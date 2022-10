A szájpenész okai, tünetei és kezelése

A szájpenész a Candida-fertőzés (candidiasis (candidiázis)) egyik gyakori formája. Ez a sarjadzó gombatípus nagyrészt emésztőszervi, bőr- és hüvelyi fertőzéseket okoz. Orális fertőzés nagyrészt újszülötteknél, időseknél és immunbetegeknél jelentkezik, de bizonyos esetekben felnőtteknél is előfordulhat.

A Candida gomba kis mennyiségben az egészséges szervezetben is megtalálható a bőr, a szájüreg, a hüvely- és a bélflóra területén. Probléma akkor jelentkezik, ha ez a gomba túlszaporodik. Amennyiben a túlburjánzás a szájüregben történik, szájpenész keletkezhet.

Mit kell tudni a szájüregi candidiázisról, a szájpenészről?

A szájnyálkahártya nagy területen erythematosus (azaz vöröses) elváltozása leggyakrabban candidiázisra hívja fel a figyelmet.

A túlzottan vörös szájüregi nyálkahártyán megjelenő laza, fehér, kaparással levonható plakkok szinte biztos jelei a pseudomembranosus (álhártyás) candidiázisnak – más néven szájpenésznek –, mely akut és krónikus formában is jelen lehet. A candidiasis ezen fajtája leginkább újszülöttekre jellemző, de felnőttekben is jelentkezhet. Megjelenhet szájzuggyulladás is orális candidiázisban, de a középvonalbeli glossitis, vagyis a nyelv közepén megjelenő gyulladásos sáv már a krónikus candidiázis manifesztációja.

Hirdetés

A szájpenész (soor oris) leggyakoribb okai felnőtteknél

Felnőttek esetében a leggyakrabban helyi okok, mint például szájszárazság, dohányzás, inhalációs szteroidok (például ilyenek az asztma kezelésére használt gyógyszerek) túlzott használata, vagy szisztémás eltérések: például immunszuppresszióval járó állapotok, cukorbetegség vagy például vashiány miatt alakulhat ki.

Minden protézisviselő betegnek, akár részleges, akár teljes fogpótlást visel, számolnia kell azzal, hogy az illeszkedő felszínek alatt erithematosus elváltozások alakulhatnak ki a nyálkahártyán és a szájpadon, kiváltképp, ha éjszaka is viselik a műfogsort! Valójában ez a leggyakoribb oka a szájüregi candidiázisnak, ami általában fájdalmatlan. Ilyenkor a protézis éjszakai eltávolítása, és alapos, rendszeres tisztítása javasolt.

Ha B 12 -, folsav- vagy vashiány is fennáll, az szintén hajlamosíthat szájüregi candidiázisra. Ezeknek a hiányállapotoknak a szájüregi megjelenése sima felszínű, piros megjelenésű nyelvelváltozásként jelentkezik leginkább. Ezt a jelenséget a nyelv felszínét borító papillák atrófiája, azaz sorvadása okozza. A nyelv ilyenkor száraz, ég, és gyakran a Candida albicans túlszaporodása, vagy berepedezett égő szájzug, azaz szájzuggyulladás (cheilitis angularis) jellemezheti még a teljes klinikai képet.

Azoknál a betegeknél, akiknél a nyálképződés elégtelen – pl. az autoimmun Sjögren-szindróma, vagy szájszárazságot okozó gyógyszerek szedése, vagy sugárkezelés mellékhatásaként jelentkező nyálkahártyagyulladás esetén –, szintén jelentkezhet szájüregi erythemával járó elváltozás, amely leggyakrabban szájpenésszel és nyelési nehezítettséggel is együtt jár.

A szájpenész tünetei

A legjellemzőbb tünet, hogy a szájban fehér foltok képződnek. Ha a foltok felülete kiterjedt vagy összeér, akkor lepedéknek tűnhet a szájpenész. A színe néha lehet sárgás és szürkés is. A foltok alatt a nyálkahártya vöröses és érzékeny, de nem fáj és nem sebes. Bizonyos esetekben nem láthatóak fehér foltok, csak vörös, érzékeny felületek. A száj sarkaiban a bőr érzékennyé, pirossá és repedezetté válhat.

A legtöbb fertőzés fájdalommentes, de az érzékeny nyálkahártya miatt kényelmetlenné válhat az evés és az ivás. Előfordulhat, hogy a szájpenész miatt az ízlelés is megváltozik.

Szájpenészes csecsemőknél gyakran nyálfolyás figyelhető meg, illetve táplálkozási nehézségek az érzékenység miatt.

A műfogsort viselőknél kipirosodhat a fogsor alatti felület.

A Candida gomba szájban való elszaporodásának kockázati tényezői

Csecsemőknél gyakori a szájpenész. Ha az állapotos nőnél hüvelyi candidiasis áll fenn, már a szülés pillanatában megfertőződhet az újszülött.

Az időseknek is érdemes fokozottabban odafigyelniük, mert ha a műfogsort éjszakára nem veszik ki, nem tisztítják megfelelően, vagy rosszul rögzítik, nagyobb eséllyel fordulhat elő ez a típusú gombás fertőzés.

A szájpenész kezelése

Szájpenész megjelenése esetén a fentebb részletezett alapbetegségek kezelése, valamint a hajlamosító tényezők megszüntetése fontos. Kisbabák esetében figyelni kell a cumik fertőtlenítésére, idősek esetében pedig a műfogsor alapos tisztítására és megfelelő rögzítésére. Nem kellő fertőtlenítés esetén a szájüreg visszafertőződhet, a szájpenész kiújulhat.

Gombaellenes kezelés az esetek legnagyobb részében nem szükséges, kivéve, ha angularis cheilitis, vagyis szájzuggyulladás is kíséri az elváltozást.

Gyógyszeres kezelésében, orvosi javaslatra, gombaellenes készítmények (nystatinos ecsetelő, ritkább esetben tabletta) helyi alkalmazása jön szóba, súlyos esetben szisztémás hatású antimikotikum, vagyis gombaellenes készítmény adására is sor kerülhet.

Ha szájnyálkahártyáján ismeretlen eredetű fehéres foltokat vél felfedezni, mindenképpen keresse fel háziorvosát vagy fogorvosát, aki segíthet elkülöníteni, hogy jóindulatú szájpenészről van-e szó, vagy leukoplakiáról, azaz a szájnyálkahártya fehéres elváltozásáról, mely rákmegelőző állapotot jelezhet. Tartózkodjon az öndiagnózistól!

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos

Felhasznált irodalom:

Gerlinger Imre: Tünetorientált fül-orr-gégészet, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2014