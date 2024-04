Hialuronsav az ortopédiában és reumatológiában

A mozgásszervi panaszok mellett a bőrgyógyászatban, kozmetológiában, a szemészetben, az urológiában is használják a hialuronsavat. A kozmetológiában az esztétikai kezeléseknél veszik elő ezt a rugalmas anyagot, leginkább ráncfeltöltéseknél. Széles körben használják a bőr hidratáló és dúsító képessége miatt, azonban hatása jellemzően átmeneti, mivel fokozatosan lebomlik és kiürül a szervezetből. A régi időkben szürkehályog-eltávolításánál is használták, ma inkább szemszárazság ellen vetik be. Az urológiában a hólyag feltöltésével a hólyagfal nyálkahártyája helyreállítható, ezáltal a gyulladás és a fájdalom enyhül. Itt alkalmazzák még a hialuronsavat