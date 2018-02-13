A refluxbetegség várható kimenetele

A reflux mindenképpen kezelést igényel. Az első lépés az életmód-változtatás, mely azonban önmagában az esetek jelentős részében nem elég hatásos. Súlyosabb panaszok vagy a szövődmények magas kockázata alaposabb kivizsgálást és további kezelést indokol.

Mikor számít súlyosnak a reflux?

A típusos reflux tüneteket (gyomorégést, savas felböffenést, mellkasi égést, vagy fájdalmat) a lakosság kb. 20 szőázaléka legalább hetente egyszer megéli, tehát a reflux maga gyakori jelenség. A refluxos panaszok alkalmi jelentkezése önmagában nem betegség. Hogy honnan számíthatjuk már refluxbetegségnek, nem könnyű megmondani, hiszen a határ nem éles.

Két esetben beszélhetünk reflux betegségről. Egyrészt, ha a visszaáramló gyomortartalom az életminőséget rontó szubjektív panaszokat okoz. Másrészt, ha objektív szervi eltéréseket, leggyakrabban nyelőcsőnyálkahártya-károsodást idéz elő.

A panaszok jelentkezése és a szervi elváltozások kialakulása között a kapcsolat gyenge. Minél gyakrabban és minél tartósabban van kitéve a gyomor feletti szakasz a sav hatásának, annál valószínűbb, hogy kialakul valamilyen szövődmény. Ugyanakkor a savas hatás nem feltétlenül okoz mindenkinél jelentős tüneteket, így sok esetben enyhébb panaszok esetén is súlyos erozív nyelőcsőgyulladást mutathatnak ki a műszeres vizsgálatok. Más esetekben a vizsgálatok nem állapítanak meg károsodást, ennek ellenére a refluxos tünetek jelentős, az életminőséget rontó panaszokat okozhatnak a beteg életében.

Kezelendő állapotnak számít mindkét eset, azaz az erős szubjektív panaszok és az objektív elváltozások is indokolják azt, hogy foglalkozzunk a refluxbetegséggel, a szükséges vizsgálatok és kezelési módszerek azonban eltérőek az egyes esetekben.

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Alacsony és magas kockázatú reflux

A refluxbetegség kezeléshez minden esetben szükséges az életmódváltás, bizonyos szabályok követése, illetve emellett leggyakrabban gyógyszeres kezelés. Ezek segítségével a panaszok is megszüntethetőek és a szövődmények kialakulása is megelőzhető. Műszeres kivizsgálás (elsőként gyomortükrözés), további terápia (pl. reflux elleni műtét) az esetek többségében, az ún. alacsony kockázatú esetekben nem szükséges. Vannak ugyanakkor olyan magas kockázatú - ritkább - esetek, amikor indokolt az alapos kivizsgálás és ezek eredményei alapján további kezelések megkezdése.

Alacsony kockázatú reflux:

a beteg 45 évnél fiatalabb,

a refluxbetegségre típusos tünetei vannak,

nincsenek súlyos szövődményre figyelmeztető (alarm) tünetei nincsenek, valamint

a vérszerinti családjában nem fordul elő súlyos gyomor-bélrendszeri megbetegedés.

Magas kockázatú reflux:

a beteg 45 évnél idősebb és a refluxbetegségre típusos tünetei vannak,

a tünetmentesség nem következik be életmódváltás és gyógyszeres kezelés hatására 4-8 hét alatt,

bármely életkorú betegnek alarm (súlyos szövődményre figyelmeztető) tünetei jelentkeznek,

vagy a családi kórtörténet súlyos gyomor-bélrendszeri megbetegedések irányában pozitív.

Alarm tünetek - ezek bármelyike esetén indokolt a mielőbbi kivizsgálás:

Terápia és kilátások alacsony kockázatú esetekben

Az életmód-változtatás és gyógyszeres terápia alkalmazható alacsony kockázatú esetekben, műszeres vizsgálatok nem szükségesek. Az életmódváltás bizonyos szabályok követéséből áll: a megfelelő diéta betartása, a késő esti étkezés kihagyása, az ágy feji végének megemelése, a testsúlycsökkentés, a derékban szoros ruhák mellőzése. Az életmódváltás mellett a leggyakrabban gyógyszeres kezelésre (protonpumpagátlók, prokinetikumok, H2-receptor-blokkolók) van szükség.

A kezelés akkor sikeres, ha a tünetek teljesen megszűnnek. Gyógyszeres kezelés esetén a nyelőcső tünetek akár néhány nap alatt enyhülhetnek, majd néhány hét alatt megszűnhetnek. A nyelőcsövön kívüli tünetek megszűnéséhez 1-3 hónap szükséges.

Az esetek többségében megfelelő kezeléssel elérhető a teljes panaszmentesség, és minimalizálható a szövődmények kialakulásának kockázata. Megfelelő életmód mellett a gyógyszerek sokszor idővel elhagyhatóak, más esetekben tartós szedésük szükséges a panaszmentesség fenntartásához.

Lásd még Amit megtehet a reflux ellen - Életmódtanácsok

Terápia és kilátások magas kockázatú esetekben

Magas kockázatú reflux esetén mielőbbi kivizsgálás (első lépésként gyomortükrözés) szükséges. A további vizsgálatokat és a javasolt terápiát a tükrözés során látott nyálkahártyakép határozza meg. A gyomortükrözés során látott nyálkahártyakép súlyossága nem párhuzamosan alakul a tünetek súlyosságával, így akkor is szükség lehet komolyabb beavatkozásra, ha a beteg panaszai nem kifejezetten erőteljesek.

Az eredmény lehet: nincs eltérés, gyulladt, felületes hámhiányos, fekélyes, hegesen szűkült nyálkahártya. Az esetek többségében a refluxos savhatás nyelőcsőgyulladást okoz, ebben az esetben megfelelő kezeléssel elérhető a nyálkahártya regenerálódása. Speciális állapot a Barrett-nyelőcső, ami még nem rosszindulatú elváltozás, de jelentős kockázattal jár arra, hogy kezelés nélkül idővel nyelőcsőrák alakul ki. A terápia a látott endoszkópos képet nem szünteti meg, de a szövettani eltérések súlyosságát, és a szövődmények kialakulását csökkenti.

Elváltozás esetén a pontos diagnózis felállításához további műszeres vizsgálatok szükségesek. Mintavétlre és szövettani vizsgálatra nem minden esetben, inkább csak a súlyosabb, daganatra gyanús eltérések esetén kerül sor.

Magas kockázatú esetekben ugyancsak fontos az életmódváltoztatás és gyógyszeres kezelés fenntartása, a terápia azonban nemcsak a tünetek megszüntetésére, hanem a látott eltérés mérséklésére és megszüntetésére is irányul. A kivizsgálás eredményétől függően gyakran kerül sor sebészi megoldására, például laparoszkópos rekeszsérvműtétre, az esetek egy részében csak a műtét képes a legsúlyos szövődmények megelőzésére.

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Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Szigeti Nóra, gasztroenterológus