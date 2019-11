Mandulakő is okozhat rossz szájszagot

Kövek több ponton is kialakulhatnak a szervezetben. A vese- és epekő mellett a mandulákban is létrejöhetnek kemény és olykor fájdalmas képződmények. Jelenlétükre a kellemetlen lehelet is felhívhatja a figyelmet.

A szájpad, vagy torokmandula a torok hátsó részén elhelyezkedő, mirigyszerű, szőlőfürtre hasonlító, páros nyirokszerv. Immunrendszerünk őrbástyájaként is szokás emlegetni, hiszen jelentős szerepet játszik a légúti fertőzések megelőzésében és leküzdésében.

A mandulákat nyirokszövetek alkotják, benne limfociták találhatók, mely a fehérvérsejtek egyik, a nyirokszervekben felhalmozódó típusa – magyarázza dr. Augusztinovicz Monika, fül-orr-gégész. Ha kórokozó kerül a szervezetbe, a fehérvérsejtek feladata azok legyőzése. A mandulák tehát egyfajta szűrőként is működnek, amelyen a levegőből a torokba jutó baktériumok és vírusok fennakadhatnak.

A mandulák felülete egyenetlen, belseje mély járatokkal tagolt. Itt a kórokozók és egyéb anyagok, elhalt sejtek és nyák összegyűlik, majd apró fehér foltok formájában megjelenik a mandulákban. Mandula kövek akkor keletkeznek, ha az összegyűlt anyag megkeményedik, vagy elmeszesedik. Ez rendszerint akkor következik be, ha a betegnél a mandulák krónikus gyulladása alakult ki, vagy visszatérő mandulagyulladástól szenved.

A mandulakövek eltérő nagyságúak és elhelyezkedésűek lehetnek. Bizonyos esetben csak a röntgen vagy CT-vizsgálat segíthet kimutatni a jelenlétüket, melyre az alábbi tünetek utalhatnak:

rossz lehelet,

torokfájás,

néhány esetben a kövek szabad szemmel is jól láthatóan megjelennek a mandulákon, fehér folt formájában,

a kő elhelyezkedésétől és nagyságától függően okozhat akár nyelési nehézséget, fájdalmat is,

duzzadt, megnagyobbodott mandula, esetleg fülbe sugárzó fájdalom is jelentkezhet.

A beteg sok esetben nem is tud a mandulában képződött kövekről, mert azok nem okoztak jelentős panaszokat és maguktól távoztak – mondja Augusztinovicz doktornő.

Vannak, akik otthoni praktikákkal is sikeresen kezelik a problémát, ilyenkor a sós vizes gargalizálás segíthet. Ha a kövek nehezen hozzáférhető helyen alakulnak ki, és a beteg számára zavaró tüneteket okoznak, akkor helyi érzéstelenítésben végzett, kisebb sebészeti beavatkozás segíthet megszabadulni tőlük. Visszatérő panaszok, ismétlődő mandulagyulladás esetén megfontolandó a mandulák műtéti úton történő eltávolítása.

(Fül-orr-gége Központ - Dr. Augusztinovicz Monika, fül-orr-gégész, allergológus)