A gennyes agyhártyagyulladás leggyakoribb kórokozói egy hónapos kor felett a Pneumococcus (Streptococcus pneumoniae), a Haemophilus influenzae (ez nem az influenza kórokozója, csak annak hitték még a vírusok felfedezése előtt) és a Meningococcus (más néven Neisseria meningitidis), elsősorban annak B és C szerotípusa. Mindhárom baktérium olyan külső burokkal rendelkezik, ami az immunrendszer előli rejtőzködést segíti. Az agyhártyagyulladás leggyakoribb kórokozói különböznek az életkor függvényében is. Az újszülöttkor (születéstől egy hónapos korig) a legkülönlegesebb kivétel, hiszen a szülőutakon történő átjutáskor a babában megtelepedő baktériumok (Streptococcusok, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Enterococcusok) különböznek az alábbiakban leírt módon terjedőktől. Agyhártyagyulladást sok kórokozó okozhat, a fentieken kívül egyéb baktériumok, vírusok, sőt paraziták és gombák (pl. Candida) is. Az egyes kórokozók terjedési módja is eltérhet a fent leírtakról, például a kullancsok által terjesztett vírusos agyhártya- és agyvelőgyulladás a bakteriális fertőzéssel szemben elsősorban tavasztól idéz elő megbetegedéseket.