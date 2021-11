Miért fontos gondoskodnunk a gyermekek influenzaprevenciójáról? - Influenza kérdezz-felelek

A szezonális influenzajárványokat a gyermekek - az ovis, iskolás korúak - hordják a vállukon? A kérdésre Dr. med habil Mészner Zsófia járványügyi szakember válaszol.

A 2020/2021-es szezonban váratlanul elsöpörte a szezonális influenzajárványt a COVID-19, ám azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy ezentúl az influenzától már nem kell tartanunk! Az influenza vírusok közismert változékonysága miatt továbbra is azt várja a tudományos világ, hogy évente kell a szezonális influenza megelőzésére is gondolnunk. A szezonális influenza ugyanis minden életkorban lehet súlyos, szövődményekkel járó betegség, mely egyes, magas kockázatú emberekben akár halálos kimenetelű is lehet.

Hirdetés

Lehet, hogy nem mindenki számára egyértelmű

A szezonális influenza járványokat a gyermekek – az ovis, iskolás korúak – hordják a vállukon, ők betegítik aztán meg a környezetükben élőket is. A kicsik – különösen az ovis, kisiskolás korosztály azért betegszik meg minden légúti hurutos betegségben, így influenzában is könnyebben, mint az idősebbek, mert közösségbe járva közelebb vannak egymáshoz és nem igazán kifejlettek még a higienés szokásaik.

Szerencsére van arra már tapasztalat, hogy a gyermekek oltási programja jelentős mértékben képes mérsékelni a magas kockázatú felnőttek és idősek influenza kockázatát is. Az Egyesült Királyságban pl. a 2013 óta folyó iskolai influenza megelőzési program jól igazolja, hogy mekkora előnnyel járhat, ha az iskolások jó része nem lesz influenzás. Nem kell az osztályokat bezárni, nem kell a beteg gyerekekkel otthon maradni és emiatt kiesni a munkából, ráadásul a család idősebb tagjai sem betegszenek meg az unokáktól. Le kell ugyanakkor szögezni, hogy a gyermekeket saját érdekükben kell elsősorban beoltani és csak másodsorban azért, hogy a járványt kedvezően befolyásoljuk.

Az idei, 2021/2022-es szezonban a jól ismert inaktivált három komponensű (trivalens) és a már csecsemőkortól adható négy komponensű (tetravalens) influenza vakcina mellett lehetőségünk lesz megismerni az angol iskolai programban sikerrel használt, számunkra még új készítményt is – élő, gyengített nazálisan (orrcsepp formában, azaz tű nélkül) adható oltóanyagot, mely kapható lesz a gyógyszertárakban.

Válaszoló szakértőnk: Dr. med habil Mészner Zsófia - Járványügyi szakember, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet/HOGYI módszertani igazgatója.