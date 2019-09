Az ősz leggyakoribb betegségei

A forró nyári napok után üdítően hat a nyár végi, ősz eleji hűvösebb idő. Megkezdődött az iskola, és itt van az őszi kirándulások, majd a szüret ideje is.

Az ősszel előforduló leggyakoribb panaszok általában tudatos felkészüléssel és odafigyeléssel megelőzhetők. Milyen veszélyekre készüljünk fel?

Jellemző egészségügyi panaszok ősszel

Vírusfertőzések, meghűlés

A nyaralások után az iskolában, óvodában, közösségben tartózkodás a gyermekek körében ugrásszerűen fokozza a fertőző felső légúti hurutok előfordulását.

Fontos, hogy már egészen kicsi gyermeknek is tanítsuk meg az alapvető higiénés szabályokat, amelyek alkalmazásával csökkenthető a fertőződés esélye. A legtöbb ilyen fertőzés vírusos eredetű és cseppfertőzéssel, azaz köhögéssel, tüsszentéssel a levegő útján terjed. A „zsebkendőbe köhögj, tüsszents!” régóta ismert szabály ma is érvényes. A gyakori kézmosás szintén hozzájárul a fertőzések elkerüléséhez.

A vírusos betegségek közül az egyik legfertőzőbb a szintén cseppfertőzés útján terjedő bárányhimlő. A megbetegedések száma az őszi, téli hónapokban megszaporodik. A hólyagos kiütésekkel járó megbetegedés sokszor végigsöpör egy-egy óvodán, a betegségen addig át nem esett szülők ekkor szinte biztos, hogy pótolják gyermekkori mulasztásukat. Felnőtt korban általában súlyosabb lefolyással zajlik a bárányhimlő, és a szövődmények is gyakoribbak lehetnek, mint gyermekkorban. A megelőzés védőoltással lehetséges.

Szintén oltással megelőzhető betegség a kullancs-encephalitis (agyvelőgyulladás), amelyet vírus okoz. Az oltási „szezon” azonban tél végén, tavasz elején van, ekkor érdemes a vakcinációt végezni. Az alapoltás több oltásból áll, és a védettség kialakulásához is időre van szüksége szervezetünknek. A kullancsok által terjesztett másik, nagyobb számban megbetegedést előidéző kórokozó a Borrelia burgdorferi baktérium, amely a Lyme-kórt okozza. Ez a betegség megfelelő ideig és dózisban alkalmazott antibiotikus kezeléssel gyógyítható. A meleg őszi napokon a kullancsok még szép számmal fordulnak elő az erdőkben, parkokban és a kertekben, érdemes még ügyelni rá és kirándulás, kertészkedés után kullancs szemlét tartani.

A melegebb nappalok, de az olykor már kifejezetten hideg reggelek és az esetleg napközben is feltámadó hűvös szél kedvez a meghűléses betegségek kialakulásának. Hol fázunk, hol melegünk van. Célszerű ilyenkor a réteges öltözködés, amellyel elejét vehetjük a megfázásoknak.

Rovarcsípés

Ugyanígy még számolnunk kell egy-egy szabadban elköltött ebéd alkalmával hívatlan vendégek, a darazsak megjelenésével. Mindig figyeljünk az ételünkre, italunkra mert ezekkel észrevétlenül, véletlenül a szánkba kerülő darázs csípése súlyos, akár a légutat elzáró duzzanatot okozhat.

Ízületi problémák

A nyirkos, hűvös, változékony időjárás az idősebbeket is megviselheti. Náluk főleg az ízületi gyulladások fellángolására, rosszabbodására, ízületi fájdalmakra kell számítanunk.

Allergia

Az ősz az allergiaszezon ideje is. Ismert, hogy az egyik legerőteljesebb allergénünk, a parlagfű augusztustól októberig is virágzik, és ontja pollenjeit. Szorosan a nyomában jár a fekete üröm, amely szintén vidáman virágzik még szeptemberben. Csalánfélék, libatopfélék, füvek is felsorakoznak a pollennaptár őszi hónapjainál.

A kellemetlenségek ellen felvértezve magunkat már élvezhetjük az ősz illatait és színeit akár egy-egy szép kirándulás alkalmával.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos