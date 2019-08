Így próbáljon elaludni kánikulában

A napokon át tartó hőségben éjszaka álmatlanul hánykolódva nappal is egyre fáradtabbak, nyűgösebbek lehetünk. A következő tanácsoktól a lakás ugyan nem lesz hűvösebb, de segíthetnek abban, hogy legalább más módon ne nehezítsük meg magunknak az elalvást.

Délután már ne kávézzon és ne is gyújtson rá!

Akár mennyire fáradt is, délután 2 óra után ne igyon kávét, mivel a túl későn fogyasztott élénkítő ital, már az éjszakai pihenést is zavarhatja. A nikotin a koffeinnél is erősebb stimuláns, mely nem csak az elalvást, de a pihentető alvást is gátolja – figyelmeztet dr. Vida Zsuzsanna, neurológus, szomnológus. A dohányzó ember szervezete az éjszakai alvás alatt elvonási tünetekkel küzd. Kutatások igazolják, hogy a függőségtől szenvedők alvásminősége jelentősen javult káros szenvedélyük elhagyásával.

Hőmérséklet, fények, zajok

Alváshoz sem a túl meleg, sem a túl hideg nem ideális. Az optimális hőmérsékletet beállítani a napokban nem sok lehetőségünk akad, a légkondicionált szobában alvók szerencsés táborát leszámítva. Így hát nem marad más, mint az egyéb körülményekre fókuszálás: törekedjünk arra, hogy az elalvást legalább külső tényezők ne zavarják.

„Alváshoz a teljes sötétség a megfelelő, ha ez nem megoldható, használjunk szemmaszkot. A hálószobában használt lámpák fénye se legyen túl erős, így az esti olvasás közben is ráhangolódhatunk az alvásra. A fények mellett a zajok csökkentésére is fordítsunk gondot. Az idegrendszert még az egészen enyhe, 60 decibel érték körüli hanghatások is stimulálják, így a szomszéd szobából átszűrődő beszélgetés is zavarhatja az elalvást. A mellettünk horkoló hálótárs is okozhat álmatlan éjszakákat, így sok esetben a füldugó jelenti a megoldást” – tanácsolja dr. Vida Zsuzsanna.

Teremtsen rendet maga körül!

Az alvási rutin nem csak a kisgyermekek életében fontos, felnőttként is nagy hasznát vehetjük, ha kialakítjuk a saját magunk esti szertartását. A lényeg, hogy készüljünk fel az alvásra, esténként egy rövid ideig csendet és nyugalmat teremtsünk magunk körül. Ez lehet a fürdés, esti olvasgatás ideje, miközben nem a napi problémákkal foglalkozunk. Célszerű ez okból az elektromos eszközöket a hálószobán kívül tartanunk, s alváshoz nyugodt környezetet kialakítanunk. Ugyanilyen fontos a megfelelő matrac és párna kiválasztása is.

Legyen türelmes!

Ha úgy érzi, nem tud elaludni, inkább keljen fel és rövid ideig, 15-20 percig végezzen valamilyen monoton, álmosító tevékenységet. Ha a következő napokban mégsem sikerül egy jót aludnia, legyen türelmes magával és másokkal is! A pihentető alvás hiánya nappal fáradtságot, koncentrációzavart, teljesítmény csökkenést, ingerlékenységet okoz, ez különösen a közlekedésben lehet veszélyes.

Kérjen segítséget!

Ha alvásproblémái nemcsak kánikula idején jelentkeznek, de állandósulni látszanak, vagy már korábban is nehezen aludt el, esetleg többször ébredt éjszaka, forduljon orvoshoz a probléma kezeléséhez! „Ha az alvászavar rendszeresen és hosszú távon jelentkezik, szükségesség válik a háttérben álló okok felderítése. Az orvosi kivizsgálás során fény derülhet olyan alvásbetegségre vagy egyéb - belgyógyászati, pszichiátriai, fül-orr-gégészeti, kardiológiai, pulmonológiai, urológiai - eltérésekre, melyek kezelésével az álmatlanság is megszüntethető. Az álmatlanságot kiváltó okok felderítése után a kezelőorvos feladata annak meghatározása, hogy a kezelés a továbbiakban gyógyszeres, vagy esetleg pszichoterápiás módszerek segítségével történjen.”

(JóAlvás Központ - Dr. Vida Zsuzsanna, neurológus, szomnológus)