3 dolog, amivel nem csak fogai szépségét óvhatja meg

A ápolt száj kultusza egyre nagyobb teret hódít. A fogak hibái nemcsak az általánosan egyre inkább nyomást gyakorló tökéletesség pártiak rosszallása okán jelentenek problémát. Egy-egy kisebb hibának tűnő fogprobléma komoly egészségügyi kockázatot is hordozhat.

Dr. Csák Csaba, a győri Dent Art Klinik szájsebész, implantológus szakembere évtizedek tapasztalataira alapozva a következőket javasolja annak érdekében, hogy megőrizze az egészségét:

1. Kozmetikus, fodrász, dentálhigiénikus!

Gócokat okozhat a fogíny, fogágy is. A paradontózis, azaz a fogágybetegség az egyik legalattomosabb szájüregi probléma! Lehet, hogy azt hiszi, ez Önt nem érintheti, de erről jobb, ha a fogorvosa is meggyőződik, mert ez az egyik leggyakoribb betegség. Várandós nőknél - extrém esetben - akár vetélést is okozhat. A paradontózis tünetei a duzzadt, vérző fogíny, a rossz szájszag és az érzékeny fognyakak.

Hirdetés

Fontos látni a folyamatot, hogy érthető legyen, mi zajlik ilyenkor a szájban. Először tapadásvesztés történik, ami azt jelenti, hogy a fognyaknál a nyálkahártya elenged, nem zár már tökéletesen, bemegy a lepedék a fognyak alá, amit mi magunk, nem tudunk jól tisztítani. A lepedék kalcifikálódik, fogkő képződik, amit az íny alól otthon nem tudja senki mechanikusan eltávolítani, se fogkrémmel, se szájvízzel. Ezek a tasakok fogkefével, fogselyemmel, szájzuhannyal nem tisztíthatók, és a kóros összetételű baktériumflóra a vérárammal továbbsodródik, ezzel pedig távoli szervek megbetegedésének kiindulása lehet.

A megoldás: kérjen legalább félévente időpontot a dentálhigénikushoz, aki állcsontonként húsz-harminc perc tisztogatással, speciális eszközökkel karban tudja tartani fogínyét.

2. Szabályoztasson!

Ha a felső és alsó állkapcsa nem megfelelően helyezkedik el egymás felett, a harapása „rossz”, ami meglepő következményekkel járhat: egyfelől az ételek megrágása nem lesz tökéletes, ami az emésztésre is kihat, másfelől mivel a fej, a nyak és a rágóizomzat a gerincoszloppal van összeköttetésben, a következmények az egész testre kihathatnak. A migrén például egyike a tüneteknek, melyeknek sokáig az okát sem tudja a páciens.



A felnőttkori fogszabályozástól sokan tartanak, a felragasztott készülék, a bonyolult szájhigiénia miatt, de van már erre is megoldás: a láthatatlan fogszabályozó. Ez a teljesen átlátszó, műanyag sínekből álló eszköz tökéletesen illeszkedik a fogakra, úgy, hogy nincs fixen rögzítve a fogazatra. Lehetővé teszi a maximális szájhigiénia megtartását, kivehető étkezéskor és fogmosáskor is.

A páciensek kéthetente új sínt kapnak, melyek egy-egy lépéssel közelebb viszik a fogazatot az ideális állapothoz. A számítógépes tervezés abszolút egyedi, ráadásul lehetővé teszi, hogy láthatóvá tegyék 3D-ben a nagyon pontosan prognosztizálható, várható eredményt. Kisebb rendellenesség esetén pedig akár 2 hónap alatt is már látható eredmény érhető el, tehát nagyon hatékony módszerről beszélhetünk, rövid idő alatt szembetűnő a változás. A legnagyobb előny pedig, hogy észrevétlenül gyógyulhat, a sínek nagyon kényelmesek, szinte ugyanúgy élheti megszokott életét, mintha nem is volna fogszabályozója!

3. Így cseréltesse a töméseket!

Ha eldönti, hogy kicserélteti a töméseit, a fogorvos szakaszos beavatkozást fog javasolni, ugyanis egyszerre nem tanácsos sok amalgámtömést kicserélni - amíg jól zár, egyáltalán nem indokolt a cseréje. A káros anyagok felszabadulása csak a tömés készítésekor, illetve a tömés eltávolításakor jellemző. A mai modern fogászati kezelőegységek azonban már rendelkeznek olyan komoly elszívó rendszerrel, aminek segítségével a lehető legkisebbre csökkenthető a felszabaduló káros anyag mennyisége, így a lehető legkevésbé terhelik és „mérgezik” a szervezetet.

Forrás: WEBBeteg

Kárpáti Judit, újságíró

Orvos szakértő: Dr. Csák Csaba, szájsebész, implantológus