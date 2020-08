Tejhelyettesítő élelmiszerek

A tejet hol jó, hol rossz színben tüntetik fel, holott a lakosság csupán kis részét érinti az általa kiváltott allergia vagy túlérzékenység. Akiket viszont érint a probléma, azok most sokkal jobb helyzetben vannak, mint 10 évvel ezelőtt.

Allergia vagy sem?

Valódi tehéntej-allergia alatt, a tehéntej fehérje összetevőire kialakuló túlérzékenységi reakciót értjük, mely leginkább az 1-2 éves gyerekeket érinti. Ezzel szemben a tejcukorérzékenység nem allergia, hanem a tejcukor lebontásának emésztési zavara.

A tejcukorbontó (laktáz) enzim működése 3 éves kor körül éri el a csúcspontját, majd ezt követően genetikailag meghatározott mértékben csökkenni kezd. Míg a tejallergiát vérvétellel, a kóros ellenanyag (IgE) jelenlétének kimutatásával diagnosztizálják, addig a tejcukorérzékenységet legmegbízhatóbban a hidrogén kilégzési teszttel mutatják ki, mely a cukor erjedésére fókuszál.

Olasz kutatások szerint, a tejcukorérzékenység vagy laktózintolerancia összefügg a stresszes életmóddal, a depresszióval is. Ha hihetünk is ezeknek az eredményeknek, akkor se feledkezzünk meg róla, hogy légből kapott ötletek alapján nem szabad megvonni magunktól a tejtermékeket. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a tej mely összetevőjére érzékenyek, és megalapozatlanul vágnak bele diétákba, bármiféle allergiavizsgálat vagy gasztroenterológiai eredmény nélkül.

Eliminációs diéta

A csecsemőkori tehéntej-allergia kezelése a tejfehérje teljes kiiktatását jelenti az étrendből, ezt hívják eliminációs diétának, melynek lényege a tej és az összes tejtermék kiküszöbölése legalább 9-12 hónapig. 4-5 éves korra ez a diéta a legtöbb érintett gyereknél az allergia megszűnését, tolerancia kialakulását eredményezi.



Tejmentes diéta esetén azonban hiányállapotok léphetnek fel, az ásványi anyagokat a gyerek és felnőtt szervezetben egyaránt pótolni kell.

A kalcium pótlására nem elég kizárólag hüvelyeseket fogyasztani. Együnk sok petrezselymet, sóskát, spenótot, banánt, szedjünk kalciummal dúsított tejpótlót, a gyerekeknél a tejmentes diétát kalciumtablettával és D-vitaminnal egészítsük ki.

A tehéntej magas B12-vitaminját húsokból és májból, az omega zsírsavakat szintén vitaminkészítményekből pótolhatjuk.

Érdemes probiotikumos készítményeket is szedni laktózmentes diéta esetén, a laktóz bomlása ugyanis elősegíti a bélcsatornában a tejsavbaktériumok elszaporodását, melyek immunerősítők hatásúak.

Tejhelyettesítők a legkisebbeknek

Sok anya joggal aggodalmaskodik, amikor tudomást szerez gyermeke tejérzékenységéről, de ma már a fehér ital számos alternatívával kiváltható. 6 éves korig a tehéntej helyettesítésére a speciális gyógytápszerek javasoltak, melyek a fejlődő szervezet fehérje, vitamin, kalciumigényét megfelelően tudják pótolni. 6 éves kor alatt azt javasoljuk, hogy ezekből a tápszerekből készüljön a gyerekek reggeli itala és a főtt ételekbe is ebből tegyünk tej helyett, így például tészta, palacsinta, rántás is tápszerporral készítendő.

Orvosilag nem megalapozott allergia esetén a tejmentes diéta később helyrehozhatatlan csontfejlődési zavart, D-vitamin-, kalcium-, fehérje-, B 12 -vitamin-hiányállapotot eredményezhet a gyerekeknél.

A hipermarketekben és bioboltokban kapható tejpótló italok mint a zabtej, rizstej, kölestej, 1-3 éves kor között kiegészítésképpen adhatók a tejpótló tápszer mellett. A szójatejet, illetve magtejeket (dió, mandula, szezám, kesu) 3 éves kor alatt nem javasolják a szakemberek, mert allergizálhatnak.

Gabonatejek

Ezek az italok a gabonaféle turmixolásával, víz, cukorféleség, só, vitaminok és ásványi anyagok, valamint esetenként növényi olaj hozzáadásával készülnek. Általában 6 éves kortól ajánlják. A szójatej magas fehérjetartalma miatt az egyik legalkalmasabb tejpótló, vasban is gazdag, továbbá laktózmentes. A kölesital szintén laktózmentes, jól használható shake-ekhez, desszertekhez, főzhetünk is vele. A tönkölyital tönkölybúzából, vízből és sóból készül, jó E- és B-vitamin-forrás, magas a kovasavtartalma.

A rizs-, zab-, és más gabonatejek előnye a magas rosttartalom, mely támogatja az emésztést, tisztítja a bélrendszert, csökkenti a koleszterinszintet. Hátrányuk viszont, hogy kalciumtartalmuk alacsony, ezért érdemes azzal dúsított változatot vásárolnunk. Az is előnyös, ha ezek nádcukor, nyírfacukor, fruktóz, maltodextrin hozzáadásával készülnek. Kerülendő a szacharóz, és a mesterséges édesítőszerek (szacharin, aszpartám) használata.

Magtejek

A tejhelyettesítő italok másik kedvelt változata a magtej, mely olajos magvak őrleményéből, víz és édesítőszer hozzáadásával készül. A dió-, szezám-, kesu-, mandula- és napraforgómagtej kalcium- és D-vitamin tartalma magasabb mint a gabonatejeké, sőt, zsírösszetételük is kedvezőbb. Ezeket házilag is elkészíthetjük, egy nagy teljesítményű turmixgép segítségével bármely magfélét apróra törhetünk, és saját ízlésvilágunknak megfelelően ízesíthetjük.

Tejföl, joghurt, tejszín helyett

Ma már sok helyen vásárolhatunk zab- vagy szójatejszínt, sőt tejszínhabot is. A joghurtot és a tejfölt szójayofuval válthatjuk ki, a túrót és sajtot tofuval, melynek számos ízesített változata is létezik. Ezek a tejpótló gabonatejszínek, joghurtok olyan adalékokat is tartalmazhatnak, mint növényi zsír, sűrítőanyagok, színezékek.

A tej és tejszínpótló készítményekben pedig gyakran pálmaolaj, napraforgóolaj, kókuszzsír és sűrítő hatású tengeri algakivonat vagy xanthángumi is található. A hidrogénezett növényi zsírok a magas transz-zsírsav tartalom miatt, kedvezőtlen hatásúak az érrendszerre és rákkeltő hatásúak lehetnek.



Tehéntej-allergia tünetei:

a tej elfogyasztását követően 1-2 órán belül hasi görcsök, hasmenés, hányinger, hányás jelentkezhet, vashiányos vérszegénység, tartós étvágytalanság és haspuffadás, de makacs székrekedés is jellemző,

asztmatikus köhögés, rekedtség, makacs fülkürthurut,

6 hónaposnál fiatalabb csecsemőknél véres széklet vagy gyakori bukás (reflux) szoptatás mellett, mely az anya tehéntejfogyasztása végett alakulhat ki,

egyes vizsgálatok a krónikus fejfájást, migrént, illetve gyermekkori hyperaktivitást is összefüggésbe hozzák a tejallergiával.

Laktózintolerancia tünetei:

laktózt tartalmazó élelmiszer fogyasztását követően 1-2 órán belül jelentkező haspuffadás, hasi görcsök, esetleg vizes hasmenés,

gyerekeknél gyakori tünet a krónikus, köldök körüli görcsös hasfájás, lesápadás, kellemetlen szájszag,

az érintett a savanyított tejtermékek fogyasztását bírja, panaszai csak tehéntej ivását követően jelentkeznek,

szigorú, tejmentes diéta nem szükséges, a tünetek mennyiségfüggően jelentkeznek.

Konkrét tejmentes és tejcukormentes élelmiszerlistát a Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank honlapján talál.

