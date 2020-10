Időjárás-változás és ízületi panaszok

Az időjárás-változás által generált frontérzékenység erősebben vagy gyengébben, mind egészséges, mind nem egészséges embereknél - egyénenként különböző formában - jelentkezhet.

A frontok nem csak az ízületekre vannak hatással Milyen panszokat okozhat a melegfront? Amennyiben valaki a melegfrontra érzékeny, úgy ilyen esetben a tünetek már néhány órával a front átvonulása előtt megjelenhetnek. Ilyen általános tünetek a vérnyomás csökkenése, a pulzusszám emelkedése, illetve fejfájás kialakulása és migrénes panaszok jelentkezése. Ezen panaszok kialakulásának hátterében úgy tartják, hogy a hőmérséklet emelkedése, a páratartalom növekedése és a légnyomás csökkenése áll. Milyen panazsokat okozhat a hidegfront? Hidegfront iránti érzékenység esetén a tünetek inkább a front átvonulása után jelentkeznek. A csökkenő hőmérséklet és páratartalom mellett nő a légnyomás. Ez ízületi fájdalmakkal, reumás mozgásszervi panaszokkal, asztmás rohamokkal járhat.

A krónikus ízületi bántalmakban – reumás gyulladásban vagy ízületi kopásban – szenvedő páciensek érzékenyek az időjárás hirtelen változásaira, főleg a hidegfront okozta változásokra. Hidegfront hatására az érintett betegek esetében a térd, a könyök és a váll ízületeiben krónikusan fennálló fájdalom mértéke és a krónikus derékpanaszok intenzitása is jelentősen fokozódhat.

Mi történhet az ízületekben időjárás-változás hatására?

A mai napig nincs teljes egyetértés a kutatók körében arra vonatkozólag, hogy hogyan befolyásolja az időjárás az ízületi fájdalmakat. A legtöbben egyetértenek azzal az állásponttal, hogy a magasabb páratartalom következtében lecsökkenő légköri nyomás hatására a levegőnyomás is kevesebb lesz a testünkön. Ennek következtében a szövetek enyhén megduzzadnak, és ezek a megnőtt térfogatú szövetek irritálhatják az ízületeket. A hőmérséklet további csökkenésével a helyzet általában csak rosszabbodik. A hideg következtében az izmok, szalagok és az ízületek is még merevebbé válhatnak.

Amennyiben a hidegfront beteg ízületeket érint, úgy azt tartják a legvalószínűbbnek, hogy a légnyomás csökkenésével párhuzamosan a külvilágtól elszigetelt testüregekben nagy valószínűséggel megnő a levegő térfogata, így az ízületi tokokban is. Ez nyomást gyakorolhat a krónikus ízületi bántalmakban szenvedő páciensek már amúgy is gyulladt vagy sérült, de semmiképpen nem egészséges szöveteire, ami még kellemetlenebb és fokozottabb intenzitású fájdalomérzést vált ki.

Azt is feltételezik, hogy a légnyomás csökkenésének hatására az ízületi folyadék mennyisége az ízületi tokban szintén növekszik, mely ugyancsak hozzájárul az ízületi panaszok időjárás-változás - hidegfront - előtti rosszabbodásához. Mindezek mellett valószínű, hogy a reumás ízületi gyulladásban szenvedő betegeknél az ízületi folyadék mennyiségének növekedése mellett az ízületet felépítő elemek, szövetek állapota is romlik. A gyulladást előidéző mediátorok mennyisége szintén megnövekszik, emiatt az érintett ízületek merevebbé válnak, ami szintén fokozott fájdalomhoz vezet.

A hőmérséklet-változások közvetlen, tényleges hatást is gyakorolhatnak a szövetekre: az ínak, az izmok, csontok és a hegszövetek állománya, sűrűsége és összetétele eltér egymástól, így a hirtelen beköszöntő hideg és nedves idő megnyúlást vagy összehúzódást idézhet elő bennük. Frontok idején nemcsak az ízületi panaszok, és az egyéb mozgásszervi betegségek tünetei erősödnek, hanem átmenetileg a korábbi sérülések, műtétek területei is érzékenyebbé válnak.

Mit lehet tenni az időjárás-változás hatásainak kiküszöbölése, a tünetek felerősödésének megelőzése, illetve enyhítése érdekében?

Amennyiben valaki ízületi vagy mozgásszervi betegségben szenved, legfontosabb a kiegyensúlyozott életmód kialakítására és hosszú távon való fenntartására való törekvés. A frontra érzékenyek ne éljenek túlhajszolt és stresszes életet, ne legyenek kialvatlanok, táplálkozzanak egészségesen és kerüljék a túlzott megterhelést. A megelőzésben további fontos tényező a napi rendszeres testmozgás végzése és a megfelelő edzettségi állapot elérése is. A rendszeresen végzett nyújtógyakorlatok, például a pilates vagy a jóga remek módja annak, hogy növeljük rugalmasságunkat és fenntartsuk az ízületek egészségét. A víz alatt végzett gyógytornagyakorlatokkal szintén hatékonyan lehet kilazítani a merev ízületeket. Ráadásul a víz ellenállást is biztosít, amelynek következtében az izmok is erősödnek.

Továbbá fontos az immunrendszer erősítése, megfelelő tápanyag- és vitamin-, valamint nyomelembevitel. Fontos a dohányzás és alkoholfogyasztás lehetőség szerinti mellőzése.

A panaszok enyhítésére lehet nemszteroid fájdalomcsillapítókat alkalmazni, helyileg és szájon át adagolható formában is. Ezeket a szereket a mellékhatásaik miatt a lehető legrövidebb ideig szabad csak alkalmazni. Akinek más betegsége is van (például magas vérnyomás, szívritmuszavar, gyomorfekély, cukorbetegség), az csak kezelőorvosa ellenőrzése mellett szedheti ezeket a gyógyszereket.

Amennyiben a hidegfront elmúlását követően hetekig nem szűnnek a mozgásszervi panaszok, vagy a panaszok mellé egyéb tünetek, mint pl. láz, hidegrázás társulnak, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni további kivizsgálás céljából.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bálint Anita, reumatológus