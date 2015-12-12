Hogyan őrizzük meg fogaink épségét?

Ideális esetben fogainknak, egész életünkön keresztül meg kellene maradniuk. Az egészséges emésztés az étel alapos megrágásával kezdődik, amelyhez elengedhetetlen a fogak egészsége. A szép fogsor pedig esztétikai szempontból sem elhanyagolható. Mit tegyünk, hogy ép maradjon?

A fogpótlás nagyon drága mulatság, egy műfogsor pedig sokszor igen kényelmetlen tud lenni, arról nem is beszélve, hogy míg odáig eljut valaki, hogy már egyetlen foga sem marad, sok fájdalomnak teszi ki magát. Ennek elkerülése érdekében, és hogy a lehető legtovább megőrizzük saját fogainkat, és azok épségét, alapos és rendszeres fogápolásra van szükség.

Ajánlott naponta, legalább reggel és este fogat mosni. Aki azonban valóban jót akar magának, helyesen teszi, ha minden főétkezés után gondosan megtisztítja fogait. Nagyon fontos, hogy megfelelő technikát alkalmazzon, és az is számít, hogy milyen fogkrémet és fogkefét használ. Nem szabad megfeledkeznünk a fogköztisztításról sem! Valamint jelentősége van annak is, hogy milyen élelmiszereket fogyasztunk. Természetesen mindezek mellett a rendszeres fogorvosi kontoll is elengedhetetlen!

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Fogápolási egyszeregy

Amellett, hogy minden főétkezés után megmossa fogait, figyeljen oda az alábbiakra is:

Savas ételek fogyasztását követően várjon néhány percet a fogmosással!

Fogmosás előtt alaposan öblítse ki a szájüregét, így az ételmaradékok nagy részétől már fogmosás előtt megszabadulhat.

A fogközök tisztítását is fogmosás előtt végezze, ezt is kövesse alapos öblögetés tiszta vízzel. Fogköztisztításhoz alkalams eszköz a fogselyem vagy a fogköztisztító kefe.

Legalább 3 percig mossa a fogait alkalmanként.

A fogkrémmel és fogkefével először a fogak külső felszínét tisztítsa meg, a leghátsó, bal oldali, felső fogsorban lévő őrlőfogtól kezdve. Egyszerre 2-3 fogat érintő körkörös mozdulatokkal haladjon végig mindkét fogsoron, közben enyhe nyomást fejtsen ki az alapos tisztítás érdekében. Ne feledkezzen meg a fogak belső oldaláról, és a rágófelületekről sem! Körülbelül tízszer ismételje meg az egész folyamatot.

Fogmosás után ismét alaposan öblítse ki száját tiszta vízzel!

Nem kötelező eleme a szájápolásnak, de alkalmazhatóak különféle szájvizek is a fogmosás zárásaként. Ha napi szinten használ ilyeneket, akkor feltétlenül alkoholmentes verziót válasszon!

Ha éppen más mód nincs a fogak tisztítására, a cukormentes rágógumi is megfelel, mint átmeneti megoldás. Aki gyakran úton van, és nincs lehetősége fogmosásra, legalább a főétkezések után alkalmazza ezt a módszert!

Milyen fogápolási termékeket válasszunk?

A szájhigiénia szempontjából fontos szerepe van a fogselyemnek vagy fogköztisztító kefének (a fogközök mérete függvényében válasszuk egyiket vagy másikat). Az apró ételdarabkák sokszor beszorulnak a fogak közé, úgy, hogy fogmosással sem lehet őket eltávolítani, így lerakódásokat képeznek. Szabad szemmel ezek a plakkok többnyire nem láthatóak. Aki rendszeresen használ fogselymet vagy fogköztisztító kefét, annak fogain ezek a lerakódások jelentéktelenek.

Ne feledkezzünk meg a szájüreg nyálkahártyájának tisztításáról sem, mivel itt előszeretettel telepednek meg a baktériumok. A gyógyszertárakban kaphatók speciális fogkefék, melyek a szájüreg és a nyelv tisztítására alkalmasak. A szájüregben lévő baktériumok kellemetlen szájszagot okozhatnak, valamint a fogszuvasodás és a parodontózis kialakulásában is fontos szerepet játszanak.

A fogkrém kiválasztásában is nyugodtan hagyatkozzanak fogorvosukra! Sok fogkrém tartalmaz csiszoló hatású összetevőt, ami károsíthatja a fogzománcot. A fogorvosok többnyire enyhébb hatású, lágyabb fogkrémet ajánlanak, magasabb fluoridtartalommal. A fluorid védi a fogakat, ha azonban nem akar fluoridos fogkrémet használni, a patikákban fluoridgél is kapható, amivel szintén rendszeresen kezelheti a fogait, valamint vannak fluoridmentes fogkrémek is.

A rendszeres fogorvosi kontoll is elengedhetetlen!

Évente kétszer ajánlott ellenőrzés céljából felkeresni a fogorvost.

Fogszuvasodás gondos szájhigiénia mellett is kialakulhat, a páciens gyakran maga figyel fel rá akkor, amikor már fájdalommal jár. Az is előfordulhat, hogy a fog nem fáj, holott már viszonylag nagy lyuk tátong rajta. Rendszeres ellenőrzés mellett a szuvasodás hamar észrevehető, és ha a lyuk még kicsi, a kezelés is rövidebb ideig tart, és kevesebb kellemetlenséggel jár.

Ugyanígy bármely más probléma, amit a páciens esetleg még nem is észlel, időben felfedezhető és kezelhető, ha rendszeresen járunk fogorvoshoz.

Az időről időre képződő fogkő eltávolítása is szükséges az ápolt és ép fogazat megőrzése érdekében.

A tejfogakat sem szabad elhanyagolni

A gondos fogápolásra a kicsi gyermekeket is meg kell tanítani, amilyen korán csak lehet. Sok szülő nem fordít kellő figyelmet gyermeke fogaira, mondván, „ezek még csak tejfogak, úgyis hamarosan kihullanak”. Pedig a gyerekek idősebb korban is a kisgyermekként rögzült fogmosási szokásokat fogják alkalmazni. Emellett arról a tényről sem szabad elfelejtkeznünk, hogy a szuvasodott tejfogak az alattuk kibúvó maradó fogakat is károsíthatják.

A szülők édességeket is csak mértékkel és megfontoltan adhatnak a gyerekeknek. A kisgyerekeknek mindenképp meg kell tanulniuk, hogy minden főétkezés és édességek fogyasztása után mossanak fogat.

Az is számít, mit eszünk, iszunk

Bár a széjhigiénia szempontjából elősorban a fogápolásnak van jelentősége, az sem elhanyangolható, hogy milyen ételeket, italokat fogyasztunk. A savas közeg ártalmas a fogak számára, fogszuvasodás kialakulásához vezet, ezért kerülendőek a cukros, savas, ragadós ételek és az üdítők. A kévában, teában és színezett ételekben, italokban lévő festékanyagok pedig elszínezik a fogakat.

Fogainknak is szükségük van tápanyagokra ahhoz, hogy hosszú távon épek maradjanak. Ennek szempontjából a legfontosabb szerepe többek között a kalciumnak és a foszfornak van, a fogíny egészségének megőrzéséhez pedig egyebek mellett a C-vitamin elengedhetetlen. Igyekezzünk úgy kialakítani étrendünket változatosan, hogy ezekből a tápanyagokból is hozzájusson szervezetünk a szükséges mennyiséghez.

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Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Gesundezaehne24.de