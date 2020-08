A székrekedés megszüntetésére általában és elsősorban nem gyógyszeres módszerekkel ajánlott próbálkozni. Sajnos azonban néhány esetben nem kerülhető el gyógyszer alkalmazása. Mit érdemes tudnunk a székletlazító készítményekről?

A székrekedés meglehetősen gyakori jelenség. Számos probléma okozhat székrekedést a nem megfelelő táplálkozástól a kevés folyadékfogyasztáson át a stresszig. Emellett nagyon gyakori probléma ez az idősebb korosztály körében is, akiknél a szervezet elöregedése miatt az emésztőrendszer perisztaltikája, mozgása is lassul, ez pedig kevesebb, ritkább, más minőségű székletet eredményez. A székrekedés kezelése többféle módon történhet: segíthet az életmód változtatása és a mozgás mennyiségének növelése is, de vannak olyan esetek, amikor már sajnos nem tudjuk elkerülni a gyógyszeres rásegítést.

A hashajtóknak számos típusa van forgalomban, akár a hatás módját tekintjük, akár a gyógyszer formáját. A gyógyszerforma szerint hashajtó hatású készítmények már elérhetőek kúp, tabletta, csepp, szirup vagy akár gyógytea formájában is.

A hatás módja szerint megkülönböztetjük egymástól például a bélmozgást serkentő, a széklet állagát lazító vagy a bélfalat ingerlő készítményeket.

A gyógyszeres hashajtás egyik legkíméletesebb módja a székletlazító készítmények alkalmazása. Ezek az úgynevezett ozmotikus hashajtók, amelyek hatása azon alapszik, hogy vizet vonnak el a szervezettől, ezáltal a széklet mennyisége lazul, állaga pedig duzzadtabb lesz. A nagyobb, lazább széklet egyrészt könnyebben mozog és ürül, másrészt nyomást gyakorol a bélfalra, ami szintén segíti a kiürülését. Az ozmotikus hashajtók több csoportba oszthatók.

Szervetlen sókat tartalmazó készítmények

Az első csoportba a különböző szervetlen sókat tartalmazó készítmények tartoznak, mint például a keserűsóként ismert magnézium-szulfát vagy a glaubersóként ismert nátrium-szulfát. Ezek közepes erősségű hashajtónak számítanak, a gyógyszertárakban elérhetőek por formájában is, de palackozott gyógyvizekben is találkozhatunk velük.

Alkalmazásuk során fontos szem előtt tartani, hogy nem ajánlatos őket gyomor- és bélhurut, vérző gyomor- és nyombélfekély, savhiány, szívelégtelenség és hasmenés esetén alkalmazni. Emellett a felszabaduló ionok és a megnövekedett mennyiségű székletürítés miatt felborulhat az ionháztartás, ezért csak ép veseműködés esetén ajánlott használatuk.

Szénhidráttartalmú készítmények

A szénhidrátokat tartalmazó készítmények közül a leggyakrabban előforduló hatóanyag a laktulóz, de emellett előfordulhat végbéloldatként szorbitol és kórházi körülmények között a mannit alkalmazása is.

A laktulóz nem szívódik fel a szervezetben, csupán növeli a béltartalom víztartalmát, ezáltal könnyíti annak kiürítését. A laktulóz már 1 hónapos kortól egészen felnőtt korig alkalmazható, és előnyei közé tartozik, hogy szigorúan indokolt esetben terhesség és szoptatás ideje alatt is használható. Arra viszont érdemes figyelni, hogy emésztőrendszeri perforáció, gyulladás vagy bélelzáródás esetén alkalmazását mindenképp kerülni kell, ilyen esetekben kérjük ki kezelőorvosunk tanácsát. Előfordulhat, hogy a laktulóz hatása csak 2-3 nappal a bevétel után jelentkezik, mivel csak a végbélben bomlik le, és használata során előfordulhat puffadás.

Ozmotikus hatású gyógynövények

Az ozmotikus hashajtók körében sem feledkezhetünk meg a gyógynövényekről, melyek között az egyik legismertebb készítmény a tamarinlekvár. A tamarinlekvár egy indiai növény gyümölcséből készül, vízelvonó képességét a tamarin magas cukor- és nyáktartalmának köszönheti. Fontos figyelembe venni, hogy a forgalomban lévő tamarinlekvár a tamarin mellett ásványi sókat, vitaminokat, valamint szennalevelet is tartalmaz.

Egyéb ozmotikus készítmények

Egyes székletlazító készítmények makrogolt tartalmaznak, mely a laktulózhoz hasonlóan felszívódás nélkül halad végig a bélrendszeren, és vízelvonó hatása révén segíti a székletürítést, ellenjavallatai szintén a laktulózhoz hasonlóak. Általában krónikus székrekedés kezelésére alkalmazzák orvosi tanácsra. Egyes makrogoltartalmú készítmények sókat is tartalmaznak, amelyek segítenek a szervezet elektrolit-egyensúlyának fenntartásában. 12 éves kor alatt alkalmazásuk nem ajánlott.

Fontos tudnivalók a székletlazító készítményekről!

Mint minden hashajtó esetében, a székletlazítók alkalmazása során is minden esetben oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadékpótlásra, ami kb. 1,5-2 liter folyadékot jelent naponta. Emellett fontos, hogy a hashajtó hatású készítmények tartós alkalmazása végül a belek önálló működésének csökkenéséhez vezethet, ezért tartós alkalmazásuk nem javasolt. Szintén fontos szempont, hogy ha például az ionháztartást is befolyásoló gyógyszert szedünk (pl. vízhajtók), akkor a székletlazító készítmények alkalmazása a fokozott vízvesztés miatt ezek hatását is befolyásolhatja. Ezért inkább érdemes kikérni orvosunk, gyógyszerészünk tanácsát, még akkor is, ha csak egy „ártatlannak” tűnő, vény nélkül kapható enyhébb hashajtót szeretnénk használni.

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész