A túlzott izzadás okai és következményei - Mit tehetünk?

Az izzadás egy elengedhetetlen élettani folyamat, amely fontos szerepet játszik a testhőmérséklet szabályozásában. Bizonyos esetekben azonban az izzadás túl erőssé válik, legtöbbször alkati tényezők miatt, máskor valamilyen rendellenesség vagy betegség hatására.

A verejtékmirigyek által termelt izzadsággal a szervezet természetes módon hűti magát, az izzadás tehát természetes élettani folyamat. Normálisnak számít az izzadás, ha láz, meleg környezeti hőmérséklet, testmozgás (fizikai munka, sportolás), stressz vagy szorongás, csípős ételek vagy koffein hatására fokozódik a verejtékezés. Ilyenkor ugyanis emelkedik a testhőmérséklet, az izzadással pedig a szervezet a normális szintre csökkenti azt.

Mikortól számít túl erősnek az izzadás?

A túlzott izzadás, más néven hiperhidrózis egy olyan kellemetlen egészségügyi probléma, ami becslések szerint a felnőtt lakosság 3%-át érinti. A hiperhidrózisban szenvedő páciensek nemcsak normál esetben, tehát a testhőmérséklet emelkedése esetén izzadnak, hanem ettől eltérő élethelyzetekben, akár klimatizált helyiségben vagy teljes nyugalomban is. Sok érintettnél a bőr szinte folyamatosan nedves. Enyhe fokozat esetén csak csillogás figyelhető meg a bőrön, súlyos esetben cseppek formájában is megjelenik a verejték.

A túlzott izzadás igen sok kényelmetlenséget okoz az érintetteknek. Az esetek túlnyomó részében komoly testi (gombás fertőzések) és lelki megterhelést (szorongás, visszahúzódás) is jelent a betegség. Az érintettek jellemzően orvost is nehezen vagy későn keresnek. Sokan azt sem tudják pontosan, hogy kihez fordulhatnak a problémájukkal, ezért a kezelési lehetőségekről sem szereznek tudomást. Pedig a fokozott izzadás ellen léteznek hatékony orvosi megoldások.

Ez is érdekelheti Betegtájékoztató kiadvány a túlzott izzadásról (pdf)

Hirdetés

A túlzott izzadás okai, hátterében álló tényezők

A túlzott izzadásnak két formáját különíthetjük el: a primer (elsődleges) és a szekunder (másodlagos) formát. Előbbi esetben maga a verejtékmirigy érintettsége okozza az erős izzadást, utóbbinál a szervezet más zavara vagy betegsége okozza a túlműködést.

Primer hiperhidrózis

A primer hiperhidrózist a verejtékmirigyek túlműködése okozza. A tünetek általában már serdülőkorban jelentkeznek, és családi halmozódás is gyakran megfigyelhető. A testfelszínen lévő kb. 3 millió verejtékmirigy legnagyobb számban a tenyereken, talpakon, homlokon és a hónalj területén található, ezért az izzadás is ezeken a helyeken a legkifejezettebb, de egyes esetekben az egész testet érintő, generalizált formában is jelentkezhet.

Primer hiperhidrózis esetén a kiváltó okok nem egyértelműek, de általában alkati tényezők miatt alakul ki az érintetteknél. Az acetil-kolin nevű neurotranszmitter verejtékmirigyeket stimuláló hatása biztosan szerepet játszik a tünetek kiváltásában.

Szekunder hiperhidrózis

Szekunder hiperhidrózis esetén a fokozott izzadás csupán egy tünet, tehát ilyenkor a háttérben a szervezet valamilyen változása okoz rendellenes izzadást.

Az ok lehet valamilyen lappangó, akár súlyos betegség is, például jellemző bizonyos fertőzések, daganattípusok, ízületi gyulladások, ideggyógyászati vagy hormonális rendellenesség (pl. pajzsmirigyzavarok) esetén. Speciális, a kiváltó betegségre jellemző forma az éjszakai izzadás.

Kiválhatják bizonyos állapotok is, például a hormonális változásokkal járó menopauza vagy terhesség. Bizonyos gyógyszerek (pl. egyes antidepresszív szerek, nem-szteroid gyulladásgátlók vagy daganatterápiában alkalmazott készítmények) szedése is okozhatja.

Részekletesen Fokozott izzadás okai - Betegség tünete is lehet

Tanácsok a túlzott izzadással élőknek

A túl erős izzadással járó kellemetlenségek elkerüléséhez néhány hétköznapi életmódtanács is hozzájárul. Ezek többségét az érintettek tapasztalatból ismerik.

Ruha- és cipővásárlás esetén törekedjen a természetes alapanyagú termékek választására (pl. pamut vagy bőr a műszálas és szintetikus anyagok helyett).

A kellemetlen helyzetek elkerülése céljából mindig érdemes egy tartalék pólót, zoknit magunknál tartani.

Használjon nedvszívó párnát, amely segít észrevétlenül elvezetni a hónalj verejtékét. Használjon frottír zoknit, amely magába szívja a nedvességet.

Tartson a táskájában kisméretű törölközőt, törlőkendőt, amellyel letörölheti az izzadságot és felfrissítheti magát.

Készüljön fel előre az időjárási körülményekre: kövesse az időjárás előrejelzést és tervezze meg előre a legmegfelelőbb öltözéket.

Használjon izzadásgátlót, bizonyos alumínium- és ezüstvegyületeket tartalmazó készítmények a drogériákban is elérhetőek. Előbbi az izzadás mértékét, utóbbi összetevő elsősorban az izzadtsággal járó szagokat csökkenti antibakteriális hatása miatt.

A hiperhidrózisban szenvedőknek mentális egészségükkel is törődniük kell. Ne hagyja, hogy úrrá legyen a hangulatán a szorongás. Próbáljon megoldást találni a feszültség leküzdésére, és ne gondolja, hogy egyedül kell megküzdenie a gondjával.

Terápiás lehetőségek

Amennyiben a túlzott izzadás kihat a mindennapjaira, gombás fertőzések alakulnak ki (pl. lábgomba), befolyásolják munkáját vagy társas kapcsolatait, keressen fel egy bőrgyógyász szakorvost, esetleg plasztikai sebészt. A kezelés előtt mindenképpen szükséges a kivizsgálás és a háttérben álló okok azonosítása.

Orvosi kezelésként az izzadás erőssége, az érintett egyéni állapota és lehetőségei alapján a következő terápiák jöhetnek szóba:

Izzadásgátlók - Általában az izzadásgátló készítmények (antiperspiránsok) alkalmazása az elsőként választandó kezelés fokozott izzadás esetén. Gyakori hatóanyaguk az aluminium-klorid, ami a verejtékmirigy kimenetének gátlásával csökkenti az izzadást. Napi rendszerességgel kell alkalmazni.

Gyógyszeres kezelés - Léteznek orvos által felírható, antikolinerg típusú gyógyszerek, amelyek csökkentik a verejtékmirigyek működését.

Iontoforézis - A kéz vagy láb izzadása esetén hatékonyan alkalmazható módszer, melynek során a kezeit vagy lábait kevés vízbe kell merítenie, majd egy orvosi eszköz alacsony feszültségű áramot juttat a végtagokba a vízen keresztül. Eleinte hetente 2-3 kezelésre van szükség, melyek általában 20-40 percet vesznek igénybe. Amint javulást tapasztal, elég a kezelést csak fenntartó szinten végezni, ami egyéntől függően heti egy és havi egy kezelés között változhat.

Botulinum toxin - Hatékony, ám nem végeleges megoldást jelentő módszer a fokozott izzadás kezelésére, melynek előnye, hogy fájdalommentes (érzéstelenítésben végzik), gyorsan csökkenti a panaszokat (már 1-2 héten belül jelentősen csökken az izzadás) és hatása tartós (mintegy 48 héten át érezhető). Hazánkban elsősorban a hónalj területére lokalizálódó izzadás esetén alkalmazzák. Fontos tudni, hogy botulinum toxin kezelést csak orvos végezheti!

Rádiofrekvenciás vagy mikrohullámú izzadásgátlás - Az újnak számító eljárás a verejtékmirigyet tartalmaző bőrfelületet különböző hullámhosszú sugarakkal melegíti fel, amelynek hatására a verejtékmirigyek szerkezete károsodik, működésük inaktiválódik. Általában a hónapji területen alkalmazzák. Tartós megoldást nyújt az izzadásra, bár a hatás nem végleges, a verejtékmirigyek hosszú idő alatt újraképződhetnek.

Sebészeti beavatkozás - Csak súlyos esetekben lehet rá szükség, ha minden más kezelés sikertelen, és a páciens életminőségét, szociális kapcsolatait nagyon negatívan befolyásolja a fokozott izzadás. Az eljárás lényege a verejtékmirigyeket irányító idegek átvágása (szimpatektómia). Ezen beavatkozások végleges megoldást nyújtanak, de a műtéti szövődményekkel is számolni kell.

Szekunder hiperhidrózis esetén a túlzott izzadást okozó kórképet kell kezelni.

Tovább A fokozott izzadás kezelési lehetőségeiről részletesen

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodnár Edina, bőrgyógyász