Gombostű, játékok, elem – Ezeket találta gyermekekben a fül-orr-gégész

A fül-orr-gégészeti ügyeleti ellátás során szinte mindennap találkoznak az orvosok idegen testtel kapcsolatos problémával, amikor különböző tárgyak kerülnek az orrba, a fülbe vagy éppen a nyelőcsőbe. Volt olyan eset, amikor igencsak rácsodálkoztak: ez miként került oda? Dr. Ternai Zitát, az MRE Bethesda Gyermekkórház fül-orr-gégész szakorvosát faggattuk.

Ami a leggyakrabban előfordul, az a légutakban és a nyelőcsőben elakadt idegentárgyak esete, de előfordul a fülben is ilyen probléma. Jó kérdés, hogy mi az oka, miként került oda az adott tárgy. Nem minden gyermek kérdezhető ki megfelelően az ijedtség, az adott helyzet vagy a kora miatt, ezért nagy jelentőségű a szülőktől, környezettől nyert információ is. Fontos a segítség kérése! Bizonyos esetekben a mentők értesítése, mert akár életveszélyes állapot is bekövetkezhet.

Féléves gyermeknél is tűntek el tárgyak

– Volt már a praxisomban 14 éves kamasz és olyan óvodás is, aki megpróbálta elrejteni a játékai – meséli dr. Ternai Zita. – Amikor úgy adja a helyzet, megkérdeztem a betegeket, mert engem is érdekel, mi állhat a háttérben. Az orrban, illetve a fülben elakadt idegentestekkel kapcsolatban sokan azt válaszolják, hogy jó érzés piszkálni valamivel, de amikor oda kerül a tárgy, már nem így érzik, és általában megbánják a dolgot.

– Volt aki azt mesélte, hogy el akarta rejteni az idegentestet, hogy ne találják meg a többiek, úgy gondolta, ott biztonságban van az ő kincse. Megoldás lehet erre a kérdésre a kincses láda, gyufás skatulya vagy a nadrág zsebe is. Az a szerencsés eset, ha elárulják, hogy mit tettek, mit rejtettek el és hova – teszi hozzá a szakorvos.

Ékszerek, gyöngyök, karácsonyi díszek, gombelem...

Vannak visszatérő problémák, ilyenek az ételek, például a répa-, alma- vagy mogyoródarabok félrenyelése, elakadása, kisebb játékok, akár a legó, a Kinder tojás játéka vagy a karácsonyi díszek darabjainak eltűnése, és vannak olyan esetek, amelyekre mi is rácsodálkozunk – sorolja a Bethesda Gyermekkórház fül-orr-gégésze.

A gyermek hetekkel korábban gyöngyöt fűzött az óvodában a társaival és úgy gondolta, hogy elrejti az egyiket, hova máshova, a fülébe. Ezt nem mondta senkinek, nem is okozott problémát, csupán egy rutin szakorvosi vizsgálat során derült ki, hogy ott van a gyöngy a fülében.

Egy egyéves kislány fülbevalója akadt el a nyelőcsőben éjszaka, mert kikapcsolódott és valahogy a szájába vette álmában.

Karácsony környékén mindig előkerülő probléma a gombelem lenyelése: ottmarad az asztalon vagy kiszedik a gyermekek a játékból, szerencsére a legtöbb ilyen játék már csavarral rögzíthető, elzárható elemtartóval készül.

Egy érdekes és szokatlan esetben a műanyag ruhacsipesz fém rugója akadt el a nyelőcsőben, ami sokáig nem is derült ki, orvoshoz hetekig nem fordultak a problémával. Bizonyos jelek azonban utaltak rá, hogy baj van: majdnem fél évig a gyermek csak pépes ételt tudott enni, nem kívánt mást; ezt először a dackorszak részének tekintették, végül a háziorvos szakorvoshoz irányította a gyermeket. Ilyen sokáig bent lévő tárgynál mellkassebészeti készenléti segítséget is kérünk az eltávolításhoz, de szerencsére beavatkozniuk végül nem kellett.

Találtunk már kagylódarabot, ami a gége magasságában parkolt le a családi tengerparti nyaralás kapcsán hazahozott szuvenírekből letörve. Egy kis betegünknek gombostű került a tüdejébe, mert véletlenül felszippantotta azt köpőcsövezés során. Ez utóbbi egy kirívó, extrém példa, de ilyen is előfordult.

Hörgőben talált mogyoró- és kukoricaszemek, illetve nyelőcsőben talált játékfigura



Nyelőcsőben talált gombelem és ruhacsipesz-rugó, illetve orrból eltávolított gyöngy



Mit tehet vagy nem tehet a szülő?

Minden esetben kérjünk szakorvosi segítséget, és ne kezdjünk el magunktól „SOS beavatkozásokat” végezni! Természetesen lehetnek otthoni praktikák, de előfordulhat, hogy többet ártunk, mint használunk velük.

6 éves kor felett alkalmazhatjuk gyors segítségnyújtásként a Heimlich-manővert vagy műfogást. Erről bővebben ebben a cikkben olvashat: A Heimlich-műfogás alkalmazása.

Kisebbeknél fektessük térdünkre hassal lefelé, és a hát ütögetésével próbálhatjuk kiköhögtetni az idegen tárgyat, már az is jó, ha ezáltal a tárgy elmozdul és levegőhöz jut a beteg, amennyiben kritikus az elzáródás. Fontos, hogy ne állítsuk fejre, ne nyúlkáljunk a szájába, ne itassunk vele semmit, ne hányassuk a gyermeket, mert előfordulhat, hogy többet ártunk.

A szakorvosok stressz- és fájdalommentesen tudnak segíteni, ha baj van, a mindennapi rutin része az idegen testek eltávolítása – hangsúlyozza a szakorvos.

Így derül ki a rejtett tárgy

Amennyiben nem árulja el a kis beteg, vagy nem derül ki a szülő számára sem, hogy mit dugott fel az orrába vagy mit nyelt le a kicsi, akkor a megjelenő tünet lehet igen árulkodó.

Külön kell vennünk a fül és az orr, valamint a nyelőcső, légcső, hörgők esetét.

Orr-idegentestnél nem mindig mondja el a gyermek, mi történt, nem is minden esetben látható szabad szemmel, de már elárulhatja a turpisságot egy egyszerű orrvérzés, a féloldali gennyes-bűzös orrváladékozás pedig igen tipikus tünet. Ne kezdjük el kipiszkálni, ha látható is a tárgy, ne próbáljuk meg kiszívni, mert lehet, hogy sérülést okozunk vagy beduzzadhat a terület – ez igaz az orra és a fülre is.

A fülben igen fájdalmas hallójárat-gyulladást, gennyes váladékozást okozhat az idegen test, amely akár a dobhártyát is érintheti. Jelzés lehet, ha nincs is tünet, hogy a gyermek sokszor a füléhez nyúlkál, piszkálja. Ilyenkor érdemes rákérdezni, hogy mi történt, vagy megfigyelni alaposabban a fület, látható-e elváltozás, horzsolás a hallójárat bemenetnél.

Az alsó légúti (gége, légcső, hörgők) idegen testeknél akár életveszélyes állapot is felléphet, fulladás vagy a nyelőcső átlyukadása, ezért a legkisebb gyanúnál is azt javasoljuk, hogy hívjunk orvost vagy mentőt, ne a saját autónkba üljünk be, mert elmozdulhat a lenyelt tárgy és megfulladhat a beteg.

Árulkodó tünet, ha belélegzésnél sípoló hangot hallunk (asztmás gyermeknél pont fordítva, kilégzésnél hallható ez a hang), a hirtelen fellépő erőteljes, rohamos köhögés is arra figyelmeztetheti a szülőt, hogy valami nincs rendben.

Nyelőcső idegentestnél nem tud nyelni, nem eszik tovább, csorog a nyála a gyermeknek.

Nagyobb a baj, ha nem kap elegendő oxigént a gyermek, elkékül a szája vagy az arca.

Miben segíthet a fül-orr-gégész szakorvos?

Az idegentesteket altatásban levezetett merev fémcső és fogók segítségével távolítjuk el. A beavatkozásra halaszthatatlanul sort kell keríteni! Légúti idegentesteknél a lehetséges fulladáson túl tüdő és mellkasüregi szövődmények fordulhatnak elő, gyulladás, tályog is kialakulhat – hangsúlyozza dr. Ternai Zita.

A nyelőcsőben az elakadt tárgy sérülést vagy akár nyelőcső lyukadást, perforációt is okozhat, általában röntgenfelvételen a stop is jól látható. Amennyiben bizonytalanok a tünetek, akkor is inkább kiderítjük az esetet, mert sokkal rosszabb, ha bent marad az adott tárgy, ami súlyos szövődményeket okozhat.

– Több mint 10 éve ügyelek a fül-orr-gégészeten, de eddig szerencsére nem volt olyan eset, hogy mellkassebészeti beavatkozásra lett volna szükség, az esetleges szövődmények mértéke uralható volt – mondja a szakorvos.

Mi lesz a sorsa a kiszedett játékoknak, gyöngyöknek?

Általában az ékszereket visszakérik a szülők, de nagyon sok megtalált tárgy van nálunk, itt őrizzük, elzárva a fiókban, dobozokban, direkt nem adjuk vissza, nehogy ismét gondot okozzon, ezekből most néhányat meg is mutatunk a WEBBeteg.hu olvasóinak.

– Kiállítást még nem szerveztünk belőlük, de nem rossz ötlet, bár vannak tárgyak, amelyek korrodálódnak, és nem lenne szép látvány – teszi hozzá a szakorvos.

Az emésztőrendszerbe került tárgyakról Ha a gyomor-bélrendszerbe került lenyelt idegentest megakadt, vagy anyagánál fogva veszélyes, akkor endoszkópos vizsgálat során távolítják el. Ha a tárgy nem veszélyes, akkor a kicsivel kenyeret, krumplit kell etetni, amely besűríti a táplálékot, ezzel elősegíthető az idegen anyag könnyebb kiürülése.

Szerző: WEBBeteg - Tóth András, újságíró

Képek forrása: Bethesda Gyermekkórház (megtalált tárgyak, műtét közbeni kép), magánarchívum (portré)