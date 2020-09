Hasznos tanácsok gyomorégés ellen

A gyomorégés a szegycsont mögött keletkezik, és az érzés a mellkas, illetve nyak felé sugárzik. Leggyakrabban étkezés vagy lefekvés után egy órán belül lép fel, és akár 1-2 óráig is eltarthat. Az étkezés, a fekvő testhelyzet vagy az előrehajlás fokozhatja a tüneteket. A gyomorégés mellett gyakran egyéb panaszok is jelentkeznek. Ilyen lehet a torokban jelentkező maró érzés vagy a savanyú íz a szájban. Néha horkolást, nyelvégést, fokozott nyálképződést okoz a betegség, illetve sok refluxos beteg panaszkodik böfögésre, csuklásra, émelygésre, hányingerre is, mások számára pedig a korai teltségérzés és a hasi puffadás jelent gondot. A reflux tünetei