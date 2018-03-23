A periodontális betegségek leggyakoribb oka a szájhigiénia elhanyagolása, ezek mellett azonban számos egyéb állapot és betegség is előidézheti őket, ráadásul vannak speciálisabb típusai is, cikkünkben főként ezekkel foglalkozunk.

A téma cikkei 2/1 Periodontális betegség - Ínygyulladás, parodontózis és parodontitisz

2/2 A fogíny, fogágy ritkább betegségei

A fogak körüli (periodontális) szövet, vagyis a fogágy (periodontium) része a fogíny, de ide tartozik a foggyökerek felszínét védő cementréteg, az azt körülölelő gyökérhártya és a fogmeder csontja is.

Az egészséges fogíny rózsaszín, és részben fedi a fogakat is, elsősorban a fognyak területén. A fogak gyökerének külső rétege a cement, azok alsó, a fogmedrekbe ékelt részét borítja és igen magas kalciumtartalommal rendelkezik. A fogmedret a felső állcsontról és az alsó állkapocsról induló csontgerendák képezik. A fogínynek a fogak nyaka körüli kb. 1 mm-es szegélyét fogínysáncnak nevezzük, ez a periodontális betegségekben leginkább érintett terület.

Hirdetés

A periodontális betegségek leggyakoribb és egyben legismertebb formái a gingivitisz (fogínygyulladás), a fogínysorvadás (parodontózis) és a fogágygyulladás (parodontitisz). Ezen betegségek mellett azonban léteznek speciálisabb, ritkább formák is, mint például az akut nekrotiziáló ulceratív gingivitisz (gingivitisz ulcerosa), illetve az íny gyulladása lehet egy másik betegség velejárója is, mögötte olykor állhatnak olyan okok, amelyek nem a szájüregből indulnak ki, így a gingivitisz gyermekek esetében lehet a leukémia korai jele is.

Mi vezethet a fog körüli szövetek megbetegedéséhez?

Számos ok közül a leggyakoribb a rossz szájhigiénia, a szájüreg baktériumflórájának rossz minősége. Emellett meg kell említeni a hormonális változásokat (pubertás, terhesség, menopauza), illetve különböző gyógyszereket. Az utóbbiak közül az epilepszia kezelésére használt phenytoin, a szervtranszplantáltak által szedett immunszuppresszáns ciklosporin, a szívbetegek által szedett egyes kalciumcsatorna-blokkolók hajlamosítanak fogínygyulladásra.

A C- és a B 3 -vitamin hiányállapotaiban a fogíny vérzésével járó gingivitisz alakul ki.

Olyan szisztémás betegségek is növelhetik a periodontális betegségek kockázatát, mint például a cukorbetegség, szívbetegségek, a vérzékenység és vesebetegség, és mint írtuk, gyermekeknél akár leukémia jele is lehet.

A fogágyat érintő ritkább betegségek

Herpeszvírus-fertőzéshez kapcsolt gingivosztomatitisz

A herpesz okozta fogíny- és szájüregi fertőzések gyakran társulnak a fog körüli szövetek megbetegedéseivel. A fertőzött fogíny vörös, és rajta fehéres foltok képében herpeszes elváltozások jelentkeznek.

A többi periodontalis (fog körüli) betegséggel ellentétben a herpeszvírus-fertőzéshez kapcsolt gingivosztomatitiszt nem baktérium, hanem vírusfertőzés okozza, a herpesz szimplex vírusa (HSV) áll hátterében. A betegség általában két héten belül gyógyul.

Fontos, hogy a beteg fertőz, elsősorban a vírusokat is tartalmazó nyállal vagy a herpeszes elváltozással való érintkezés esetén.

Perikoronitisz

Az alsó állcsont őrlőfogainak fogzásakor kialakuló betegség. A fogat előbújása közben az egyre vékonyabb ínyréteg lebenye fedi, amely alatt az összegyűlő baktériumok és ételdarabkák gyulladást alakítanak ki. Ha a felső állcsont őrlőfogai hamarabb kifejlődnek, rágás közben a lebeny sérülhet, ami további gyulladás forrása lehet. Elhanyagolt esetekben a fertőzés az arc és a nyak mély szövetei felé terjedhet.

Deszkvamatív gingivitisz

Nőknél, menopauza után előforduló ínybetegség, amelynek pontos oka ismeretlen. (A deszkvamáció a méhnyálkahártya hormonális hatásra bekövetkező leválását jelenti).

A betegséget az okozza, hogy a fogíny külső rétege lelökődik, ezáltal a mélyebb szöveteket és idegeket fedetlenül hagyja.

Akut nekrotiziáló ulceratív gingivitisz

Szövetelhalás és kifekélyesedés jellemzi, nagy fájdalommal és lázzal jár. A fő oka az elhanyagolt szájhigiénia, a mindennapi fogtisztítás elmulasztása. A stressz, a kiegyensúlyozatlan táplálékbevitel, a dohányzás és az alváshiány is gyakori okként szerepelhet.

Tünetei – az egyre fokozódó fájdalom és a rossz lehelet – hirtelen kezdettel jelentkeznek. A fogak közötti íny érzékeny, rágáskor könnyen vérzik, majd fokozatosan elhalás jeleit mutatja. A fertőzés az arc és a nyak közeli szöveteire is terjedhet.

Milyen kezelésre számíthat?

A fogászati ellátás mellett fontos a vitaminhiánynak, illetve a fennálló alapbetegségnek a kezelése is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lengyel Csongor, fül-orr-gégész, fej- és nyaksebész