Fontos tudnivalók az influenzáról

Az influenzavírusok a légutakat betegítik meg, de az egész szervezet reagál a fertőzésre, ami különböző kísérő tünetekben nyilvánul meg.

Az influenza A-, B- és C-vírusa igen ellenálló, és újra és újra más vírustörzsek jelennek meg. Pont emiatt a kiszámíthatatlanság miatt igazán veszélyesek. A vírusok genetikai információja gyorsan változik. Kisebb változások minden egy-háromévente bekövetkeznek. Az influenza A-vírus minden tizedik-tizenötödik évben globális járványhoz vezet. 1977 óta az influenza A-vírus két különböző altípusa váltakozva okoz járványokat. A B-vírusok többnyire enyhébb tüneteket okoznak, mint az A-vírusok. A C-vírusok pedig csak szórványosan ütik fel fejüket.

Tünetek, diagnózis, a betegség lefolyása

Az influenza cseppfertőzéssel terjed, főként köhögéssel, tüsszentéssel. A vírusok szervezetbe kerülését követő néhány napon belül jelentkeznek a tipikus tünetek: hirtelen magas láz, fej- és végtagfájdalom, torokfájás és köhögés.

A láz akár egy hétig is tarthat, aztán a torokfájás és köhögés kerül előtérbe. Ha nem lépnek fel komplikációk, egy héten belül várható a gyógyulás. Időseknél jellemzősen tovább tart a gyengeségérzet, levertség.

Az influenza szövődményei

Az influenza szövődményei elsősorban a krónikus szív- és érrendszeri betegségekben, tüdőbetegségben szenvedőket és az időseket veszélyeztetik.

Gyakori szövődmény a másodlagos bakteriális tüdőgyulladás, a vírusok által legyengült szervezetet a baktériumok könnyen megtámadják. A tüdőgyulladás tünetei az influenza lecsengése után, egy rövid javulási periódust követően egy újabb lázrohammal jelentkeznek. Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) és középfülgyulladás (otitis media) is kialakulhat mint komplikáció. Ritkán fordul elő, de nagyon veszélyes szövődmény a primer vírusos tüdőgyulladás. Néha a szívet is érinti a fertőzés. A szakirodalom említ neurológiai komplikációt is, ám ez esetben az influenzavírusok közvetlen hatása nem bizonyított.

Egy súlyos és ijesztő szövődmény lehet a kettő és tizenhat év közötti gyerekeket érintő Reye-szindróma, ami néhány nap múlva jelentkező émelygéssel, hányingerrel jár, majd lecsökken a vércukorszint és neurológiai tünetek, görcsök és kóma is kialakulhat. A betegség összefüggésbe hozható az acetilszalicilsavval, ezért ennek adása gyerekeknél már nem ajánlott, és így a betegség is jelentősen visszaszorult.

Az influenzajárványok főként az idősekre és a valamilyen alapbetegségben szenvedőkre nézve jelenthetnek halálos veszélyt.

Az influenza kezelése

Ha az influenza nem jár komplikációkkal, akkor tüneti kezeléssel csillapítható a fájdalom és a láz, megfelelő gyógyszerekkel, például paracetamollal. 18 éves kor alatt ne alkalmazzon acetilszalicilsav hatóanyagú szert! A lázat csillapíthatja hűtőfürdővel is. Nagyon erős, száraz köhögés esetén esetleg szedhet köhögéscsillapítót. Nagyon fontos a pihenés, és az elegendő folyadék fogyasztása.

A tünetek megjelenésétől számított első két napon belül célzott antivirális gyógyszeres kezelés lehetséges. Bakteriális felülfertőződés esetén antibiotikumos kezelés szükséges. Bizonyos körülmények között ezzel elkerülhető a kórházi ápolás. Ritkán (súlyos esetben) nem kerülhető el a tisztán vírus okozta tüdőgyulladásban szenvedő beteg állandó kórházi ellátása, gyakran az intenzív osztályon.

Megelőzés

A megelőzés legfontosabb eszköze az influenza elleni védőoltás beadatása, ami a szövődmények kialakulásának veszélye miatt elsősorban a következő személyeknek javasolt:

60 év feletti krónikus betegeknek, elsősorban szív- és érrendszeri-, tüdő- és anyagcsere-betegségekben szenvedőknek.

Idősek otthonában vagy gyermekotthonokban élőknek.

Azoknak a személyeknek, akiknél nagy a fertőzés veszélye (pl. orvosok, ápolók).

A védőoltást évente ősszel kell beadatni, amennyiben nincs akut lázas betegsége vagy súlyos tojásfehérje-allergiája. Mivel az influenzavírusok időről időre kisebb változásokon mennek át, az oltóanyagot világszerte folyamatosan fejlesztik, aktualizálják. Az oltóanyag a vírusok inaktív formáját tartalmazzák. Svájcban már orrspray formájában is elérhető az oltóanyag, az Európai Unió országaiban folyamatban van a bevezetése. Az influenzafertőzések csúcsa az északi féltekén november és április között van, a déli féltekén május és október között, ezért utazás előtt, különösen a rizikócsoportnak, ajánlott az oltás beadatása.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos