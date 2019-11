Tippek fáradtság ellen

Az őszi-téli időszakban sokszor hamarabb érezzük magunkat fáradtnak. Cikkünkben a legjobb praktikákat, életmódtanácsokat gyűjtöttük össze a kellemetlen panasz ellen.

Az egészséges életmód részeként fontos, hogy étkezzünk rendszeresen, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, és ha van rá lehetőségünk, mozogjunk és pihenjünk eleget.

Táplálkozási tanácsok

Minden nap szakítsunk időt a reggelizésre. Reggelire fogyasszunk fehérjében és szénhidrátban gazdag ételeket.

Bár a szomjúságérzet a hideg hónapokban kevésbé kifejezett, az elveszített folyadékot ilyenkor is pótolni kell. Ne feledkezzünk meg a napi 1-1,5 liter folyadék elfogyasztásáról. Folyadékpótlásra fogyasszunk elsősorban szénsavmentes ásványvizet. Ha változatosságra vágyik, jó választás még az édesítetlen tea, valamint a 100 százalékos, cukrozatlan zöldség-, illetve gyümölcslevek!

A kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozás fedezi a napi vitaminszükségletet, vitaminkészítmények szedésére csak akkor van szükség, ha orvosunk úgy rendeli, vagy amikor szervezetünk vitaminigénye valamilyen oknál fogva megnövekszik (például terhes nőknél vagy egy betegséget követően), vagy ha hiánytünetek jelentkeznek. Az idegrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen a B6- és B12-vitamin, valamint a mikroelemek közül a magnézium, a réz, a jód, a vas és a mangán. A D-vitamin és C-vitamin pedig hasznos számos betegség megelőzésében.

A fáradtság leküzdésére ne fogyasszunk kávét, mivel egy idő után az élénkítő hatása eltűnik, amitől még fáradékonyabbak leszünk.

Sporttippek

A hangulatunkra pozitívan hat, ha egy kis időt közösségben töltünk, ezért kiválóan alkalmas sport ilyenkor is a zenés torna, az úszás, a konditeremben való edzés vagy a fallabdázás. Természetesen otthon is tornázhat akár egyedül vagy a családtagok bevonásával. A friss levegőn, jó időben, a szabadban való séta vagy kirándulás is kiváló ellenszere a fáradtságnak, jót tesz testnek és léleknek egyaránt. Lehetőleg hetente 2-3 alkalommal sportoljunk valamit.

Pihenjünk eleget!

Fontos a lazítás is. Erre alkalmas hely egy gyógyfürdő, ahol igénybe lehet venni akár egy masszázskezelést, vagy kipróbálhatjuk az infraszaunát.

Reggelente ajánlatos hideg vízzel megmosni arcunkat.

Aludjunk eleget, felnőttként átlagosan napi 7-8 óra az alvásigény, ami életkortól, egyéntől és napi terheléstől függően változik. Egy este vett lazító aromaterápiás fürdő segítheti a nyugodt alvást.

Szervezzünk közös baráti és családi programokat!

Ha a fáradtság heteken át nem múlik és/vagy rosszkedv, esetleg letargia társul hozzá, feltétlenül forduljon orvoshoz mielőbb! Testi (pl.: vérszegénység, pajzsmirigybetegség, cukorbetegség, daganatos megbetegedés stb.) vagy pszichés betegség (pl. depresszió) is állhat a háttérben, amit mindenképpen kezelni kell!

Forrás: WEBBeteg