Élet az ízületi kopással

Az artrózis (ízületi kopás) mindennapi tevékenységét és életminőségét is befolyásolhatja, fontos tehát, hogy tudatosan készüljön a betegség kapcsán felmerülő nehézségekre. Bizonyos életviteli tanácsok megfogadásával jelentősen csökkenthető a fájdalom és teljesebb élet élhető.

Kérdezze orvosát artrózisa lényegét és kezelését illetően, különös tekintettel a kínálkozó alternatívákra. Ezáltal úgy fogja érezni, kezébe vette a betegség irányítását és nem a betegség irányítja Önt. Vizsgálatok szerint azok a betegek, akik aktívan részt vesznek az artrózis kezelésében, kevesebb fájdalmat éreznek és nagyobb mozgásra való képességük marad meg.

Mozogjon rendszeresen!

A különböző mozgásformák, különböző célok eléréséhez segíthetik hozzá. Beszéljen orvosával mielőtt rendszeres tornaprogramba fog. Orvosa javasolhatja Önnek, hogy fizioterapeuta bevonásával kezdjen aktívabban mozogni, akivel az Ön igényeire szabott tornaprogramot tudnak kidolgozni, illetve aki különböző manuális gyakorlatokat is végezhet, nyújtva az artrózisos ízületek izmait. Ha Ön tud járni, akkor a gyaloglás nagyon jó kezdősport.

Ha nem, próbáljon meg szobabiciklizni, vagy végezzen otthoni tornagyakorlatokat. A víz alatti torna is jó lehetőség, sok fürdőben nyílik rá mód. Ha a környezetében nincs uszoda, akkor a tai chi is jó alternatíva lehet. A tai chi során megerősítheti izmait, különböző relaxációs technikákat sajátíthat el és az egyensúlyán is javíthat. Fontos minden ízületet egyik véghelyzetből a másikba juttatva átmozgatni minden nap. Mozgása egyenletes, lassú ritmust tartson, ne rángassa a végtagjait és ne ugráljon.

A gyakorlatok közben vigyázzon tartására, kerülje az érzékeny, sérült, vagy súlyosan gyulladt ízületek túlzott mozgatását. Ha újabb ízülete kezd el fájni (két napot meghaladóan), keresse fel orvosát.

Figyeljen oda testsúlyára!

A többletsúly fokozott terhelésnek teszi ki ízületeit, és nagyobb az ízületi protézisek műtéteinek kockázata.

Táplálkozzon egészségesen! Noha az artrózis kezelésére nincs speciális diéta, a gyümölcsben, zöldségben és teljes kiörlésű gabonában gazdag táplálkozás hozzájárul az Ön egészségéhez, továbbá segít ideális testsúlyának megtartásában, és ezáltal mérsékelheti az artrózissal járó fájdalmat.

A hőterápia általában csökkenti a fájdalmat, ellazítja a merev, fájdalmas izmokat és fokozza a helyi vérellátást. Különösen jó hatású a hő a mozgás megkezdése előtt. Az egyik legegyszerűbb hőterápia egy 15 perces meleg fürdő vagy zuhanyzás. A további lehetőségek közé tartozik az elektromos párna, az infralámpa használata. Ha a bőre nem érzékeli megfelelően a hőt, akkor az adott terület vérkeringése nem megfelelő, vagy artrózisos ízülete be van gyulladva. Ebben az esetben ne alkalmazzon hőkezelést!

Milyen tünetei vannak az artrózisnak? Ízületi fájdalom, merevség a mozgás során, különösen az elején;

Ízületi fájdalom az időjárás változásakor;

Ízületi duzzadás, különösen mozgatás után;

Az ízület rugalmasságának elvesztése;

Az ízület környékén csontos kinövések, főleg az ujjak esetében.

Hordjon kényelmes lábbelit!

Kényelmes, párnázott cipő, szandál viselete különösen fontos, ha Önnek az alsó végtagján vagy gerincén artrózisa van.

Az időnként kialakuló fájdalmas fellángolásokat (különösen, ha gyulladásra utaló jelek is vannak) kezelje hideg pakolással! A hideg tompítja a fájdalomérzetet, elzsibbasztja az izmokat és csökkenti a görcsös összehúzódást. Ne használjon hideg kezelést, ha Önnek az adott területen rossz a vérkeringése!

Relaxáljon rendszeresen!

A hipnózis, az irányított képzelet (önszuggesztió), a légzőterápia és az izomellazítás mind segíthetnek a fájdalom csökkentésében.

Gyógyszereit az orvosi javaslatnak megfelelően szedje, ezzel csökkentheti az artrózis által okozott panaszokat.

Ha segít, használjon botot a járás megkönnyítésére. A botot az érintett ízülettel átellenes kézben tartsa. Ha a kezek is érintettek, több hasznos segédeszköz áll a rendelkezésre, hogy szokásos életvitelét meg tudja őrizni. Keressen fel egy gyógyászati segédeszköz boltot, ahol tájékoztatni tudják a rendelkezésre álló lehetőségekről.

Legyen tisztában teljesítőképességével!

Pihenjen, ha fáradt. Az artrózis fáradtságot és izomgyengeséget okozhat. Ügyeljen rá, hogy emellett biztosítsa a kellő fizikai aktivitást is.

Ha keze érintett, kerülje keze összenyomását és szorítását. Például ahelyett, hogy táskáját a kezében vinné, válasszon olyat, amelyiknek vállpántja van.

Egy tárgy tömegét több ízületre terhelje rá. Például egy nehéz edény felemeléséhez használja mind a két kezét.

Figyeljen a tartására!

A rossz tartás nem egyenlően terheli az ízületeket, ezáltal a különböző szalagok, izmok meghúzódhatnak. A legjobb módja a tartásjavításnak a rendszeres gyaloglás. Minél gyorsabban gyalogol, annál jobban kell az izmoknak dolgozniuk az egyenes testtartás megőrzése végett.

Egyes betegek úgy találják, hogy az úszás is segít a tartás megőrzésében.

Használja a legerősebb izmait és inkább a nagy ízületeket. Ne nyomja be kezével a nehéz lengőajtót, inkább dőljön neki. Egy tárgy felvételéhez guggoljon le és tartsa közben a hátát egyenesen.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus