A hallucináció - Mi okozhatja?

Hallucinációnak azt a jelenséget nevezzük, amikor valaki olyan dolgot észlel, ami valójában nincs vagy nem történik meg. Ilyen például, amikor az illető nem létező bogarakat vagy egyéb dolgokat lát, esetleg jelen nem lévő emberek párbeszédét hallgatja.

A téves érzékelésnek ez a formája olyan meggyőző tud lenni, hogy a betegek nem kételkednek a valódiságukban. Sokan még akkor is ragaszkodnak az észleléseikhez, amikor a környezetben élők egybehangzóan állítják, hogy nem történt meg az, amit láttak vagy hallottak.

A téves érzékelés bármely érzékszervet érintheti, ennek megfelelően a hallucináció lehet vizuális (látási), akusztikus (hallási), taktilis (tapintási), gusztatoros (ízlelési) és olfaktorikus (szaglási) egyaránt. Ezek közül általában csak egy jelentkezik egy időben, de előfordulhat több is egyszerre, például idős, vallásos emberek elmondják, hogy látták a sátánt és érezték a szagát is, vagy szkizofrén betegek beszámolnak arról, hogy róluk szóló beszélgetést hallottak miközben a szemük sarkából látták, hogy valaki a hátuk mögött ferde szemmel nézett rájuk.

A hallucináció lehet egyszerű, ilyenkor az illető csak fényfelvillanásokat lát vagy egy-egy hangot hall, de jelentkezhet összetett formában is, vagyis a beteg ilyenkor egész mondatokat, esetleg párbeszédeket hall.

A bonyolultabb észlelések lehetnek jóindulatúak, amikor a beteg rá vonatkozó dicséreteket hall, vagy számára kedves emberrel folytat párbeszédet. Azonban az is előfordul, hogy a hallucináció kifejezetten kellemetlen, így például szkizofrén betegek őket átkozó szöveget hallanak, vagy olyan dolgokra felbujtó mondatokat, amiket nem áll szándékukban megtenni. Ez utóbbi hallucinációk olyan gyötrőek lehetnek, hogy a betegek bármit megtennének, hogy ne kelljen tovább hallgatniuk őket, vagy ha más módot nem találnak, akkor az öngyilkosságot fontolgatják.

A hallucinációk megjelenésének számos oka lehet, mégis leggyakrabban olyan mentális betegségekben jelentkeznek, mint a skizofrénia, a demencia vagy a delírium. Alkohol vagy droghasználat szintén járhat téves észlelésekkel, de az alváshiány vagy az energiaitalok túlzott fogyasztása is okozhat hallucinációkat. Egyes betegségeket, mint például az epilepsziát, a daganatos megbetegedéseket, a migrént vagy a lázzal járó kórképeket is kísérheti téves észlelés. Ritkább esetben ugyan, de az is előfordul, hogy gyógyszerek mellékhatásaként jelentkezik a probléma.

Ha hallucinációk jelentkeznek, mindig orvoshoz kell fordulni! A diagnózist mindig a beteg megfigyelése során szerzett tapasztalatok, a kísérőtünetek és a gondosan felvett kórtörténet alapján lehet kimondani. A panaszok általában megszüntethetők a kiváltó ok felszámolásával vagy súlyosabb esetben antipszichotikumok alkalmazásával. A tartós tünetmentesség eléréséhez elegendő lehet egy rövidebb gyógyszeres kezelés, de néha a gyógyszerek szedése éveken keresztül is szükségessé válhat.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Muszil Dóra, pszichiáter