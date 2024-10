Terhesség alatt ellenjavallt gyógyszerek

Bár tudjuk, hogy a magzat védett környezetben van az anyaméhben, de mi történik, ha a kismamának valami betegsége lesz, vagy eleve valamilyen betegséggel vállal gyermeket? Vajon a betegség veszélyezteti jobban a magzatot, vagy a betegségre beszedett gyógyszerek?

Gyógyszerszedés a várandósság alatt

A gyógyszerek betegtájékoztatójában a terhesség résznél többféle információval találkozhatunk. Ezt kötelező betartani egészségünk, és a baba egészségének érdekében.

A betegtájékoztató kikötheti, hogy a terhesség bizonyos szakaszában a készítmény nem alkalmazható, mivel mind az anya, mind gyermeke esetében megnőhet a szövődmények kialakulásának veszélye.

Találhatunk olyan információt, hogy a terhesség első, második, harmadik trimeszterében ellenjavallt-e a gyógyszer. Ha nem javasolt, ki kell kérni a kezelőorvos tanácsát. Amennyiben a gyógyszer javallata ellenére annak használatára mégis sor kerül a terhesség valamelyik szakaszában, akkor felhívják a figyelmet a pontos adagolásra, vagy javasolják, hogy azt a lehető legkisebb adagban kell használni, a lehető legrövidebb ideig.

Egy elmaradt terápia és a terápia is okozhat károsodásokat a magzatban, ezért a gyermekvállalást minden esetben jelezni kell orvosunknak, bízzunk az ő megítélésében. A kezelőorvosunkkal beszéljünk már a terhesség vállalása előtt, szóljunk a háziorvosnak is minél hamarabb, és a gyógyszerésznek is jelezni kell a gyermekvárás tényét, nem receptköteles gyógyszer vásárlásakor is.

Tartósan gyógyszert szedő, krónikus betegek

Vannak olyan betegségekkel kezelt édesanyák, akiknek a gyógyszeres kezelését megszakítva a várandós édesanya egészségét veszélyeztetheti. Ilyen például az asztma, epilepszia, cukorbetegség, depresszió, magas vérnyomás. Ilyenkor, amennyiben lehet, már a terhesség előtt át kell állítani az édesanyát más, a magzatra nem veszélyes gyógyszerre.

Mivel vannak olyan gyógyszerek, melyek szedésük után is egy ideig a szervezetben maradnak, érdemes már a terhesség előtt jelezni az orvosnak, hogy kisbabát szeretnének.

A gyógyszerek magzatkárosító hatásai

A méhlepényben (placenta) található membrán fontos szerepet tölt be az anyai szervezetbe kerülő különböző anyagok magzati véráramba jutásának megakadályozásában. A membrán védő funkciója ellenére sok anyag átjut a magzati vérkeringésbe.

A várandósság különböző időszakában más-más lehet a gyógyszereknek a hatása a terhesség kimenetelére. A magzat azonban a negyedik és tizedik hét között legsérülékenyebb. A gyógyszerek terhességben való alkalmazhatóságát állatkísérletek, klinikai vizsgálatok, orvosi bizonyítékok alapján határozzák meg az egyes gyógyszerek esetében.

A terhesség alatt szedett gyógyszerek vagy egyéb anyagok többféleképpen is befolyásolhatják a magzatot:

Közvetlenül hatnak a magzatra, rendellenes fejlődést okoznak, mely születési rendellenességhez, akár halálhoz vezethet.

Az erek beszűkülésével megváltoztatja a méhlepény működését, így csökkenti a magzat oxigén- és tápanyagellátását, ami a baba kis súlyát és fejletlenségét eredményezi.

A méh izomzatának erős összehúzódásakor, csökkenti a magzat vérellátását, ezzel károsítja a magzatot, és koraszülést is kiválthat.

Magzatkárosító hatóanyagok

A leggyakoribb fejlődési rendellenességeket vagy magzati ártalmat okozó gyógyszercsoportok és -hatóanyagok:

ACE-gátlók (vérnyomáscsökkentők)

ARB-k, azaz angiotenzin-II-receptor-blokkolók (vérnyomáscsökkentők)

Férfi és női nemi hormonok (ösztrogének, androgének)

Epilepsziára ható gyógyszerek, pl. phenytoin, valproat, carbamazepin

Benzodiazepinek (nyugtató)

Cyclophosphamid (daganatellenes szer)

Ergotamin - tartós és erős méhösszehúzódás kiváltását okozza

Lítium (periodikus és mániás depresszió kezelésére)

Isotretoin (akne kezelése)

Methotrexat (daganatellenes, immunszupresszív szer)

NSAID-ok (nemszteroid gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító gyógyszerek)

Opioidok (kábító fájdalomcsillapítók)

Ribavirin (hepatitis-C kezelésére szolgáló vírusellenes szer)

Szulfonamidok - a 3. trimeszterben nem ajánlott

SSRI-k (szelektív szerotoninvisszavétel-gátló antidepresszánsok)

Tetracyklin (antibiotikum) - a 3. trimeszterben

Trimethoprim - a 3. trimeszterben

Warfarin és egyéb kumarin típusú véralvadásgátlók

Gyakori betegségek kezelése a terhesség alatt

A terhesség alatt felismert cukorbetegség biztonságosan kezelhető inzulin alkalmazásával, és a megfelelő diéta betartásával.

Az allergiaellenes antihisztaminok vizsgálatok alapján nem okoznak magzatkárosító hatást, azonban a legtöbb készítmény alkalmazási előiratában szerepel, hogy elővigyázatosságból terhességben a készítmények használatát javasolt elkerülni.

A COPD-s, asztmás betegek esetében a hörgőtágító béta2-agonisták (pl. salbutamol) terhesség idején csak akkor alkalmazható, ha a kezelés előnye az anya számára magasabb, mint a magzatra vonatkozó lehetséges kockázatok. Az inhalációs kortikoszteroidoknál nem mutatták ki, hogy a terhesség alatti alkalmazása bármilyen hatással lenne a magzatra. Ugyanakkor a szájon át szedett szteroidok csak komoly mérlegeléssel adhatók.

A várandósság idején lezajló hormonális változások hatására a kismamák nem egyszer küzdenek nőgyógyászati problémákkal, melyeket szintén kezelni kell, hiszen a magzatra is károsak lehetnek.

Egyes kutatások szerint az antidepresszánsok terhesség alatti elhagyása súlyosbíthatja a kismama állapotát, az utolsó három hónapban való alkalmazás azonban a magzatra jelenthet veszélyt: születése után elvonási tünetek jelentkezhetnek. Ebben az esetben konzultálni kell már a terhesség előtt a kezelőorvossal.

Megfázás, láz, fájdalom esetében csak paracetamol hatóanyagtartalmú készítmény ajánlott, a legkisebb, még hatásos mennyiségben és a legrövideb ideig. Gyógyszermentes megoldásként a hűtőzuhany is szóba jöhet.

A kismamáknál gyakori a székrekedés, amit szennateával tilos „kezelni”, növeli a vetélés kockázatát.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész