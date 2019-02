Hogyan mossunk fogat? A fogmosás helyes technikája

A fogmosás gyakran személyre szabott, és ezt is meg kell tanulnunk, akár az autóvezetést, hiszen senki sem születik ezeknek a képességeknek a birtokában.

A rendelőben megjelenő betegek kezelése során, mindig szakítok időt arra, hogy beszéljünk a fogmosásról és a szájhigiénéről. A kérdésemre, hogy hogyan, és miként mossák fogaikat a betegek, a legtöbben azt válaszolják, hogy naponta kétszer, általában olyan fogkefével és fogkrémmel, amit gyakran reklámoznak, vagy a legolcsóbb.

Mikor és hányszor mossunk fogat naponta?

A napi gyakoriság (reggel és este) ha elegendő ideig tart, akkor egy egészséges fogazatú páciens esetében elfogadható. Azonban azzal tisztában kell lennünk, hogy a fogmosás gyakran személyre szabott és ezt is meg kell tanulnunk, akár az autóvezetést, hiszen senki sem születik ezeknek a képességeknek a birtokában.

Kényes téma ez, hiszen felnőtt embereket szembesíteni azzal, hogy helytelenül mossák a fogaikat, akár sértő is lehet. Azonban megéri félretenni az önérzetet ebben az esetben, és megtanulni, begyakorolni a rendelőben orvos, vagy dentálhigiénikus segítségével a helyes technikát, hiszen így akár egy életre elkerülhető a komolyabb fogászati beavatkozás.

Minden, amit ápolunk, védünk, tovább tart az életünk folyamán. Így van ez a fogainkkal is.

Hiába a gyönyörű, esztétikus tömések, porcelánkoronák, hidak, implantátumok és akár a kivehető fogpótlásokról is beszélhetnénk, ha nem ápoljuk őket, nemsokára ismét a fogorvosi székben találhatjuk magunkat. Pénztárcánk szempontjából sem mindegy, hiszen ezek mind nagyon drága kezelések ahhoz, hogy rövid ideig tartsanak. Tehát érdemes a fogorvosunktól megtanulni, hogy nekünk milyen fogmosási technika és milyen eszközök felelnek meg a legjobban.

A helyes technika

Először az egészséges fogágyú és fogazatú páciensek helyes fogmosási technikájáról beszélnék, amelyet szerencsére a legtöbb betegünknek ajánlunk. Ez az úgynevezett módosított Bass-technika: fogkefénket félig az ínyre, félig a fogra helyezzük úgy, hogy a sörték az íny felé nézzenek, és a fogkefe feje a fogfelszínnel negyvenöt fokos szöget zárjon be. Ezután enyhe nyomást alkalmazva körkörös mozgást végzünk 15-20 alkalommal.

Ez alatt a fogkefe sörteszálai - amennyire lehetséges – behatolnak a fogak közötti területre és hatékonyan tisztítják az ínyszélt és a fognyakat is. Körkörös, vibrációs mozgás után a fog koronai része felé söprő mozgást végezhetünk, ezzel eltávolítva a fellazított lepedéket. Amennyiben ezt elvégeztük, a következő 2-3 fogra helyezzük át a fogkefénket. Eddig a fogak oldalát tisztítottuk, a rágófelszínek tisztítását a megszokott módon javaslom.

Ez a technika a fognyak és az ínyszél kényes területét alaposan tisztítja, hiszen innen indul ki a legtöbb fogágybetegség, illetve ezek a területek a fog domborulatai miatt kevésbé öntisztulóak. A körkörös mozdulatok nem koptatják sem a fognyakat, sem az ínyszélt.

Minden esetben ajánlom, hogy a fogkefével történő mosást egészítsék ki fogköztisztítással is. Ez történhet fogselyemmel, vagy fogköztisztító kefével. Ilyenkor a fogak egymás felé néző oldalait tisztítjuk meg.

Azok a páciensek, akik elektromos fogkefét használnak, ők sem mentesülhetnek a helyes használat elsajátítása alól. Az elektromos fogkefe esetében is ajánlom, hogy az íny és a fognyak találkozásához helyezzük a fogkefénket és tartsuk ott pár másodpercig. Ebben az esetben a körkörös, esetleg pulzáló mozgást a fogkefe végzi el helyettünk. Amennyiben a fogazatunk nem egészséges, minden esetben ki kell kérni szakember véleményét, aki személyre szabottan motiválja, instruálja a beteget. Nemcsak a fogmosás technikája nagyon fontos, hanem annak időpontja és időtartama is. Elengedhetetlen a reggeli és az esti, de ezek közül is a legfontosabb az esti fogmosás. Ugyanakkor az ebéd utánit sem szabad kihagyni, amennyiben erre módunk van.

A fogmosás gyakorisága

Az elégséges mennyiség naponta minimum két alkalom, az időtartam pedig minimum két perc. Ezt akár órával is mérhetjük, ugyanis a belső óránk – főleg fogmosás alatt – igen szubjektív. Ha úgy határozunk, hogy új fogmosási technikát alkalmazunk, akkor kezdetben mindig ellenőrizzük annak hatékonyságát, plaque-festő tablettával, amelyhez patikákban, drogériákban könnyen hozzájuthatunk.

A tabletta megmutatja, hogy mely fogaknál maradt lepedék. Felhívom azok figyelmét, akiknek koronájuk, implantátumuk, vagy esetleg kivehető fogpótlásuk van, még alaposabb lepedék eltávolítást igényelnek.

Ugyanis a lepedék ugyanúgy rakódik a pótlásokra, mint a valódi fogakra, az eltávolításuk azonban nehezebb, például egy elálló koronaszél esetében. Amennyiben úgy gondoljuk, hogy a korona úgysem lehet szuvas és ezért nem mossuk, a koronaszélen lévő lepedék szinte biztos, hogy fogágybetegséget fog okozni, melynek a kezelése igen kellemetlen és hosszadalmas procedúra.

Sokan nem is gondolják, hogy az úgynevezett műfogakon - ha nem tisztítjuk megfelelően, akár a valódi fogakat – bizonyos idő elteltével nagy mennyiségű fogkő halmozódhat fel, mely kellemetlen szájszaggal és igen hátrányos megjelenéssel társul. Kivehető fogpótlás esetében is, minden nap, az erre speciális kefével meg kell tisztítanunk a protézist, majd éjszakára a fogsoráztatóba tenni. Ezzel tudjuk megelőzni a nehezen gyógyítható, szájnyálkahártyán kialakuló, vörös, csípő érzést okozó gombásodást.

Már csak az maradt hátra, hogy megbeszéljük mi is a célja a fogmosásnak, miért is kell olyan alaposan végezni?

A fogmosás során távolítjuk el az úgynevezett palque-ot, vagy lepedéket. A felhalmozódott lepedékben lévő baktériumok és anyagcseretermékeik a felelősek a fogszuvasodás, és a fogágybetegségek kialakulásáért.

Lepedék hiányában egyik megbetegedés sem jön létre! Téves hiedelem, hogy ezek a megbetegedések a korral járnak. Tehát a rendszeres, helyesen végzett fogmosással, elkerülhetjük a foghúzást.

Lepedékmentes, szép fogakat kívánok mindenkinek!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szentpáli Szilvia, fogorvos