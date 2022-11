Zsírszéklet (steatorrhea)

Zsírszékletnek (steatorrheának) nevezzük, ha a székletben felesleges zsír található. Jellemzője, hogy ilyen esetekben a széklet mennyisége megnő, színe halványabb, felülete zsíros/olajos fényű, kifejezetten bűzös, és a víz felszínén lebeg.

Szervezetünkben a zsírok emésztéséért az epe és hasnyálmirigy által termelt nedv együttesen felel. A zsírok hatékony felszívódásához epesavakra, emésztő enzimekre, valamint ép, normálisan funkcionáló vékonybél nyálkahártyára van szükség. Amennyiben ennek a rendszernek bármely eleme elégtelenül működik, kialakulhat a zsírszéklet.

A zsírszéklet lehetséges okai

Az emésztés, vagy felszívódás károsodása zsíros székletet eredményezhet. Az okok közé tartozhat:

A zsírszéklet okának kivizsgálása

A steatorrhoea kivizsgálása akkor indokolt, ha a széklet volumene megnő, kinézete megváltozik, víz felszínén lebeg, kifejezetten bűzössé válik. Emellett egyéb nem specifikus zsírfelszívódási zavarra utaló jeleket is észlelhetünk, mint a krónikus hasmenés, hasi diszkomfort, puffadás, súlyvesztés.

Súlyos esetekben a bőr alatti zsírszövet- és izomtömegvesztés is bekövetkezhet, valamint a zsírban oldódó (D, E, K, A) vitaminok hiánytünetei is jelentkezhetnek. Gyermekekben növekedési rendellenesség, megkésett pubertás is előfordulhat.

Gyanú esetén különböző tesztek végezhetők, például széklet elasztáz kimutatás, valamint a lehetséges kóroknak megfelelően képalkotó vizsgálat, endoszkópia (pl. krónikus hasnyálmirigy gyulladás esetén MRCP, vékonybélbetegség esetén endoszkópos vizsgálat, szövettani mintavétellel).

Kezelési lehetőségek

Törekedni kell az oki kezelésre, azaz a zsírszékletet kiváltó kórkép terápiájára. Exokrin hasnyálmirigy elégtelenség estén emésztőenzim-pótlás jön szóba. Cöliákia esetén élethosszig tartó szigorú gluténmentes diéta tartása szükséges, SIBO esetén antibiotikus kúra javasolt.

