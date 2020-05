Fokozott izzadás - Betegség tünete is lehet

Az izzadás a testhőmérséklet szabályozásának természetes eszköze, elsősorban a túlmelegedéstől óvja meg a testet. A fokozott verejtékezés (hyperhidrosis) azonban lehet egyes betegségek tünete is, vagy társulhat bizonyos állapotokhoz is, például gyakran előfordul kövérség esetén.

A megnövekedett izzadás (hyperhidrosis) érintheti az egész testfelszínt, de jelentkezhet egy-egy meghatározott területen is. A verejtékezés és a bőrön lévő zsírsavképző baktériumok, gombák bomlástermékei jellegzetes szagot hoznak létre.

A hiperhidrózis nagy mennyiségű izzadás termelődését jelenti, ami vagy bizonyos testrészekhez kötődik (lokális), vagy az egész testet érinti (generalizált), anélkül, hogy a fiziológiai, tehát a normál szabályozó mechanizmusok működésbe lépnének. Magyarországon becslések szerint 100.000 embert érint a probléma.

Fokozott szimpatikotónusról van szó, ami azt jelenti, hogy a hőszabályozási mechanizmusban rövidzárlat következik be.

A fokális vagy lokális hiperhidrózisnak három formája ismert:

Hyperhidrózis axillaris: a hónaljban

Hyperhidrózis manuum: a tenyér izzad fokozottan

Hyperhidrózis pedum: a talpakat érinti.

A fokozott izzadás okai

A fokozott verejtékezés lehet egyes betegségek tünete is, de társulhat bizonyos állapotokhoz vagy életmódbeli szokásokhoz is. Gyakran előfordul fokozott verejtékezés kövérség esetén, mert az állandó többletterhet jelent a szervezet számára. Fokozott verejtékezés előfordulhat még nagyobb mérvű alkoholfogyasztás, erős cigarettázás, rendszeres aszpirinfogyasztás esetén is. A pszichés problémák, a szorongás gyakran jár izzadékonysággal.

A nők esetében a hormonális változások hatására fokozott verejtékezés következhet be a menstruáció, illetve a klimax idején. Gyakori jelenség a pubertáskori, főleg hónaljban jelentkező verejtékezés, amit az ún. apokrin mirigyek fejlődése, fokozott működése okoz.

A fenti esetekben a fokozott izzadás a szervezet természetes reakciója, ám - ritkábban - valamilyen betegség egyik tünete is lehet.

Amikor betegséget jelez a verejtékezés

A túlzott izzadásnak oka van! Teljes testen történő izzadást legtöbbször belszervi betegségek okoznak, mint például pajzsmirigybetegség, fertőző betegségek (pl. TBC), elhízottság, daganatos betegségek (pl. Hodgkin-kór, pheochromocytoma, carcinoid-syndroma), gyógyszerek (pl. szalicilátok), ízületi betegségek (köszvény, polyarthritis). De a fokozott izzadásban szerepet játszhat a dohányzás, a koffein fogyasztás és a stressz is.

Az egész testet érintő izzadás leggyakoribb oka a láz, amit többnyire fertőzés vált ki, és a szervezet védekezésként reagál vele: a lázzal egy időben megindul a verejtékezés. A csak éjszaka jelentkező erős izzadás oka lehet valamilyen krónikus fertőzés (leggyakrabban a tüdőtuberkulózis esetén fordul elő).

Fokozott éjszakai izzadás lehet tünete egyes hematológiai betegségeknek: a non-Hodgkin és a Hodgkin-limfómáknak.

Az endokrin (hormonális) rendszer működésének zavara is járhat fokozott izzadással. Gyakori tünet a hyperhydrosis a pajzsmirigy túlműködése (hyperthyreosis) esetén.

Cukorbetegeknél az izzadás az alacsony vércukorértékre figyelmeztethet.

Az izzadás következményei

A gombásodás

Az izzadás fokozatai A legtöbb verejtékmirigy a talpon van, ezt követi a homlok és a tenyér. A túlzott verejtékezésnek több fokozatát különböztetjük meg. A legenyhébb esetben csak finom csillogás figyelhető meg a tenyér és talp felületén, a súlyosabb formában akár cseppek formájában is megjelenhet a túlzott mértékben kiválasztott verejték.

A fokozott izzadás nemcsak szociális kapcsolatainkban kellemetlen (kézfogás), hanem egyes bőrbetegségek kialakulásának is kedvez. Különösen gyakori a láb gombás fertőzése, a vírusos szemölcsök kialakulása a talpon és a tenyéren, illetve a kézekcéma.

A láb gombásodása napjainkban egyre elterjedtebb. Mindezt önmagunk generáljuk helytelen életvitelünkkel. A műszálas zoknik, harisnyák, műanyag edzőcipők gátolják az izzadt bőr szellőzését. Az izzadt-nedves, meleg, sötét közeg pedig jó táptalaja a gombák megtelepedésének.

A gombás fertőzést elsőként a bőr viszketése jelzi, amit bőrpír kialakulása követ. Későbbi stádiumban hámlás vagy apró hólyagok megjelenése jellemző. Kezeletlenül nagy területeken is kialakulhatnak összefolyó, gombás foltok, illetve a bőrről a gombásodás igen gyakran átterjed a körmökre is. Magyarországon a lakosság mintegy 10 százaléka szenved a körömgombásodás tüneteitől. Körömgombásodás esetén a körömlemez megvastagodik, a köröm töredezetté válik, a körömlemez alól sárgás szarumassza kaparható ki.

Szemölcsök

A vírusos szemölcs (közönséges szemölcs, verruca vulgaris) a bőr vírusos eredetű fertőző betegsége. Kórokozói a HPV családba tartozó vírusok. A betegség kialakulására többek között a fokozott izzadás is hajlamosít.

Szemölcsök leggyakrabban a talpon fordulnak elő. A talpi szemölcsök kör alakúak, felületük durva. A talpra nehezedő nyomás miatt mélyen beágyazódnak a talp felületébe, s gyakran nagyon fájdalmasak.

A talpi felszínen kívül szemölcsök főként a kézháton, ritkábban az arcon, térden, illetve más testtájon fordulhatnak elő. Általában 1-5 mm átmérőjű, előemelkedő, elszarusodott felszínű, tömött tapintatú, többnyire fájdalmatlan elváltozások. A körömlemez alá is terjedő szemölcsök (körömrágás hajlamosít rá!) viszont fájdalmasak, és kezelésük is nehezebb.

Ekcéma

Az ekcéma jele apró, viszkető hólyagok kialakulása, később ezek beszáradása és a bőr fájdalmas berepedezése. A verejtékezés fokozza az allergiát kiváltó fémionok bejutását a bőrön keresztül a szervezetbe, így akár az egész testfelületre kiterjedő allergiás reakciók is kialakulhatnak.



