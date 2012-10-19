Halitózis (rossz szájszag) gyermekeknél

szerző: Cs. K., fordító - WEBBeteg
lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos frissítve:

A halitózis, vagyis a kellemetlen szájszag gyakori a gyermekek körében, minden életkori csoportban. Ennek oka, hogy hajlamosak a rossz leheletet okozó betegségek kialakulására, illetve gyakran tapasztalatlanok még a megfelelő szájhigiéniával kapcsolatban. A kiváltó ok azonosításával a probléma általában könnyen kezelhető.

A kellemetlen szájszag csecsemőkortól kezdődően egész kamaszkorig gyakran jelentkező panasz, a jellemző okok között azonban vannak különbségek az egyes korosztályokban.

Mi okozhatja a rossz szájszagot?

Bizonyos ételek

A gyermek szájában az élelmiszerdarabkák, részecskék a fogak, íny, és nyelv területén összegyűlhetnek, ami kellemetlen szagot okozhat, különösen, ha maga az étel is erős szagú volt.

A hagyma és fokhagyma a fogyasztást követően még 72 óra múlva is oka lehet a szájszagnak. Amikor ezek az ételek lebomlanak a gyermek testében, az étel illóolaj-tartalma részben felszívódik a véráramba, eljut a tüdőbe, ahonnan a légzési folyamattal kellemetlen szagként távozik. Ez a fajta rossz lehelet a már szilárd ételeket is fgyasztó gyermekeknél jellemző, és csak átmeneti.

Az erős szagú növények mellett gyakran felelősek a szájszagért a fehérjék és a cukrok is, amennyiben maradékaik tartósan megtalálhatóak. A fehérjék lebontása, illetve a cukrok feldolgozása során a szájüreg baktériumflórája melléktermékként állít elő kellemetlen szagú gázokat. Ez a magyarázat arra is, hogy kellemetlen szájszag a kizárólag az anyatejet fogyasztó babáknál is jelentkezhet.

Nem megfelelő szájhigiénia

A gyermekkori halitózis oka legtöbbször a nem megfelelő szájápolás, a probléma észlelésekor érdemes elsőként ennek lehetőségét kizárni. A szájüregből nehezen eltávolítható ételmaradékok rothadásából és az elszaporodó baktériumok anyagcseréjéből egyaránt származhat a kellemetlen leheletet. A különböző korcsoportokban eltérő szájhigiéniai tényezőkre kell figyelmet fordítania a szülőnek.

Csecsemőkorban - A csecsemőkori halitózist okozhatja, ha a baba hozzászokik, hogy cumisüveggel alszik el, hiszen az abban lévő tej vagy tea lepedéket képez a baba ínyén és nyelvén. Éppen ezért fontos, hogy ne engedjük a kicsit cumisüveggel elaludni, és rendszeresen töröljük át az ínyét egy gézlappal. Amint kinőnek az első fogak, az ezek tisztítására szolgáló, gumisörtéjű kefével tisztítsuk azokat. A cumi nem megfelelő higiéniája is hozzájárulhat a szájszaghoz, ebben az esetben a nem megfelelően tisztított cumiról a szájba kerülő baktériumok okozhatják a rossz leheletet. Ennek megelőzésére mossa rendszeresen a cumit és a baba kezét egyaránt.

Kisgyermekek és iskolások – Legalább naponta kétszer kell a gyermek fogait megmosni, és egyszer fogselymezni. A nyelvet is tisztítsa meg a fogkefével, hiszen a baktériumok ott is jelen vannak. A rossz lehelet leggyakoribb oka ebben az életkorban, hogy a gyerekek, noha már önállóan, de nem elég alaposan tisztítják a fogaikat. Ilyenkor az ok a szájban lévő baktériumok reagálása a nyállal vagy egyes élelmiszerekkel. Évente kétszer vigye a gyermeket fogorvosi szűrésre!

Serdülőkorban – Ebben az életkorban a szájápolási gyakorlat megvan, de a kamaszok egy része a szülői kontroll gyengülésével párhuzamosan hajlamos elhanyagolni a szájhigiéniát.

Betegségek, egészségi problémák

Sok olyan állapot, betegség létezik, ami halitózist okozhat gyermekkorban. A legtöbbhöz más panaszok is társulnak, így ezek alapján eldönthető, milyen irányban érdemes megkezdeni a kivizsgálást.

Fogászati problémák - A rossz szájhigiénia miatt kialakuló fogínybetegségek és a fogszuvasodás (tejfogakban is) tartós, rossz lehelletet eredményez.

Szájüregi fertőzések - Csecsemőkorban a szájpenésznek nevezett gombás szájüregi fertőzés gyakori ok, amit fehér lepedékes nyelv és rossz szag jelez. Kisgyermekeknél a mandulabetegségek (mandulagyulladás, megnagyobbodás, mandulakő, de a mandula eltávolítása is) jellemző, ami a baktériumok elszaporodását okozza a gyulladt szöveteken.

Szájszárazság (xerostomia) - A szájszárazság is okozhat rossz leheletet, hiszen a nyál távolítja el a szájban lévő elhalt sejteket. Amikor ez nem történik meg, a sejtek bomlásnak indulnak, ami a közismert reggeli szájszagot okozza. Szájszárazsághoz több ok is vezethet: orrdugulás, orrfolyás vagy az orrban lévő idegen tárgy okozhat szájlégzést, kamaszkorban a hormonális változások, iskoláskorban a stressz, vagy bármilyen életkorban a túl kevés folyadék fogyasztása. Különösen igaz ez akkor, ha a gyerek orrdugulás miatt nyitott szájjal alszik. Ilyenkor az orrjáratok tisztítása és sok folyadék fogyasztása segíthet.

Felső légúti betegségek - Az orrmelléküreg-gyulladás miatt a garatban lecsorgó orrváladék minden életkorban okozhat rossz lehelletet. Fertőzéses vagy allergiás nátha esetén az orrdugulás-szájlégzés-szájszárazság említett folyamata miatt alakulhat ki halitózis.

Reflux - Mivel a kisgyermekek gasztrointesztinális traktusa még fejlődésben van, így gyakoribb, hogy a reflux, mikor a gyomor tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe.

Anyagcserebetegségek - Jelezhet cukor-, máj-, vagy vesebetegséget is, amennyiben a szokatlan, jellegzetes szag észlelhető. Diabétesz esetén a lehellet acetonos, gyümölcsös, májbetegségekben dohos, vesebetegség esetén ammóniaszagú.

Szokások, életmód

Serdülőkortól különösen más, életmód eredetű okokat is számításba kell venni. Jellegzetes szaggal járhat a fehérjediéta, az evészavarok vagy a dohányzás.

Összefoglaló tanácsok

A gyermek a fogait és nyelvét naponta kétszer, étkezés után mossa meg, ha kell, segítsen neki – erre általában 6 éves kor alatt még szükség van. Két évesnél fiatalabb gyermeknek elég csak a vizes fogkefés tisztítás, fogkrémre még nincs szükség. Ne használjon szájvizet 5 éves kor alatt, mert fennáll a veszélye, hogy azt a gyerek lenyeli. A fogkefét, akárcsak a felnőtteknél, háromhavonta vagy betegség után cserélni kell, és ajánlott a félévenkénti szűrővizsgálat is.
Ha nincs nyilvánvaló oka a gyermek rossz leheletének, vigye őt orvoshoz. A rossz lehelet hátterében állhat betegség vagy akár mérgezés is.

(WEBBeteg - Cs. K., fordító; forrás: Livestrong, KisdHealth; lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos)

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Gschwindt Sebastian

Dr. Gschwindt Sebastian

Fogorvos

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

