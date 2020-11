Tanácsok az ízületi porckopás megelőzéséhez

Az életkor előrehaladtával beindul egy kopásos folyamat, amely az ízületi felszínek pusztulásához vezet.

Leggyakrabban az úgynevezett teherviselő ízületek érintettek, amilyen a térd, a csípő és a gerinc.

Az életkorfüggő elváltozás mellett különböző mechanikus tényezők, apró sérülések, örökletes tényezők és a túlsúly okozta fokozott ízületi terhelés is fontos szerepet játszik a folyamat kialakulásában.

A kor előrehaladása és a fent említett tényezők befolyásolhatják az ízületek egészségét, ám helyes életmóddal és a megfelelő táplálkozással a panaszok csökkenthetők vagy elkerülhető a súlyos porckopás kialakulása. Az aktív életmód rugalmasan tartja az ízületeket, így késleltetheti a porckopás kialakulását. Az ízületeket érintő kopásos betegségek megelőzése érdekében a fiatalkori egészséges életmóddal sokat tehetünk.

Mit tehet a megelőzés érdekében?

Törekedjen az optimális testsúly elérésére, illetve megtartására!

Túlsúlyos embereknél az ízületeket a mindennapi mozgások is nagyobb mértékben terhelik. A túlzott és egyenetlen terhelés során a kopásos folyamat hamarabb beindul. Ezért az egyik legfontosabb dolog a testsúly normalizálása. Fontos, hogy a fogyókúra fokozatos és lassú legyen. A fogyókúrában a rendszeres testmozgásnak jelentős szerepe van.

Ízületeket kímélő testedzést végezzen!

Az izomzatot a rendszeres testmozgás erősíti, az erős izomzat pedig nagyobb támasztékot tud adni az ízületeknek. A háti gerinc megfelelő tartását elősegítő izmok tehermentesítik a gerincet.

Olyan mozgásformát válasszon, amely kíméli az ízületeket! Ízületet kímélő mozgásforma az úszás, a kerékpározás, a kocogás, a gyógytorna, amelyek megfelelő határok között segítik megőrizni az ízületek rugalmasságát.

Rendszeresen végezzen testedzést, és a terhelést csak kis lépésekben, fokozatosan növelje, és csak a kellő szintig. Soha ne terhelje túl magát! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében mindig melegítsen be edzés előtt! Az izmok nyújtása során az ízületi szalagok is nyúlnak, ezért az edzéseket nyújtás is mindig kövesse.

A túlzásba vitt sportolás, illetve megerőltetés a porckopást nemcsak nem előzi meg, hanem előbbre hozza. A megfelelő intenzitás, mérték és egyensúly megtartása tehát rendkívül fontos. Ha fájdalom alakul ki, az arra figyelmeztet, hogy az ízületek az ideálisnál nagyobb terhelést kaptak, ezért az edzések erősségét csökkenteni kell, illetve a mozgásforma módosítása szükséges.

Táplálkozzon egészségesen!

Étrendünk tartalmazzon olyan ételeket, melyekben az ízületek egészségéhez szükséges tápanyagok közül sok megtalálható, ilyenek a friss gyümölcsök, zöldségek, illetve - amennyiben ételallergia nem zárja ki - az olajos magvak fogyasztása is ajánlott. A megelőzésben az omega-3 zsírsavakban gazdag táplálkozás is segít. A teljes kiőrlésű gabonafélék fogyasztása szintén jót tehet ízületi panaszok esetén.

A porcok építőanyagai közé tartozó glükózamin-szulfát és kondroitin-szulfát lassítja a porckopás progresszióját.

Ha már kialakult a kopásos betegség

A teherviselő ízületeket érintő kopásos elváltozásoknál a támbottal történő tehermentesítés fontos lehet. A gerincre nehezedő teher a fűző viselése során csökken, így a fájdalom mérséklődik.

Forrás: WEBBeteg