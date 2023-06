Az inzulinkezelés lehetséges módjai, sémái

Cikkünkben az inzulinkezelés lehetséges módjait, sémáit mutatjuk be 1-es és 2-es típusú cukorbetegségben.

Az inzulinkezelés elkezdésének több módja lehetséges a 2-es típusú cukorbetegek esetében.

A folyamatban lévő tablettás kezelés mellett bázisinzulin alkalmazása Az inzulinkezelést el lehet kezdeni a meglévő tablettás kezelés mellett, az úgynevezett bázisinzulin kezeléssel. Ennek gyakori formája az úgynevezett bedtime inzulinkezelés, amelyben este, lefekvéskor (de ez lehet reggel is) középhosszú hatású humán inzulint, vagy hosszú hatású inzulinanalógot használ a beteg. Erre a kezelésre akkor szokott sor kerülni, ha főleg a reggeli vércukorértékek magasak, és napközben megfelelő vércukorértékeket mérnek. A folyamatban lévő tablettás kezelés mellett bólusinzulin alkalmazása Lehetőség van a tablettás kezelés mellé adott étkezési, gyors hatású inzulinkezelésre is, ha vércukor-emelkedést főleg az étkezések után tapasztalunk. Ez utóbbi kezelési formát ritkábban szoktuk alkalmazni, tekintettel arra, hogy az étkezés utáni vércukor-emelkedés gyakran jár együtt étkezések előtti magas értékekkel is.

„Intenzív” konzervatív inzulinkezelés (ICT)

Ilyen esetben az étkezések előtt adott gyors hatású inzulint az alap inzulinszintet biztosító úgynevezett bázisinzulinnal együtt alkalmazzuk, és a tabletták egy része elmarad. A betegnek azokat a készítményeket kell tovább szednie, amelyek a 2-es típusú cukorbetegség kórfolyamatát gátolni tudják. Ez elsősorban a metformint tartalmazó gyógyszerekre vonatkozik. Ez a típusú inzulinkezelés – az érvényes jogszabályoknak megfelelően – humán inzulinkezeléssel indul. A beteg a három főétkezés előtt kap gyors hatású inzulint, valamint az esti étkezési inzulinnal együtt vagy lefekvéskor egy közepesen hosszú hatású inzulint. Korai reggeli esetén szükség lehet a reggelivel együtt adott közepesen hosszú hatású inzulin adására is.

Melyek az „intenzív” inzulinkezelés szabályai?

Fontos, hogy az étkezésekhez szükséges humán inzulint az étkezés előtt 20-30 perccel kell beadni. Ezenkívül az inzulinok elnyújtott hatása miatt szükséges a tízórai és uzsonna is az alacsony vércukorértékek elkerülése végett. Ugyanezen okból a főétkezések időpontja nem módosítható nagyon, mert az inzulinhatások összeadódva alacsony vércukorértéket eredményezhetnek.

A megfelelő étrend, életmód betartása és a megfelelő inzulinkezelés mellett fontos a vércukorszint ellenőrzése is, hiszen ezzel tudjuk követni a kezelés hatékonyságát, és szükség esetén abban módosításokat tehetünk. Az inzulindózisok ugyanis nem „kőbe vésett” értékek: az anyagcserét befolyásoló tényezők (időjárás, lelkiállapot, betegségek, étrendi kisiklások stb.) miatt szükség lehet a dózisok módosítására, amit csak a vércukorszint rendszeres ellenőrzése mellett lehet megtenni.

A betegnek tudnia kell inzulinját tervezett mozgásának, étkezési rendjének megfelelően előre szabályozni. Ismernie kell teendőit különböző élethelyzetekben.

Mikor lehet szükség inzulinanalóg kezelésre?

Amennyiben a humán inzulinkezelés mellett nem sikerül megfelelő szénhidrátanyagcsere-helyzetet elérni, – a megfelelő jogszabályi feltételek mellett – inzulinanalóg kezelésre térhetünk át. A következő esetekben lehet erre szükség: jelentős, egyéb módszerekkel nem befolyásolható étkezés utáni vércukor-emelkedés esetén, vagy mivel közti étkezés nem szükséges alkalmazásukkor, testtömegcsökkentési célzattal. Ilyenkor a főétkezésekhez adunk ultragyors hatású inzulinanalógot, az alap inzulinszintet pedig a hosszú hatástartamú inzulinanalógok biztosítják. Ezekből – hatástartamuk miatt – általában a napi egyszeri adás elegendő. Hosszú hatástartamú inzulinanalógok alkalmazhatók ICT-ben bázisinzulinként abban az esetben is, ha az NPH-típusú inzulinok (ezek nyújtott hatású, protaminhoz vagy cinkhez kötött inzulinok, csak kombinált készítményekben kaphatók) mellett nem volt biztosítható megfelelő anyagcserehelyzet vagy gyakori, tünetekkel járó hypoglikemia jelentkezett.

Fontos ugyanakkor szem előtt tartani, hogy az étkezési inzulinanalógokat – azok ultragyors hatása miatt – közvetlenül étkezés előtt kell beadni. Gyorsan lecsengő hatásuk miatt tízórai, uzsonna nem szükséges (ilyenkor nincs étkezési inzulinhatás), és szintén az ultragyors hatásnak köszönhetően a főétkezések időpontja 1-2 órával eltolható.

Konvencionális kezelés napi kétszeri inzulinadással premix készítménnyel

Lehetőség van még gyárilag előkevert inzulinok, úgynevezett premix készítmények alkalmazására is. Ezen inzulinkészítmények gyors és közepes hatástartamú inzulinok különböző, meghatározott arányú kombinációi, létezik belőlük humán, illetve inzulinanalógot tartalmazó is.

Számos 2-es típusú cukorbeteg számára ma is ez a legkényelmesebb kezelési forma. Fő előnye az egyszerűsége, amelyhez a kevésbé motivált beteg együttműködése is megszerezhető. Idősebb, stabil életvitelű cukorbetegeknél, ahol a betegek életmódja, étrendje rögzített, a konvencionális kezelés könnyen kivitelezhető és az esetek többségében az elért eredmény is megfelelő. Hátránya, hogy kötött életmódot igényel. Próbáljuk inkább kerülni, gyakrabban idősebb korban adjuk, vagy ha nem vállalja a beteg a négyszeri inzulinadagolást.

Általában napi kétszeri előkevert (premix) inzulin adagolását jelenti.

Inzulinpumpa

Speciális intenzív kezelési mód a folyamatos inzulinadagoló készülék – pumpa – használata.

Az inzulinpumpa elemmel működő elektromechanikus szerkezet, amely tartállyal rendelkezik az inzulinpatron számára, és folyamatosan adagol gyors hatású inzulinanalógot a bőr alatti szövetekbe. Azonban nem automatizált eszköz.

Mind a bazális, mind a bólus inzulin beadásának mennyiségét a páciens döntésétől függően, az önellenőrzés eredményei alapján kell maghatározni. A kanült 2-4-naponta cserélni kell.

Jelenleg 1-es típusú cukorbetegnek meghatározott indikáció, megfelelő együttműködés esetén javasolható.

A megfelelő életmód változatlanul fontos!

Mindezek mellett azonban az étrendre továbbra is figyelni kell, hiszen a testsúly optimális szinten való tartása, az étkezésenkénti megfelelő szénhidrát- és egyéb tápanyagbevitel, a rendszeres testmozgás továbbra is fontos részét képezi a kezelésnek.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőink: Dr. Lackó Andrea, belgyógyász, diabetológus és Dr. Brasnyó Pál, belgyógyász, nefrológus, diabetológus

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus