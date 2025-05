Az acetonos lehelet okai

Az acetonos lehelet - mely nevéből adódóan vagy a körömlakklemosó szagára, de még inkább erjedő gyümölcsre emlékeztet - lehet kóros eltérés résztünete is, de önmagában banális ok miatt is előfordulhat.

Mi állhat az acetonos lehelet hátterében?

Az okok feltárása

Az acetonos lehet okának tisztázásában sokat segít az érintett kórtörténetének felvétele, az esetlegesen társuló panaszok, tünetek ismerete. Ezek alapján lehet a fent megjelölt okok – és akár ritkábbak – irányában további vizsgálatokat végezni.

Kezelése

A megoldás legjobb, ha az ok megszüntetését célozza meg. Ezen túl mindig kívánatos a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, mely átlagos esetben kb. naponta 10 testsúly kg-onként 4 dl.

Külön kiemelendő a cukorbetegek acetonos lehelete, mely akár eszméletvesztéssel, kómával járó, súlyos, életet veszélyeztető állapotot is jelölhet. Ez a diabeteses ketoacidózis. Sok esetben induló 1-es típusú, addig fel nem ismert cukorbetegség esetén észlelhető, amikor a nagyon magas vércukorszint valamilyen társult történés (leggyakrabban fertőzés, láz, stressz, kevés folyadék fogyasztása, alkoholfogyasztás) miatt kiugró értékre emelkedik, ketontestek képződésével kísérve. Mindenképpen kórházi ellátást, leggyakrabban intenzív osztályos kezelést igényel.

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus