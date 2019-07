Laparoszkópos rekeszsérvműtét - Hogyan zajlik? Mikor szükséges?

Amennyiben a rekeszsérv által okozott refluxos panaszok a konzervatív kezelés (savcsökkentő gyógyszerek, életmódváltás) mellett is fennállnak, a rekeszsérv műtéti kezelése hozhat tartós javulást. Ezt az operációt napjainkban laparoszkópos úton, kis lyukakon keresztül bevezetett eszközökkel végzik.

Rekeszsérvről akkor beszélünk, ha a gyomor egy része a mellkast és hasüreget elválasztó rekeszizom fölé kerül, a nem kellően záró rekeszszárak között. Ez minden alkalommal gyomorsav nyelőcsőben való visszaáramlásával, refluxszal jár együtt. A sav visszaáramlása panaszokat okoz, általában szegycsont mögötti fájdalmat, égő, maró érzést, keserű szájízt, de rekedtséget, sőt ritkán akár asztmás tüneteket is kiválthat.

A nagy méretű rekeszsérv (a gyomor jelentős része, ritkán egésze is fent lehet a mellüregben) helyet követel magának a mellüregben a tüdő és szív terhére és légszomjjal járhat. A mellüregben lévő gyomorrész ürülése zavart szenved, mely nyelési zavarban, hányásban is jelentkezhet. A tartós gyomorsav visszaáramlás nyelőcső nyálkahártya elváltozást, esetleg nyelőcső daganatot is okozhat.

A rekeszsérv magától nem gyógyul meg, csak műtéttel

A rekeszsérv által okozott panaszok enyhíthetőek savcsökkentő szerekkel, mint pl. a protonpumpagátlókkal. Ezen gyógyszerek hatására bár a visszaáramlás nem szűnik meg, de a visszaáramló tartalom nem lesz savas jellegű, ezért kevesebb panaszt okoz.

Emellett gyomorürülést elősegítő gyógyszert is lehet szedni, valamint segíthet a tünetek enyhítésén, ha gyakrabban, kisebb mennyiségben étkezünk és lefekvés előtt két órával már nem eszünk, vagy iszunk, hiszen a fekvő testhelyzet elősegítheti a visszaáramlást, mely kifejezettebb lehet teli gyomor esetében. Segíthet még a visszaáramlás elleni küzdelemben az ágy fejvégének megemelése is.

Mire számíthatunk?

Ha rekeszsérv, illetve reflux betegség esetében a maximális konzervatív kezelés mellett is panaszok állnak fenn, vagy a beteg nem kíván élete végéig savcsökkentőt szedni, akkor műtét jöhet szóba.

A mai modern sebészet idejében ezt a műtétet laparoszkópos úton végezzük el. Ez egy úgynevezett kulcslyuk sebészeti eljárás, ami azt jelenti, hogy a hasüreg megnyitása nélkül, kis lyukakon keresztül bevezetett kamera és manipuláló eszközök segítségével el tudjuk végezni a műtétet.

A műtét célja, hogy a gyomorsav visszaáramlását, a refluxot meggátoljuk és ezáltal a tünetektől megszabaduljunk. Jól sikerült műtét esetében a korábban állandóan szedett gyógyszerek elhagyhatók és tartósan, sőt véglegesen megszabadulhatunk a fent leírt tünetektől. A reflux által okozott nyálkahártya elváltozások visszafordulnak, a rosszindulatú daganattá fajulás veszélye megszűnik.

A műtét egy közepesen nagy műtétnek számít, kb. másfél-két óráig tart és természetesen altatásban történik. A szövődmények ritkák, melyek közül a leggyakoribb az átmeneti vagy ritkán tartósabb nyelési nehezítettség. Ritkán, több száz műtét esetében egyszer-egyszer előfordulhat melléksérülés, hasüregi vérzés, mely miatt konverzióra, a laparoszkópos műtét nyitott műtétté való átváltására, a hasüreg megnyitására lehet szükség. Minden kulcslyuk sebészeti, laparoszkópos műtét esetében felléphet olyan nem várt helyzet, pl. anatómiai eltérésből fakadóan, mely miatt a biztonság érdekében nyitottan kell a műtétet folytatni.

A laparoszkópos rekeszsérvműtét menete

A laparoszkópos kamerát és manipuláló eszközöket a hasfalon ejtett, kicsiny metszéseseken keresztül vezetjük be a hasüregbe. Általában 5 ilyen kis nyílásra van szükség, négy darab 1 cm és egy fél cm-es metszést ejtünk.

Az első nyíláson keresztül egy erre kifejlesztett tompa végű tűt (Veres tű) vezetünk be, ennek segítségével felfújjuk a hasüreget szén-dioxiddal, melynek szerepe abban van, hogy teret, helyet képezzen a hasüregben, ahol operálni, manipulálni tudunk. Ezen köldök körüli nyílás megnagyobbítását követően egy 1 cm átmérőjű, úgynevezett portot vezetünk be és ezen keresztül bevezetjük a kamerát, melyben fényforrás is van, ekkor a hasüregi kép egy monitoron jelenik meg. Ezt követően segédnyílásokat ejtünk és portokat helyezzük be a hasüregbe a kamera képe segítségével a szem ellenőrzése mellett, hogy ne okozzunk nem kívánt melléksérülést. Az ideálisan megválasztott 4-5 kicsiny nyíláson keresztül bevezetjük az eszközöket. A máj bal lebenyét jobb oldalról bevezetett legyező eltartóval eltartjuk a műtéti területtől. A többi segédnyíláson keresztül bevezetjük a további eszközöket.

Felkeressük és kipreparáljuk a rekeszszárakat, a gyomor mellkasban elhelyezkedő részét is kipreparáljuk, körüljárjuk és fokozatosan visszahúzzuk a hasüregbe, közben oldjuk a kitapadásokat, összenövéseket. A nyelőcső alsó harmadát is kellően körüljárjuk „mobilizáljuk”, hogy a hasüregbe visszahelyezhetővé váljon. Fontos, hogy a nyelőcső alsó szakasza kényelmesen a hasüregbe, a rekeszizom alá kerülhessen, hiszen ide tervezzük elkészíteni a mandzsettát, ami szelepszerűen meggátolja majd később a savas tartalom visszaáramlását, refluxát.

A gyomor lép felé eső részét is körüljárjuk, mobilizáljuk a léphez vezető erek ellátásával, lezárásával. A rekeszszárakat, amelyek között normál esetben is áthalad a nyelőcső a mellüregből a hasüregbe, öltésekkel összehúzzuk akkorára, hogy a rekeszizmon lévő nyílás ideális méretű legyen és a nyelőcső kényelmesen átférjen rajta akár egy falat étellel együtt a nyelés kapcsán. A gyomor bal felső szakaszát (fundus) a nyelőcső mögött áthúzzuk, és 3 öltéssel egyesítjük elöl, ezzel létrehozunk egy mandzsettát a nyelőcső alsó szakasza körül. Ennek a mandzsettának az a szerepe, hogy a sav visszaáramlását meggátolja.

Ideális esetben a nyelőcső egyirányú utca, melyen keresztül a falat lejut a gyomorba, de nincs sav visszaáramlás. Ezen mandzsetta szelepszerűen működik, a nyelést lehetővé teszi, de a savvisszaáramlást meggátolja. Ezt több mechanizmus segíti elő, melyben szerepe van a hasüreg és mellüreg közötti nyomáskülönbségnek, mely most már a megfelelő helyen hat a hasüregbe visszahelyezett gyomor és nyelőcső szakasz miatt és segít meggátolni a visszaáramlást.

Mire figyeljen oda az operációt követően?

A műtétet követően átmenetileg diszkrét nyelési zavar léphet fel pár napig, maximum 1-2 hétig. Fontos tanács tehát, hogy műtét után kerülni kell a nagyobb falatok lenyelését. Kenyérhéjat vagy nagyobb darab húst egyben nem nyelhetünk le, hiszen elakadhat. Az ételt apróra vágva kell fogyasztani, jól meg kell rágni lenyelés előtt.

A nyelőcső izomzat hamar alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez és a nyelési nehezítettség megszűnik. Hosszabb ideig tartó komolyabb nyelési zavar esetén a kezelőorvost fel kell keresni. Ezen ritka esetben tükrözéssel tágítanak a leszűkült területen, vagyis nagy valószínűség szerint nem igényel műtéti beavatkozást.

Mindezeket követően ideális esetben a felmaródott nyelőcső meggyógyul, a panaszok megszűnnek és a gyógyszerszedés elhagyható.

