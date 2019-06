A menopauza 5 leggyakoribb tünete

A menopauzával összefüggésbe hozható tünetek nagy része valójában a perimenopauza időszakában jelentkezik. Míg egyes nők különösebb komplikációk vagy kellemetlen panaszok nélkül esnek át a menopauzán, másokat már a perimenopauzától kezdve legyengítenek, kimerítenek a tünetek, melyek akár évekig is tarthatnak.

Az ösztrogén szerepe Az ösztrogén a menstruációs ciklus szabályzása mellett az alábbi testrészekre is hatással van: szaporító szervek

húgyutak

szív

véredények

csontok

mellek

bőr

haj

nyálkahártyák

kismedencei izmok

agy

A tapasztalt panaszok elsősorban a női nemi hormonok - az ösztrogén és progeszteron - csökkent termelődésével állnak összefüggésben. A tünetek nagymértékben változóak, mivel ezeknek a hormonoknak a női szervezetre való hatása is széleskörű. Íme, a változókor 5 leggyakoribb kellemetlen velejárója:

Hőhullámok

Sok nő panaszkodik elsődleges menopauza tünetként hőhullámokra. A hőhullám hirtelen jelentkező, erős hőségérzést és kipirosodást okoz elsősorban az arcon, nyakon és a mellkason, mely akár az egész testre is átterjedhet. A hőhullámot erőteljes verejtékezés és izzadás követheti.

A hőhullámok rövid idejűek, általában 30 másodperctől 10 percig tartanak, intenzitásuk az enyhétől a nagyon erősig terjedhet, akár álmából is felébresztheti az attól szenvedőket. A legtöbb nő esetén az utolsó menstruációt követően egy vagy két évig jelentkeznek hőhullámok, esetenként a menopauza után is jelentkezhetnek, ám intenzitásuk idővel egyre csökken.

A hőhullámokkal való megbirkózásban sokat segít, ha odafigyel az egészséges testsúly megőrzésére, rendszeres testmozgást végez, kerüli a dohányzást, az alkohol-, koffein- és fűszeres élelmiszerek fogyasztását, kerüli a stresszt, valamint könnyű anyagból készült, réteges ruházatot visel.

Amennyiben úgy érzi, a hőhullámok nagymértékben befolyásolják életét, beszéljen orvosával a kezelési lehetőségekről!

Éjszakai izzadás

A hőhullámok mellett sokan tapasztalnak éjszakai izzadást, melynek eredményeképp éjszaka hidegrázásra, szívdobogásra, verejtékezésre ébredhetnek. Ilyenkor általában nehéz megnyugodni és újból elaludni.

Az éjszakai hőhullámokat és izzadást a hipotalamusz (többek között az agy testhőmérsékletet szabályozó régiója), a noradrenalin (kulcsfontosságú kémiai vegyület és az agy speciális receptorai), a test vérereinek és verejtékmirigyeinek az ösztrogénszint ingadozásával járó komplex kölcsönhatás okozza.

Menopauza során az ösztrogénszint ingadozik, mely változások megzavarhatják a hipotalamuszt. Ennek eredményeképp úgy viselkedik, mint egy hibás termosztát: mintha a test hőmérséklet emelkedését tapasztalta volna, annak lehűtésére aktiválja a verejtékmirigyeket, melyek hirtelen, intenzív izzadással válaszolnak.

Az éjszakai izzadás nemcsak kellemetlen, de a szív- és érrendszeri egészséggel is összefüggésben áll. Egyre több kutatási eredmény talál kapcsolatot az éjszakai izzadás és a magas koleszterinszint és a szívkoszorúér-megbetegedések között.

Éjszakai izzadás és hőhullám esetén segíthet, a lassú, ritmikus, mély lélegzetvétel, mely segíti az újbóli elalvást is. Jegyezze fel, hogy az éjszakai izzadást megelőző este történt-e Önnel bármi szokatlan (pl. túl fűszeres étel fogyasztása, dohányzás, alkoholfogyasztás – ezek mindegyike súlyosbítja a tüneteket is). Amennyiben sikerül rájönni a kiváltó tényezőkre, azok későbbi elkerülésével könnyebben megelőzhető a kellemetlen éjszakai verejtékezés is. Sokat segít, ha a hálószobában alacsonyabb a hőmérséklet, ha kell, ehhez használjon ventillátort vagy légkondicionálót, valamint viseljen könnyű, izzadságot elszívó anyagból készült hálóruhát!

Beszéljen orvosával arról, milyen hormonpótló terápiát vagy természetes gyógymódot ajánl Önnek a tünetek enyhítésére!

Hüvelyszárazság

Az ösztrogén és progeszteron csökkent termelődése befolyásolhatja a hüvely falát bevonó vékony nedvességréteget. Hüvelyszárazságot bármely életkorban tapasztalhat, ám a menopauzán áteső nők számára ez különösen problémát jelenthet.

A hüvelyszárazság jelei közé tartozik a hüvely körüli viszketés, szúró vagy égő érzés. A hüvelyszárazság fájdalmassá teheti a szexet és gyakori vizelési ingert okozhat. A szárazság leküzdésére próbálkozzon víz alapú síkosítóval vagy hüvelyi hidratálóval.

Amennyiben továbbra is kellemetlenségektől szenved, beszéljen orvosával! A szexuális együttlét és bármely más szexuális tevékenység, mely a női nemi szerveket érinti, fokozza annak vérellátását, és segíti annak lubrikációját.

Depresszió és hangulatingadozások

A hormontermelésben beálló változás a nők hangulatára is befolyással van a menopauza idején. Egyes nők ingerlékenységről, depresszióról és hangulatingadozásokról számolnak be, melyek rövid időn belül gyakran a szélsőséges magaslatoktól a súlyos mélypontig terjedhetnek.

A változókori depresszió kockázata magasabb azoknál, akik:

korábban erős PMS-től és/vagy szülés utáni depressziótól szenvedtek

korábban is panaszkodtak depresszióra

nemrég estek át rákkezelésen vagy petefészek-eltávolító műtéten

rendszeresen kevesebb mint 7 órát alszanak

nem végeznek rendszeres testmozgást

dohányoznak

stresszes életet élnek

Fontos megjegyezni, hogy ezek a hormonális ingadozások befolyásolják az agyat, és mindaddig teljesen természetes, ha egyes napokon lehangoltnak érzi magát, míg másokon fel van dobva, míg ez nem befolyásolja extrém mértékben az életét! Amennyiben viselkedése napokig kiszámíthatatlan, kérje szakember segítségét! Bizonyos típusú hangulatingadozások mögött súlyos egészségügyi probléma is húzódhat!

Mire számíthat?

A menopauza tünetei egyéntől függően pár hónapig vagy akár évekig is tarthatnak. Rendszeres kontrollvizsgálattal orvosa ellenőrizheti egészségét, illetve válaszolhat felmerülő kérdéseire.

Amennyiben a menopauza tünetei megnehezítik a mindennapi életét, jelentős alvászavarral, fáradtsággal, depresszióval vagy szorongással, vagy szexuális zavarral járnak, mielőbb beszéljen orvosával! Ugyanez igaz arra az esetre, ha szexuális együttlét után vérzést tapasztal, vagy ha a vérzése egy év kihagyás után újra jelentkezik!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; Health Line, WebMD, Everyday Health

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus