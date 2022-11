Fogápolási szabályok és tanácsok fogszabályzót viselőknek

Hogyan tisztítsuk a kivehető fogszabályozót és hogyan a rögzítettet és a fogunkat annak viselete mellett? Milyen speciális eszközöket érdemes beszerezni és használni? A készülék okozta sérülések elkerülése érdekében mit érdemes tenni?

Manapság a fogszabályzó készülékek a trendi kategóriába tartoznak. A régi sztereotípia, mi szerint a fogszabályzó készülék a suliban „gáz”, kezd kikopni a köztudatból, és egyre több felnőtt is rászánja magát a kezelésre.

A fogszabályzó készülékeket tekintve beszélhetünk rögzített és kivehető eszközökről.

Kivehető készülékek tisztítása

A kivehető készülékek, gyakorlatilag, mint a kivehető fogpótlások, úgy működnek, általában éjszaka hordják a páciensek (de jó lenne napközben is minél többet). Tisztításuk szappannal folyó víz alatt történjen, fogsortisztító tablettába be lehet őket áztatni. Velük kapcsolatban arra kell vigyázni, hogy ne ejtsük le, ne lépjünk rá! Volt páciensem, akinek a kutyája lopta el az éjjeli szekrényről..., szóval a kutyus elől is el kell tenni!

A kivehető készülékek közé tartozik a manapság trendi átlátszó fogszabályzó sín. Ekkor a fogakra tömőanyagból kis karmokat készítenek, amikbe majd tud kapaszkodni a sín és el tudja érni a fogmozgást. Ezekre a kis karmocskákra vigyázni kell, gyakorlatilag ugyanúgy, mint a ragasztott fém brekettekre. Ezek le tudnak pattanni, hiszen csak ragasztás által vannak rögzítve. Általános érvényű ebben az esetben is, hogy ajánlott puha ételek fogyasztása, és amit csak lehet, késsel villával vágjunk fel kis falatokra. Étkezések után mossunk fogat, használjunk fogselymet, és csak így helyezzük vissza a megtisztított sínt a szánkba!

Fogápolás és a mindennapokat megkönnyítő tanácsok rögzített eszközök viselése mellett

A klasszikus fém ragaszott brekettes megoldás él a köztudatban az emberek fejében mint fogszabályzó készülék. Fémallergia esetén ezek készülhetnek kerámiából is. Ezek általában egyszer használatos kis fémtappancsok, amelyeket egy ív fog egységbe foglalni.

A felhelyezés, illetve ívcsere után pár napig érdemes pépes étrendet tartani, mivel a készülék egyik oldalról nyomó, másik oldalról húzó erőt közvetít a fogakra és a fogmedernyúlványra. Ez fájdalommal jár. Pár napig ez a fájdalom normális. Ekkor történik meg a csont átépülése és alakul ki a fog újabb helyzete.

Harapni, kemény dolgokat enni (pl.: nyers répa, csonthéjas magvak, pattogatott kukorica, jégrágcsálás) nem érdemes, ugyanis kárt tudnak okozni a fogszabályzóban, vagy az akár le is tud pattanni. Ez nagy önuralmat kíván, különösen egy gyermektől!

Ceruzát, körmöt rágcsálni tilos! Rágógumizni sem jó ötlet! Ragacsos ételt, pl.: tejkaramella, gumicukor, grillázs stb. lehetőség szerint ne fogyasszunk! Gyümölcsökbe ne harapjunk bele, inkább vágjuk fel.

Ha lepattan a brekett, vagy kijön az ív a helyéről, mindenképp érdemes minél előbb orvosi segítséget kérni. Ha nincs más választásunk, akkor az ügyeletet felkeresni!

Nyelvünket, ajkunkat a készülék képes feltörni, irritálni. Kaphatók drogériákban fogszabályzó brekettre rakható viaszcsíkok, amelyek bevontatot képezve ideig-óráig képesek óvni a sérült nyálkahártyát. Egy kis darabot kell körömmel lecsípni és gombócként a tappancsra nyomni. Ha a viasz leeseik, tudunk a helyére újat tenni. Használhatunk nyálkahártyát bevonó és gyógyulást segítő készítményeket pl.: Anaftint. Kamillateával lehet öblögetni a mielőbbi gyógyulás érdekében. Kerüljük a nagyon erősen mentolos fogkrémeket, ami csípheti a sebet, és az alkoholos szájvízeket. Csípős vagy nagyon fűszeres ételt ne fogyasszunk, ha fennáll egy nyálkahártyafekély.

A fogápolásra fokozottan kell figyelni, hiszen rögzített készülék viselése mellett az nehezített. Vannak erre kifejlesztett speciális fogkefék, pl.: a Curaprox orthodonciai fogkeféje vagy az egycsomózású fogkefék. Fogköztisztító fogkefét tudunk kiegészítő eszközként bevetni. Ha gyermekünk még nagyon fiatal vagy nem megfelelő a kézügyessége, akkor a szülő tud segíteni a tisztításban.

Fogszabályzás kizárólag kiváló szájhigiénével rendelkező páciensnek lehet indikált. A felhelyezés előtt a konzultáció időpontjában átnézi a fogorvosunk az összes fogunkat, felhívja figyelmünket arra, ha szükségesek előkezelések, mint pl.: fogtömés, fogkő-eltávolítás, fogeltávolítás.

Lehetséges, hogy a kezelőorvos helyhiány miatt néhány fog eltávolítását kéri. Általában ezek az első kisőrlő fogak szoktak lenni, de egyénenként ez változó lehet. Fogeltávolítás után 3 napig tejmentes és tojásmentes diéta ajánlott. A dohányzás, alkoholfogyasztás nem megengedett. A sebet piszkálni, szívogatni nem szabad, és a maradék fogakat ugyanúgy meg kell mosni.

A gyermekek könnyen hozzászoknak új dolgokhoz, de fontos, hogy sokat beszélgessünk előtte arról, hogy mivel fog ez a procedúra járni, készítsük fel őket arra, hogy valószínűleg évekig fog tartani, és nagyon fontos, hogy önuralmat tanuljanak a használat során. Általánosságban érvényes, hogy a gyermekeket érdemes már kicsi kortól kezdve a rendszeres fogorvosi vizsgálatokhoz szoktatni, így később nem lesz bennük félelem a kezelések kapcsán. Az időben észrevett problémán könnyebben lehet segíteni és kevésbé traumatikusan, szemben egy elhanyagolt szájjal. Rossz felfogás az, hogy a tejfognak mindegy, mert az úgyis kiesik. Ha a szülőnek félelme van a fogorvossal szemben, ne mutassa ki a rendelőben! Ha a gyermek azt látja, hogy a szülője fél, akkor ő is félni fog. Ellenben, ha a fogorvosi vizsgálatot egy kis vidámsággal kötjük össze, annak pozitív hatása lehet. Egy „liftezés” a székben, egy polírozás, „varázstükörrel” való átnézés ki tud alakítani egy bizalmas kapcsolatot a fogorvossal a kisgyerekben és nem fog félelem kialakulni bennük velünk szemben.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos - Vitadent Centrum, Pécs