Pókcsípés - A legfontosabb tudnivalók

A pókok különböző méretű, nyolclábú ízeltlábúak. Számos fajuk megtalálható a Földön, de közülük csak néhány mérges pók ismert Magyarországon.

Pókokkal a természetben, de a lakásokban is találkozhatunk. A pókok csípése fajtájuktól függően különböző tüneteket, panaszokat okozhat, de nem minden pók fecskendez a bőrbe méreganyagokat.

Hazánkban csak néhány pókfaj jelent veszélyt az emberre, ezért a pókcsípések is ritkán fordulnak elő. A pókok mérge általában az idegrendszerre ható (neurotoxikus) és sejteket, szöveteket bontó (citotoxikus) anyagokból áll, így a csípések is jellegzetesek az esetek döntő hányadában. Van olyan faj, amelynek csípése heves szívdobogásérzést vagy a csípés helyén nagy fájdalmat okoz, míg más faj csípése átmeneti végtagbénulást is okozhat.

Mi jellemzi a pókok csípéseit?

A pókok általában egyetlen csípést ejtenek, illetve a tünetek is általában jellegzetesek, ezért a pókcsípés többnyire könnyen felismerhető. A pókcsípés enyhébb esetben kis piros, szúró, viszkető, égő érzéssel járó, közepén szúrcsatornát tartalmazó 1-2 centiméteres duzzanatot okoz. Ilyen esetben nem szükséges orvoshoz fordulni, mert a duzzanat néhány nap alatt nyom nélkül eltűnik. Ebben az esetben a vakarás miatti felülfertőződés okozhat problémát, gennyesedést, esetleg orbánc kialakulását, mellyel már indokolt felkeresni egy orvost.

Sajnos azonban nem minden esetben ilyen enyhék a pókcsípés tünetei. Amennyiben a pókcsípés helyén a terület elkékül vagy ellilul, tömött keménnyé, hólyagossá vagy gennyessé válik, esetleg az érintett területen érzészavar (végtagzsibbadás) vagy mozgászavar, nagy fájdalom, illetve heves szívdobogásérzés jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha ez nem történik meg időben, az adott területen a bőr elhalása is bekövetkezhet, ami már maradandó hegesedéssel jár.

Hogyan kezeljük a pókcsípést?

A pókcsípés kezelésében számos házi gyógymód ismert (káposztalevél, bazsalikom vagy kurkuma csípésre helyezése, aktív szén vagy szódabikarbóna helyi alkalmazása). Mindenesetre általában elegendő a lokális viszketés és felülfertőződést megakadályozó készítmények alkalmazása (pl. betametazon hatóanyagot tartalmazó kenőcs). Amennyiben a tünetek nagy helyi reakcióval, duzzanattal vagy hólyagokkal járnak, szisztémás szteroid adására is sor kerülhet. Gennyes, felülfertőződéssel járó, esetleg orbáncot okozó pókcsípés esetén a tünetek mértékétől függően lokális vagy szisztémás antibiotikum terápia is ajánlott. A ritka, bőrelhalással járó esetekben általában csak hosszas kórházi kezelés, az elhalt bőrterület műtéti eltávolítása és plasztikai fedése, esetleg speciális sebkezelés hoz gyógyulást. Sajnos ilyen esetben maradandó hegesedéssel gyógyul a folyamat.

Amennyiben pókcsípésre gyanakszunk, akkor a további csípések megelőzésére alaposan nézzünk szét a lakásban, szekrényeket, ágyakat is félretolva, és irtsuk ki ezen ízeltlábúakat. A természetben való csípések megelőzésére a ruházat is segíthet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bodnár Edina, bőrgyógyász