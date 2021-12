Fogfájás terhesség alatt

A terhesség időszakában gyakran tapasztalnak a kismamák fogfájást, sajnos várandósan sem kerülhető el a kellemetlen fájdalom.

Okok

A várandós kismamák szervezete terhesség alatt számos változáson megy keresztül. Ezek közül jónéhány sajnos szinte megágyaz a fogproblémáknak. A terhesség alatt tapasztalt fogfájás egyik oka, hogy az anya szervezetéből a magzat elvonja a kalcium egy részét a csontnövekedés miatt. Így valójában a megnövekedett kalciumigény lehet az oka a fogszuvasodás kialakulásának. Az állapotos kismamáknak ezért elengedhetetlen többek között ennek az ásványi anyagnak a pótlása, emellett feltétlenül oda kell figyelniük, hogy terhesség alatt is jól és megfelelően ápolják a fogaikat.

Egy másik fontos ok, amely fogszuvasodáshoz, ezáltal fogfájáshoz vezethet, hogy terhesség alatt a nők hormonháztartása felborulhat, az ösztrogén- és a progeszteronszint megnövekszik a nők szervezetében, amely kihat a szájüregi folyamatokra is. Mivel a progeszteronszint növekedése a testben erősebb reakciót vált ki az amúgy normál mennyiségű foglepedékkel szemben, ez hatással lehet az ínyre, úgy, hogy fokozza az ínygyulladás esélyét, amely a következményes fogágybetegségen keresztül fogvesztést is eredményezhet. Ezenkívül a terhességi hormonok hatására a nyál öblítő- és védőfunkciója is csökken, a nyáltermelés szegényebb, a nyál sűrűbb lesz.

A fogínygyulladás azonban a megfelelő fogápolással elkerülhető. Amennyiben különösen érzékennyé válik a fogínye, használjon puha, a fogközökben könnyen sikló fogselymet, vagy speciális fogköztisztító eszközöket.

A kívánósság miatt megváltozhat a várandós nők étkezési szokása. A legtöbb várandós nő kívánós terhessége alatt; mást, esetleg többet eszik, mint egyébként. Más időpontban éhezik meg, sokszor éjszaka vagy hajnalban, amikor a nassolás után könnyen elmarad a fogmosás. Ezzel is magyarázható, hogy fogszuvasodás jelentkezik terhesség alatt. A túlzott édességfogyasztás és a szájápolás elhanyagolása szintén fogfájáshoz vezethet. A szájüregben, az ételmaradékok miatt, naponta képződik tapadós bakteriális lepedék, amely a fogközökben és az ínyszél mentén lerakódik. A fogágybetegségek kialakulását pedig ez a később fogkővé alakuló lepedék okozza.

Később a megnövekedett méh elmozdítja a gyomrot, azáltal, hogy alulról nyomást gyakorol rá, ami lehetővé teszi a gyomorsav nyelőcsőbe, illetve szájüregbe való jutását. A szájüregbe jutó gyomorsav pedig nemcsak krónikus torokfájáshoz vezethet, hanem roncsolja a fogzománcot, eróziót, felmaródást okozva.

Terhesség során a fogászati szűrővizsgálat kötelező eleme a terhesgondozásnak. Ez nem véletlen, hiszen a kezeletlen fogproblémák akár koraszüléshez is vezethetnek!

Az utóbbi néhány év komoly tudományos külföldi és hazai kutatásai szerint a fogágybetegségért felelős baktériumok bekerülnek a vérkeringésbe és az ott lévő gyulladáskeltő mediátorok eljutnak a méhlepényen keresztül a magzathoz, ezek a gyulladásért felelős kémiai anyagok pedig olyan folyamatokat indíthatnak el, melyek koraszüléshez és kis súlyú csecsemő születéséhez vezethetnek. Ezért nagyon fontos, hogy baba tervezésekor, illetve a terhesség korai szakaszában is ajánlott a fogorvosi vizsgálat, a fogorvos felismeri és kezelni tudja a fennálló gyulladást.

A terhességi fogászati beavatkozások elvégezhetőek a kismamáknál. A fájdalom tűrése hosszabb időn át sokkal károsabb a kisbabára. A fájdalom érzése bizonyos idő után stresszként hat az anyára és a babára egyaránt. A fogorvosok olyan érzéstelenítőt használnak, amely nem károsítja egyikőjük szervezetét sem.

Fogorvosi vizsgálatok, és a fogfájás miatt elvégezhető kezelések trimeszterek szerint

A fogászati kezelések kockázatát megfelelő időzítéssel és kellő körültekintéssel elhanyagolható mértékűre lehet csökkenteni. Lássuk, melyik trimeszterben milyen beavatkozásokat lehet végezni!

Az első trimeszter

A terhesség első harmada köztudottan a legkockázatosabb a gyermek egészségére nézve. Erre a trimeszterre a magzat nagyon aktív fejlődése jellemző, és ilyenkor a legnagyobb a vetélés kockázata is. Emiatt a cél elsősorban a szájhigiénia fenntartása, nagyon szükséges esetben ultrahangos fogkőleszedéssel, a fogágybetegségek megelőzésének céljából, így csökkentve, mérsékelve a lehetséges fogínygyulladás kialakulását. Ezenkívül leginkább csak sürgősségi beavatkozásokat végeznek, azt is csak nagyon indokolt esetben. Ebben az időszakban tehát nem ajánlott semmilyen tervezhető beavatkozás, amennyiben nem sürgősségi esetről van szó. Azonban ha sürgősségi beavatkozásra van szükség, nem szabad késlekedni! A fogfájást terhesen nagyon komolyan kell venni, és mindenképp érdemes fogszakorvossal konzultálni, nehogy a baba fejlődését kockáztassuk!

A második trimeszter

Fogászati kezelések szempontjából a második trimeszter (és a harmadik trimeszter legeleje) a legideálisabb a kismama számára. Számos beavatkozás elvégezhető, elvégzendő a terhesség ezen szakaszában.

Ilyenek a kórjelző fogfájás hátterében álló szuvas fog betömése, foghúzás, a korábban letört fog gyökerének eltávolítása. Ilyenkor végzik a fogágybetegség miatt kialakult tasakok tisztítását, de az ezt kezelő műtéti beavatkozást azonban csak a terhesség után végzik el.

Ismert a terhességi ínymegnagyobbodás is, ennek a kezelése - amennyiben feltétlenül szükséges - szintén a második trimeszterben történik. Fontos, hogy itt sem a műtéti úton történő kezelés az elsődleges, a műtétet csak nagyon indokolt esetben, például vérzés esetén végzik el.

Érdemes a kötelező fogászati kontrollvizsgálatot és a fogkőleszedést is erre az időszakra tervezni.

A harmadik trimeszter

A harmadik trimeszter első fele a második trimeszterhez hasonlóan veszélytelen, ám a harmadik trimeszter második szakaszában a gyermek fejlődésére való tekintettel fogászati kezelést már általában nem végeznek, egyrészt a magzat méretéből adódóan, másrészt mivel a stressz beindíthatja a szülést. Ebben az időszakban fogászati kezelés tehát nem javasolt, csak nagyon indokolt esetben. Természetesen, ha a kismama panaszos, javasolt a fogszakorvossal való mielőbbi konzultáció.

Fogászati röntgenvizsgálatot terhesség esetén nem végeznek semelyik trimeszterben sem, bár a korszerű gépeknek a sugárterhelése rendkívül kicsi, és természetesen mind a pajzsmirigyet, mind a magzatot ólomköpennyel védenék. Halasztható beavatkozást, nagyobb műtéteket jellemzően a terhesség után szoktak végezni. Ilyen beavatkozások például a gyulladást nem okozó bölcsességfogak eltávolítása, implantátumok beültetése, csontpótlás.

A fogfájás kezelése, alkalmazható fájdalomcsillapítók

Ha már kialakult a fogfájás - bár terhesség alatt korlátozott fajtájú gyógyszer szedhető -, indokolt esetben, például egy erős fájdalom vagy komolyabb gyulladás miatt lehetséges bizonyos gyógyszereket szedni. Ilyen fájdalomcsillapítók az acetaminofenszármazékok, más néven paracetamolszármazékok.

Szintén igen gyakori kérdés, hogy adható-e fogászati érzéstelenítő a várandósság alatt. Mivel az érzéstelenítők a fogászati beavatkozás alatt csak igen kis mennyiségben kerülnek alkalmazásra, ezért nem veszélyesek a magzatra. Tehát például Ultracain, Ubistesin vagy Lidocain terhesség alatt is adható. Ezek megítélése mindig egyéni mérlegelés kérdése is, és a fogorvos felelőssége. Leggyakrabban az Ultracaintartalmú injekciós érzéstelenítést alkalmazzák a szükséges beavatkozások alkalmával.

A fogfájás megelőzése terhesség alatt

A fentiekben részletezett limitált kezelési lehetőségek miatt és a megváltozott fizikai állapotuk miatt a kismamáknak nagyon körültekintően kell ápolniuk a fogaikat a várandósság alatt, hogy elkerülhessék a fogágybetegségeket és a fogfájást, mivel a megfelelő szájápolás az alapja annak, hogy a kismama a terhesség alatt megőrizze fogainak egészségét.

Ennek érdekében néhány dolgot érdemes betartani. Bár javasolt már a teherbeesést megelőzően minden problémát kezeltetni, és rendszeresen fogászati kontrollra járni, számos egyéb praktikát is bevethetünk.

Javasolt puha és sűrű sörtéjű fogkefék használata, mivel ilyenkor az íny érzékenyebb, és alkoholmentes szájvizek alkalmazása. A fogkeféket pedig cseréljük kéthavonta.

Terhesség alatt a nyálkahártya kiserei kitágulnak, vérbővé, duzzadttá válnak, így az íny vérzékenyebb lehet. Sok kismama megijed a fogmosás közben jelentkező ínyvérzéstől, így felületesen mossa a fogait, amely viszont baktériumok megtapadásához, plakk kialakulásához vezethet, amely pedig következményesen fogszuvasodáshoz, fogfájáshoz. Abban is segíthet a puha sörtéjű fogkefe, hogy a kismamák bátrabban és alaposabban mossák a fogaikat.

A nyál megváltozott minősége és csökkent termelése miatt javasolt lehet cukormentes rágógumik fogyasztása, amely fokozza a nyáltermelést, ezáltal a nyál védő funkcióját is.

Nem szabad megfeledkezni a fogselyem vagy a fogköztisztító kefék használatáról sem. Reggeli rosszullét (pl. hányás) esetén nem javasolt azonnal fogat mosni, először ki kell öblíteni a szájat, majd várni pár percet. Csak ezután kezdjünk fogat mosni, így kevésbé károsodik a fogzománc.

A vitamindús táplálkozás, és a fokozott C-vitamin-bevitel szintén hasznos és javallott.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



