A szájüreg pH-ja és a fogszuvasodás

szerző: Dr. Borsi-Lieber Katalin - WEBBeteg
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A fogszuvasodás (caries) egy hosszabb időn át zajló folyamat. Cikkünkben azzal foglalkozunk, mi vezethet egy fog kilyukadásához és mi köze van ehhez a szájüregben lévő pH-értéknek.

Minden korosztály érintett

A helyes száj- és fogápolásról szóló felvilágosító kampányoknak köszönhetően a fejlett országokban a fogszuvasodás valamelyest csökkenő tendenciát mutat, azonban mindezek ellenére is a népesség csaknem 95 százalékának van szuvas foga.

A „lyukas fog” nemcsak az idősebb gyermekeket és a felnőtteket érintő probléma. A fogak szuvasodása az első tejfogak megjelenését követően már fél-egy évvel elkezdődhet, így már egészen fiatal gyerekeknél is számolnunk kell a fogszuvasodás lehetőségével.

Kisgyermekeknél gyakori elváltozás a körkörös szuvasodás, mely a nagy mennyiségű édesség- és cukrosüdítő-fogyasztásnak tudható be.

A szuvasodásnak ez a típusa nagyon gyorsan terjed, sokszor, mire a gyermek fogorvoshoz kerül, a szájában már csak fekete csonkok láthatók a fogak helyén. A tejfogak éppen olyan fontos szerepet töltenek be, mint a végleges fogazat, ezért azok védelmére is nagy hangsúlyt kell fektetnie a szülőknek.

Az ép fogak megőrzése érdekében célszerű a gyermekek 3 éves korától a rendszeres, lehetőleg félévenkénti fogászati ellenőrzés, mellyel a helyes szájápolási magatartásra is megtanítjuk a gyermekeket!

Általánosságban elmondható, hogy a fiataloknál gyorsabb, míg az idősebb korosztályban lassabb a fogszuvasodás kialakulásának folyamata.

A fog szerkezete

A fognak három részét különítjük el: a fog szájüregbe nyúló része a korona, az állcsontokban rögzülő része a gyökér, és a kettő találkozásánál van a fognyak. Megkülönböztetünk anatómiai és klinikai koronát.

Az anatómiai korona mindig állandó, a fognak a zománccal fedett része. Ezzel szemben klinikai koronának nevezzük a fognak a szájüregben látható részét, mely változik az íny változásától függően. A fog belsejében foglal helyet a fogbél (fogpulpa), melyet erek és idegek töltenek ki. A fogpulpát a dentin veszi körül.

A dentint a koronai részen a zománc, a fog gyökéri részén pedig a cement fedi, melyek a fognyaknál találkoznak.

A fogak fogmederben (parodontium) maradásáról a gyökérhártya (periodontium) gondoskodik.

A növekedés során kétfajta fogazat jellemző: a 20 tagból álló tejfogazat, és a 32 fogból álló maradandó fogazat.

Hogyan keletkezik „lyuk” a fogon?

A szuvas fogak nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. A fogszuvasodás hosszabb időn keresztül zajló idült folyamat: a szájüregben lévő savképző baktériumok lebontó folyamatainak mellékterméke, egy savas anyag, mely csökkenti a szájüreg pH-értékét.

Az alacsony pH-érték hatására szervetlen anyagok oldódnak ki a fogakból (demineralizációs folyamat), károsítva ezzel a fogfelszínt. Azonban ha a szájüreg pH-értéke optimális időn belül megemelkedik, a kioldódott szervetlen anyagok a nyálból visszaépülhetnek a fogakba (remineralizáció).

A szuvasodás kialakulása attól függ, hogy a szuvasodást okozó tényezők (lepedék, szénhidrátok, ételmaradék a szájban, gyakori étkezések, illetve védő tényezők hiánya) túlsúlyban vannak-e a védő tényezőkkel (megfelelő mennyiségű enyhén lúgos kémhatású nyál, fluorid) szemben.

Megjegyzendő, hogy a savas reflux önmagában ugyan nem okoz fogszuvasodást, de mivel a szájüregbe jutó sav erozív hatású, ha a beteg sok cukros ételt és italt fogyaszt, a fogszuvasodás könnyebben megindul a meggyengült fogzománcon és gyorsabban is halad előre.

Hol kezdődik a szuvasodás folyamata?

Ha a kariogén tényezők felé billen a mérleg nyelve, a kioldódott ásványi anyagok visszaépülése zavart szenved, és megindul a caries kialakulása.

A szuvasodás leggyakrabban a fogak nehezen tisztítható részein kezdődik: őrlőfogak felületén lévő barázdákban, a fogak egymással való érintkezési felszínein. A szuvasodás sokáig panaszmentes marad, az érintettek gyakran már csak az előrehaladott folyamatot jelző fájdalom esetén fordulnak szakemberhez.

Fontos lenne időben észrevenni!

Javasolt félévenként felkeresni fogorvosunkat, mivel a rendszeres fogászati kontrollvizsgálattal már a felületes zománcsérülések is észlelhetők és egyszerűen orvosolhatók.

A rendszeres kontrollvizsgálatok mellett megfelelő táplálkozási és szájápolási szokások kialakításával is hozzájárulhatunk fogaink épségének megőrzéséhez.

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Orvos szerzőnk: Dr. Borsi-Lieber Katalin

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