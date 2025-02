Érzékenyek a fogaim - Mit tehetek?

Mit tehetünk, ha fogaink érzékenyen reagálnak a melegre, a hidegre, az édesre vagy a savanyúra? Bár a nyilalló, szúró fájdalom pár percen belül elmúlik, nagyon kellemetlen tud lenni, és ami még nagyobb gond, hogy ha nem foglalkozunk vele, a tünetek mögött álló probléma tovább súlyosbodhat.

Ha a fogíny visszahúzódik, a fogak nyaki része, ahol a védő zománcréteg a legvékonyabb, szabaddá, védtelenné válik, emiatt érzékenyen reagál az említett külső ingerekre. Annak érdekében tehát, hogy a fogérzékenységet megelőzzük, a fognyak szabaddá válását kell elkerülni, aminek hátterében állhat fogínybetegség, fogkövesség, kemény sörtéjű fogkefe használata, fogmosás közbeni túl erős dörzsölés. Fogérzékenységet a fognyak szabaddá válása mellett a fogakat ért traumás sérülések, torlódó fogsor, repedések (amit akár éjszakai fogcsikorgatás is előidézhet), megkopott tömés és a fogápolás elmulszatásából fakadó fogszuvasodás is okozhat. Mindezek miatt fogérzékenység jelentkezése esetén mindenképpen javasolt fogorvoshoz fordulni, hiszen mint láthattuk, az okok közt fogászati kezelést igénylő, akár súlyos problémák is szerepelhetnek, de az enyébb esetekre is tud megoldást kínálni a szakember, aki a terápia mellett a helyes fogápolásra vonatkozó tanácsokat is adhat.

Mindezek mellett mi magunk is sokat tehetünk a fogérzékenység ellen. A következőkben ezeket vesszük sorra.

Hirdetés

Mit tehetünk mi magunk?

Akinek érzékenyek a fogai, annak kerülnie kell a fájdalmat kiváltó ingereket, ételeket, italokat. Ideiglenesen le kell mondani a forró és hideg italokról.

A fogkrémnek, amit használ, semmilyen agresszív csiszolóanyagot vagy világosító összetevőt nem szabad tartalmaznia. Ez okból kerüljük a fehérítő hatású fogkrémek használatát is, mert azok fokozhatják a forróra és a hidegre való érzékenységet! Kaphatók speciálisan az érzékeny fogakra kifejlesztett fogkrémek, melyek amino-fluoridot tartalmaznak. A fluoridos sók nemcsak a fogíny visszahúzódásának folyamatát korlátozzák, hanem a fogzománcot is erősítik. Az érzékeny fogakra való fogkrémek továbbá olyan összetevőket is tartalmaznak, amelyek blokkolhatják a fájdalom érzését a fognyaknál. Érdemes a fogorvos által ajánlott márkák közül választani, amelyek hatóanyagai a hidroxiapatit, a nátrium-fluorid, a stroncium- és a kálium-klorid, illetve legújabban a stroncium-acetát, melyek segítenek fognyaki érzékenység esetén, és lezárják a szabaddá vált, nyitott dentincsatornákat.

Érzékenység jelentkezésekor a fogmosás után ajánlott antibakteriális hatású, alkoholmentes öblögető szájvizet is alkalmazni.

Az érzékeny fogak tisztítására a puha sörtéjű fogkefék alkalmasak, ezek kellemetlenségek nélkül használhatók, ugyanakkor alaposan tisztítanak. Az érzékeny fogaknak sokszor már a hagyományos fogkefe érintése is fájdalmat okoz. Az elektromos fogkefék előnye, hogy biztosan megfelelő mozdulatokkal tisztítják a fogat, és hogy a fogínyt nem sértik meg. Néhány elektromos fogkefe hangot is ad, ha túl erősen nyomja fogaihoz.

A fogakat nem ajánlott erősen súrolni, ehelyett rendszeresen, legalább napi két alkalommal puha vagy legfeljebb közepes keménységű fogkefével megtisztítani. Körkörös mozdulatokkal mossuk meg mindkét fogsorban a fogak külső és belső oldalait és a rágófelületüket. A fogmosás 3 percig tartson.

A fogközök tisztításához használjon fogselymet vagy fogköztisztító kefét. A fogköztisztítást a fogmosást megelőzően végezze el.

A nyelve óvatos megtisztításáról se feledkezzen meg!

A fogínyt naponta ujjaink körkörös mozdulataival masszírozzuk meg, hogy vérellátása javuljon.

Ha rendszeresen jár fogorvoshoz, időben kezelteti a kisebb problémákat és eltávolíttatja a fogkövet, azzal sok bosszúságtól és fájdalomtól kíméli meg magát. Időnként professzionális fogtisztítást is érdemes végeztetni.

Ha a fogai torlódnak, érdemes elgondolkodni a fogszabályzáson, hiszen ezzel nemcsak az érzékenységtől, hanem számos egyéb fájdalmas problémától is megóvhatja magát.

Mivel az éjszakai fogcsikorgatás a stressz egyik következménye, érdemes elsajátítani és alkalmazni stresszoldó technikákat.

Ha a fogérzékenység nem múlik el néhány napon belül, forduljon fogorvoshoz! Erős fájdalom vagy a fogakat ért sérülés esetén mielőbb keressen fel fogorvost!

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; gesundezaehne24.de