség típusától, súlyosságától és az érintett szervektől függenek. A diagnózis kezdetben ijesztő lehet, azonban fontos tudni, hogy a korszerű kezeléseknek köszönhetően a legtöbb beteg állapota jól kontrollálható, és teljes, aktív életet élhet.

A mindennapokban kiemelt szerepe van a rendszeres orvosi ellenőrzésnek, mivel a vasculitisek egy része hullámzó lefolyású, fellángolásokkal és tünetmentes időszakokkal. A kontrollvizsgálatok célja a betegség aktivitásának nyomon követése, a szervkárosodás megelőzése, valamint a gyógyszerek esetleges mellékhatásainak időbeni felismerése.

Életmódbeli szempontból fontos a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás, a megfelelő folyadékbevitel és a testsúly rendezése. A rendszeres, de az aktuális állapothoz igazított fizikai aktivitás általában javasolt, mivel segít megőrizni az izomerőt és a jó közérzetet. Aktív gyulladásos szakban vagy fellángolás idején azonban a terhelés csökkentése indokolt lehet.

A szteroid- és immunrendszert befolyásoló kezelések miatt különösen fontos a fertőzések megelőzése, az oltásokkal kapcsolatos orvosi tanácsok betartása, valamint a panaszok korai jelzése a kezelőorvos felé.

Bár a betegség gyakran krónikus, megfelelő gondozással jól együtt lehet vele élni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos

Aktualizálta: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus