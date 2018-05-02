A fluorid szerepe a fogak egészségében

A fluor a szervezetben főként fluorid formájában van jelen. A fluorid egy nyomelem, a szervezet egyik fontos építőköve. Jelentős szerepe van a csontképződésben és -növekedésben, a fogak felépítésében, a fogzománc egészségének megőrzésében.

A fluorid nemcsak a csontokat keményíti, hanem a fogzománc szilárdságáért is felelős. A fogszuvasodás megelőzése érdekében ezért célszerű fluoridos fogkrémet alkalmazni.

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A fluorid szerepe a szervezetben

A szervezetünkben lévő fluorid 95 százaléka csontjainkat és fogainkat építi fel. A maradék a bőrünkben, hajunkban és a körmeinkben található. Az apatit egy olyan ásvány, ami kalcium-foszfátból épül fel. A fluorid biztosítja a fogzománc szilárdságát, ami majdnem 100 százalékban hidroxil-apatitból áll, ettől erősek és ellenállóak a fogak. Elsősorban a savakkal és a fogszuvasodást okozó baktériumokkal szemben védi a fogakat. A fluorid a csontok szilárdságáért is felelős, ezért hiányában azok törékennyé válnak.

Mennyi az ajánlott napi beviteli mennyiség?

A hazánkban elfogadott hivatalos ajánlás szerint az NNGYK javaslata alapján az egészséges felnőttek számára meghatározott napi beviteli referenciaérték (NRV) fluorból 3,5 mg.

A napi fluoridigény nemtől és kortól függ. A csecsemőknek napi 0,25-0,5 mg-ra, gyerekeknek egytől három éves korukig 0,6-0,8 mg-ra, négytől nyolc éves korukig 1,0-1,1 mg-ra, kilenctől tizenhárom éves korukig 1,5-2,0 mg-ra, tizennégy éves kortól a nőknek a napi igénye 2,9-3,1 mg, férfiaknak pedig 3,2-3,8 mg fluorid.

Miből fedezhető a fluoridszükségletünk?

A fluoridot a mindennapi táplálékainkkal juttatjuk szervezetünkbe. Elsősorban a csapvíz, az ásványvíz és néhány feketetea-fajta szolgáltat sok fluoridot, de a húsok (főleg a csirkehús), és a halak – különösen az olajos szardínia – is tartalmazzák ezt a fontos nyomelemet.

A napi fluoridigényt nem feltétlenül fedezi a vezetékes ivóvíz (hazánkban nem dúsítják fluoriddal) és az elfogyasztott ételek. A fogszuvasodás megelőzéséhez, és a csontok, valamint a fogak kellő szilárdságához ezért más forrásokra is szükség lehet, így például:

Fluoridos ásványvíz fogyasztására.

Fluoridos fogkrém vagy fluoridgél használatára. Fontos a fogkrémek fluoridtartalmával tisztában lenni; fiatalok és felnőttek használjanak fluoridtartalmú fogkrémet! Gyerekek mindig az életkoruknak megfelelő fogkrémet használják!

Továbbá szükség esetén:

Fluoridos konyhasó használatára.

Fluoridlakkos kezelésre (fogorvos végzi).

Fluoridos szájöblögetők alkalmazására.

Ha az orvos javasolja, akkor fluoridtabletta bevételére.

Túlzásba sem szabad azoban esni! Például a fluoridos konyhasó és a fluoridtabletta együttes alkalmazása fluoridtúladagoláshoz vezet.

A túlzott fluorbevitel veszélyei

A fluor túladagolásának legnagyobb veszélye a dentális fluorózis, amely leginkább az egy és nyolc év közötti gyermekeket veszélyezteti. A túlzott fluorbevitel következtében egyéb fontos ásványi anyagok nem tudnak beépülni a fogzománcba, így az porózus, érdes, törékeny lesz. Enyhébb esetben apró fehér foltok jelennek meg a fogfelszínen, középsúlyos esetben szürkés vagy sárgás, barnás foltok, a legsúlyosabb esetben pedig lyukak és a fogak hajlamosabbá válnak a szuvasodásra.

Ennek megelőzése érdekében a gyerekek kifejezetten a számukra készült fogrémekkel mossák fogaikat, mivel a felnőtteknek való fogkrémek a gyerekek számára túl sok fluoridot tartalmaznak. Fontos megtanítani a kicsiknek, hogy ne nyeljék le a fogkrémet és fogmosás után alaposan öblítsék ki a szájüregüket. Amennyiben ez nem sikerül, fluoridmentes fogkérm használata javasolt.

Mivel a fluornak mind a hiánya, mind a túladagolása ártalmas, ha bizonytalan, kérje ki gyermeke fogorvosának tanácsát!

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; Onmeda.de