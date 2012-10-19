Halitózis (rossz szájszag) gyermekeknél

A halitózis, vagyis a kellemetlen szájszag gyakori a gyermekek körében, minden életkori csoportban. Ennek oka, hogy hajlamosak a rossz leheletet okozó betegségek kialakulására, illetve gyakran tapasztalatlanok még a megfelelő szájhigiéniával kapcsolatban. A kiváltó ok azonosításával a probléma általában könnyen kezelhető.

A kellemetlen szájszag csecsemőkortól kezdődően egész kamaszkorig gyakran jelentkező panasz, a jellemző okok között azonban vannak különbségek az egyes korosztályokban.

Mi okozhatja a rossz szájszagot?

Bizonyos ételek

A gyermek szájában az élelmiszerdarabkák, részecskék a fogak, íny, és nyelv területén összegyűlhetnek, ami kellemetlen szagot okozhat, különösen, ha maga az étel is erős szagú volt.

A hagyma és fokhagyma a fogyasztást követően még 72 óra múlva is oka lehet a szájszagnak. Amikor ezek az ételek lebomlanak a gyermek testében, az étel illóolaj-tartalma részben felszívódik a véráramba, eljut a tüdőbe, ahonnan a légzési folyamattal kellemetlen szagként távozik. Ez a fajta rossz lehelet a már szilárd ételeket is fgyasztó gyermekeknél jellemző, és csak átmeneti.

Az erős szagú növények mellett gyakran felelősek a szájszagért a fehérjék és a cukrok is, amennyiben maradékaik tartósan megtalálhatóak. A fehérjék lebontása, illetve a cukrok feldolgozása során a szájüreg baktériumflórája melléktermékként állít elő kellemetlen szagú gázokat. Ez a magyarázat arra is, hogy kellemetlen szájszag a kizárólag az anyatejet fogyasztó babáknál is jelentkezhet.

Hirdetés

Nem megfelelő szájhigiénia

A gyermekkori halitózis oka legtöbbször a nem megfelelő szájápolás, a probléma észlelésekor érdemes elsőként ennek lehetőségét kizárni. A szájüregből nehezen eltávolítható ételmaradékok rothadásából és az elszaporodó baktériumok anyagcseréjéből egyaránt származhat a kellemetlen leheletet. A különböző korcsoportokban eltérő szájhigiéniai tényezőkre kell figyelmet fordítania a szülőnek.

Csecsemőkorban - A csecsemőkori halitózist okozhatja, ha a baba hozzászokik, hogy cumisüveggel alszik el, hiszen az abban lévő tej vagy tea lepedéket képez a baba ínyén és nyelvén. Éppen ezért fontos, hogy ne engedjük a kicsit cumisüveggel elaludni, és rendszeresen töröljük át az ínyét egy gézlappal. Amint kinőnek az első fogak, az ezek tisztítására szolgáló, gumisörtéjű kefével tisztítsuk azokat. A cumi nem megfelelő higiéniája is hozzájárulhat a szájszaghoz, ebben az esetben a nem megfelelően tisztított cumiról a szájba kerülő baktériumok okozhatják a rossz leheletet. Ennek megelőzésére mossa rendszeresen a cumit és a baba kezét egyaránt.

Kisgyermekek és iskolások – Legalább naponta kétszer kell a gyermek fogait megmosni, és egyszer fogselymezni. A nyelvet is tisztítsa meg a fogkefével, hiszen a baktériumok ott is jelen vannak. A rossz lehelet leggyakoribb oka ebben az életkorban, hogy a gyerekek, noha már önállóan, de nem elég alaposan tisztítják a fogaikat. Ilyenkor az ok a szájban lévő baktériumok reagálása a nyállal vagy egyes élelmiszerekkel. Évente kétszer vigye a gyermeket fogorvosi szűrésre!

Serdülőkorban – Ebben az életkorban a szájápolási gyakorlat megvan, de a kamaszok egy része a szülői kontroll gyengülésével párhuzamosan hajlamos elhanyagolni a szájhigiéniát.

Betegségek, egészségi problémák

Sok olyan állapot, betegség létezik, ami halitózist okozhat gyermekkorban. A legtöbbhöz más panaszok is társulnak, így ezek alapján eldönthető, milyen irányban érdemes megkezdeni a kivizsgálást.

Fogászati problémák - A rossz szájhigiénia miatt kialakuló fogínybetegségek és a fogszuvasodás (tejfogakban is) tartós, rossz lehelletet eredményez.

Szájüregi fertőzések - Csecsemőkorban a szájpenésznek nevezett gombás szájüregi fertőzés gyakori ok, amit fehér lepedékes nyelv és rossz szag jelez. Kisgyermekeknél a mandulabetegségek (mandulagyulladás, megnagyobbodás, mandulakő, de a mandula eltávolítása is) jellemző, ami a baktériumok elszaporodását okozza a gyulladt szöveteken.

Szájszárazság (xerostomia) - A szájszárazság is okozhat rossz leheletet, hiszen a nyál távolítja el a szájban lévő elhalt sejteket. Amikor ez nem történik meg, a sejtek bomlásnak indulnak, ami a közismert reggeli szájszagot okozza. Szájszárazsághoz több ok is vezethet: orrdugulás, orrfolyás vagy az orrban lévő idegen tárgy okozhat szájlégzést, kamaszkorban a hormonális változások, iskoláskorban a stressz, vagy bármilyen életkorban a túl kevés folyadék fogyasztása. Különösen igaz ez akkor, ha a gyerek orrdugulás miatt nyitott szájjal alszik. Ilyenkor az orrjáratok tisztítása és sok folyadék fogyasztása segíthet.

Felső légúti betegségek - Az orrmelléküreg-gyulladás miatt a garatban lecsorgó orrváladék minden életkorban okozhat rossz lehelletet. Fertőzéses vagy allergiás nátha esetén az orrdugulás-szájlégzés-szájszárazság említett folyamata miatt alakulhat ki halitózis.

Reflux - Mivel a kisgyermekek gasztrointesztinális traktusa még fejlődésben van, így gyakoribb, hogy a reflux, mikor a gyomor tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe.

Anyagcserebetegségek - Jelezhet cukor-, máj-, vagy vesebetegséget is, amennyiben a szokatlan, jellegzetes szag észlelhető. Diabétesz esetén a lehellet acetonos, gyümölcsös, májbetegségekben dohos, vesebetegség esetén ammóniaszagú.

Szokások, életmód

Serdülőkortól különösen más, életmód eredetű okokat is számításba kell venni. Jellegzetes szaggal járhat a fehérjediéta, az evészavarok vagy a dohányzás.

Összefoglaló tanácsok

A gyermek a fogait és nyelvét naponta kétszer, étkezés után mossa meg, ha kell, segítsen neki – erre általában 6 éves kor alatt még szükség van. Két évesnél fiatalabb gyermeknek elég csak a vizes fogkefés tisztítás, fogkrémre még nincs szükség. Ne használjon szájvizet 5 éves kor alatt, mert fennáll a veszélye, hogy azt a gyerek lenyeli. A fogkefét, akárcsak a felnőtteknél, háromhavonta vagy betegség után cserélni kell, és ajánlott a félévenkénti szűrővizsgálat is.

Ha nincs nyilvánvaló oka a gyermek rossz leheletének, vigye őt orvoshoz. A rossz lehelet hátterében állhat betegség vagy akár mérgezés is.

(WEBBeteg - Cs. K., fordító; forrás: Livestrong, KisdHealth; lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos)