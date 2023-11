Tévhitek a vitamin-, multivitamin-készítményekkel kapcsolatban

Az étrend-kiegészítők közül talán a legnépszerűbbek a multivitamin-készítmények. (Forgalomban van olyan multivitamin is, amely gyógyszerként van törzskönyvezve). A vitaminok fogyasztása világ szinten évről évre egyre nő.

Ennek oka az, hogy az emberek egyszerű, gyors megoldást szeretnének a betegségek megelőzésére és gyógyítására. Ezen készítmények alkalmazása azonban nem teljesen kockázatmentes. Étrend-kiegészítő multivitaminok esetében érdemes olyan gyártótól választani terméket, amelyik gyógyszert is gyárt, tehát nagyobb valószínűséggel biztonságos a termék. Másrészt a vitaminok a szervezet egészséges működését segíthetik elő, de többet nem várhatunk alkalmazásuktól. Nézzünk néhány tévhitet a vitaminok alkalmazásával kapcsolatban.

1. tévhit: "Minél többet szedek, annál jobb a hatásuk"

A vitaminok és ásványi anyagok biztonságos legfelső szintjéről (UL értékek) az NNGYK-ba tartozó Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján tájékozódhatunk ide kattintva. Talán biológiai tanulmányainkból emlékszünk, hogy a vitaminokat is túl lehet adagolni. Ezek közül is a zsírban oldódó vitaminokra érdemes odafigyelni (A-, D-, E-, K-vitaminok). Ezek ugyanis túladagolás esetén felhalmozódnak a szervezetben, míg a vízben oldódó vitaminokból a felesleg távozik a vizelettel. Kiemelten fontos, hogy a D-vitamin felnőttek számára napi maximális adagja 4000 NE. Ha hosszabb ideig napi 8-10 000 NE feletti mennyiséget veszünk be, annak az a következménye, hogy a vérben megnő a kalcium mennyisége. Ennek következtében károsodhatnak a csontok, a vese és szív is. Az OGYÉI azokat a készítményeket, melyek 4000 NE-nél több D-vitamint tartalmaznak, nem is engedi forgalmazni. D-vitamin-szintünket nem árt vérvétellel ellenőriztetni, és ez alapján beállítani a szükséges mennyiséget az őszi-téli szezonban. A hosszú távon folyamatosan szedett multivitaminokkal kapcsolatban is jelent meg olyan tanulmány, miszerint kapcsolatban lehetnek a tüdő- , prosztata-, bél- és mellrák megnövekedett arányával. Azonban ezeket az eredményeket további vizsgálatokkal kell alátámasztani.

A multivitaminok alkalmazása csak hiányállapotokban ajánlott.

A megfelelő összetételű, zöldséget, gyümölcsöt, fehérjét, teljes kiörlésű készítményeket tartalmazó étrend biztosítja a szervezet megfelelő vitaminellátottságát. Mivel a természetes eredetű vitaminok olyan más összetevőket is tartalmaznak, amik támogatja beépülésüket, érdemesebb ezek mellett dönteni.

Ha valamelyik vitamin szedését orvos javasolja, azt viszont nem szabad önkényesen abbahagyni.

2. tévhit: "C-vitamin nagy mennyiségű, napi 1000-2000 mg szedésével elkerülhető a megfázás"

A C-vitamin egyes vizsgálatok szerint kis mértékben lerövidíti a betegséget, enyhébbek lesznek a tünetek, de a megelőzésben nincs szerepe. Más vizsgálatok semmilyen összefüggést nem találtak. Ilyen nagy mennyiségű C-vitamin tartós szedésével azonban könnyen képződhet vesekő a szervezetünkben.

3. tévhit: "A rák gyógyításában szerepe van az antioxidánsoknak (A-, E-, C-vitamin, karotinoidok, flavonoidok)"

Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a már rákos betegségben szenvedőknél a betegség lefolyására jótékony hatással lennének az antioxidánsok. Sugárterápia esetén már a kezelőben információs anyag van kitéve, hogy mely vitaminok, nyomelemek szedése csökkenti a terápia eredményességét. Ugyanez a helyzet a kemoterápiás kezelések alatt. Csak az orvos által ajánlott étrend-kiegészítők alkalmazhatóak, hogy a terápia sikeres legyen!

Az igaz vizsont, hogy a betegségek kialakulásának kockázatát csökkentik az antioxidánsok! A növényekben komplex formában jelen lévő antioxidánsoknak jobb a felszívódásuk, ilyen formában fogyasztva teljesen biztonságosak.

4. tévhit: "C-vitaminból ajánlott napi dózis: napi 500-1000 mg"

A C-vitamin ajánlott napi dózisa felnőttek számára 80 mg! Ennek forrása lehet zöldség vagy gyümölcs, pl. narancs, paprika, káposzta. Ezek nemcsak C-vitamint, hanem más kedvező anyagokat is tartalmaznak, mint rostok, más vitaminok, flavonoidok, amelyek hozzájárulnak az egészség fenntartásához. Ha valakinek nincs C-vitamin-hiánya, napi 200 mg bevitele is elegendő. A felesleg a vizelettel kiürül. Így egészséges, és kiegyensúlyozottan táplálkozó embereknek ennél több C-vitamin bevitele felesleges. Ezt meghaladó mennyiség azoknak ajánlható például, akik aktív sportolók.

5. tévhit: "A vitaminok nyugodtan együtt szedhetőek más gyógyszerekkel"

Egyrészt nem ajánlott a többi gyógyszerrel egyszerre bevenni a vitaminokat, ez főleg azokra a készítményekre vonatkozik, amelyek vasat, kalciumot, magnéziumot tartalmaznak. Ezek komplexképzők, így meggátolhatják a gyógyszerek hatóanyagainak felszívódását. E mellett a vitaminkészítmények fokozhatják vagy csökkenthetik egyes gyógyszerek hatását. Pl. van olyan Parkinson-kórra szedett gyógyszer, amely mellett nem szabad B 6 -vitamint szedni, mert csökkenti a hatását. A ginzenget is tartalmazó készítmények csökkenthetik a warfarin hatását, így óvatosság szükséges együtt szedésükkor.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész