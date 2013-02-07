Szívbetegségek és diéta

A szív- és érrendszeri betegségek – mint a szívinfarktus, agyi keringési zavar, perifériás érbetegség vagy a magas vérnyomás – világszerte vezető halálozási okok közé tartoznak. A megfelelő táplálkozás és életmód döntő szerepet játszik mind a megelőzésben, mind a már kialakult betegség súlyosbodásának elkerülésében.

A korszerű diéta nemcsak a tiltásokról szól, hanem arról is, hogyan támogathatjuk szervezetünket a regenerációban és a hosszabb, jobb életminőség elérésében.

A legfrissebb nemzetközi irányelvek szerint (ESC 2024, AHA, WHO) a szívbarát étrend alapját a növényi eredetű, rostban gazdag, teljes értékű ételek adják, miközben a telített zsírok, transzzsírok és finomított cukrok fogyasztását a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

A megelőzés és a szívbarát életmód alapelvei

A dohányzás teljes kerülése.

Napi legalább 30 perc mérsékelt intenzitású testmozgás (gyors séta, kerékpározás, úszás).

Sószegény, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag, teljes kiőrlésű gabonákat és növényi olajokat tartalmazó étrend.

Az elhízás megelőzése, ideális testtömeg fenntartása.

Megfelelő vérnyomásérték elérése: általában 140/90 Hgmm alatt, de egyes irányelvek szerint 130/80 Hgmm alatti cél is kedvező.

LDL-koleszterin-szint csökkentése egyénre szabottan – magas rizikójú betegeknél <1,8 mmol/l a javasolt célérték.

Normál vércukorszint és inzulinérzékenység fenntartása.

Az utóbbi években több új eredmény is napvilágot látott, amelyek befolyásolhatják a jövő szív- és diétaterápiáit:

Növényi fehérjék előnyös hatása: A Harvard-csoport hosszú távú vizsgálata szerint azoknál, akik állati fehérjék helyett nagyobb arányban fogyasztottak növényi eredetű fehérjéket, körülbelül 19%-kal alacsonyabb arányban alakultak ki szív- és érrendszeri betegségek, és 27%-kal alacsonyabb a koszorúérbetegség-kockázat. GLP-1 agonisták és kardiovaszkuláris rizikó csökkentése: Az olyan gyógyszerek, mint a szemaglutid, nemcsak testsúlycsökkentő hatásuk miatt érdekesek: egyes vizsgálatok azt sugallják, hogy testsúlycsökkenés nélkül is csökkenhet a szív- és érrendszeri események kockázata. Az étrendi modellek evolúciója – flexitárius, MIND, DASH–Mediterrán ötvözetei: A 2025-re előrejelzett trendek között szerepel, hogy az étrendek egyre inkább rugalmasabbá, személyre szabottabbá válnak. A flexitárius étrend (növényi alap főként, alkalmi állati termékekkel) egyre népszerűbb, mivel fenntarthatóbbnak, de elfogadhatóbbnak tekinthető az átlagember számára.

Ezen kívül a MIND diéta – amely a mediterrán és DASH elemeit ötvözi – nemcsak az agyi funkcióra, de a szív egészségére is előnyös lehet. Szakosodott, AI-alapú személyre szabott diéták: Egyre több fejlesztés irányul mesterséges intelligencia által támogatott személyre szabott étrendekre, amelyek az egyén genetikai jellemzőit, anyagcseréjét és életmódját is figyelembe veszik. Ugyanakkor szakmai felügyelet nélkül ezek esetenként veszélyesek lehetnek – ezért kiemelten fontos, hogy dietetikus/orvosi kontroll kísérje az alkalmazást. Mikrobiom és ultrafeldolgozott élelmiszerek: Az étrendi mintákban nőtt az érdeklődés az ultrafeldolgozott élelmiszerek kizárása, valamint a bélflóra egészségét támogató, fermentált élelmiszerek (pl. joghurtok, kefir, savanyúságok) beépítése iránt. A bélmikrobiom és a szív-ér kapcsolat egyre inkább kutatási fókuszba kerül, bár ennek gyakorlati irányelvei még kialakulóban vannak.

Új vizsgálatok bizonyítják, hogy a növényi eredetű fehérjék (pl. hüvelyesek, diófélék, magvak) rendszeres fogyasztása önmagában is csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, még akkor is, ha az energia‑ vagy fehérjebevitel nem változik jelentősen.

Hogyan étkezzünk szívünk védelmében?

A mediterrán típusú étrend továbbra is a legbizonyítottabb, leghatékonyabb szívbarát étrendforma. Lényege a növényi alapú táplálkozás, az olívaolaj, a halak és a teljes kiőrlésű gabonák előtérbe helyezése, valamint a vörös húsok, zsíros tejtermékek és feldolgozott élelmiszerek kerülése.

A napi étrendben legalább 400–500 gramm zöldség és gyümölcs javasolt, hetente kétszer hal, naponta hüvelyesek vagy magvak, és rendszeres teljeskiőrlésűgabona-fogyasztás. Az állati eredetű fehérjék helyett egyre inkább előtérbe kerülnek a növényi alternatívák, melyek nemcsak a koleszterinszintet csökkentik, hanem a bélmikrobiomra is kedvezően hatnak.

Sófogyasztás – mennyit engedhetünk meg?

A nátrium-klorid (konyhasó) létfontosságú, de túlzott bevitele egyértelműen emeli a vérnyomást, és fokozza az agyi és szív-érrendszeri események kockázatát. A WHO ajánlása szerint napi legfeljebb 5 gramm só (kb. 2 gramm nátrium) fogyasztása engedhető meg. A feldolgozott élelmiszerek – konzervek, felvágottak, készételek – adják a napi sóbevitel döntő részét, így ezek visszaszorítása kulcsfontosságú.

A legújabb kutatások szerint már enyhe vérnyomás-emelkedés esetén is hatékony lehet a sóbevitel mérséklése, és bizonyos esetekben lehetővé teheti a gyógyszeradag csökkentését. Ezt azonban mindig orvossal egyeztetve szabad megtenni.

A hosszabb, jobb élet titka

A már kialakult szív‑ és érrendszeri betegség esetén az étrend megváltoztatása a gyógyszeres kezelés mellett is jelentős mértékben javíthatja a kimenetelt. A rendszeres testmozgás, a megfelelő alvás, a stressz kezelése és a dohányzás elhagyása mind hozzájárul a szív védelméhez. A szívbarát étrend nem rövid távú diéta, hanem életmód, amely a mindennapok részévé válva segíthet abban, hogy hosszabb, aktívabb és egészségesebb életet élhessünk.

Szerző: WEBBeteg

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus