Végbélrepedés - Okok, tünetek és megelőzés

A végbélrepedés (anális fisszúra) a végbélcsatornát belülről bélelő nagyon érzékeny nyálkahártya laphámrétegében keletkezett repedés, beszakadás következtében kialakult hosszanti seb vagy fekély. Tipikus tünete a székletürítéskor jelentkező fájdalom, valamint az élénkpiros vér a székleten vagy a WC-papíron.

Végbélrepedés bármely életkorban kialakulhat férfiaknál és nőknél egyaránt. Különösen gyakori, hogy 30 és 40 éves kor között keletkezik. Az anális fisszúra lehet akut vagy krónikus. Néhány szakértő a végbélrepedés kialakulási mechanizmusa alapján történő besorolást javasol, ennek megfelelően az anális fisszúra lehet spasztikus = görcsös, ez az akut megfelelője, illetve lehet gyulladásos, ami a krónikus formának felel meg.

Megfelelő kezelés hiányában az akut végbélrepedés krónikussá válhat, a nem megfelelően kezelt krónikus végbélrepedés pedig a végbélnyílás kóros elváltozásaihoz vezethet: a végbélnyílás körüli bőr megvastagodhat, ami zavarja a tisztálkodást, higiénét; úgynevezett anális fibróma (jóindulatú kötőszöveti csomó) jelenhet meg a végbélnyílásban; a fekély körül heges, dudoros szövetszaporulat alakulhat ki; fisztula = sipoly képződhet, begyulladhat és elfertőződhet, krónikus vérvesztéssel vérszegénységet és vashiányt okozhat, a hosszú ideig fennálló, újra meg újra hegesedő seb kedvez a daganatos átalakulásnak is.

A végbélrepedés okai és rizikófaktorai

A tudósok még nem tudják, hogy mi okozza a végbélrepedést. Azonban feltehetően a széklet minősége nagy szerepet játszik abban, hogy kialakul-e. Annál, aki például székrekedéstől szenved, tehát kemény a széklete, nagyobb valószínűséggel alakulhat ki végbélrepedés. A székletürítés közbeni erős nyomás, erőlködés növeli a veszélyét annak, hogy megsérül a végbélcsatorna érzékeny nyálkahártyája. Azonban a hasmenés és a kásás széklet is növelheti a végbélrepedés kialakulásának kockázatát maró hatása miatt.

Egy további rizikófaktor az aranyér, amelynek következtében a végbélcsatorna károsodik, és így könnyebben beszakadhat. Fertőzések, például cryptitis (egy a végbél területén kialakult gyulladástípus), a végbélcsatorna csökkent vérellátása, valamint a végbélzáró izom görcse is vezethet végbélrepedéshez. Néha már valamilyen meglévő betegség, például Crohn-betegség következtében alakul ki az anális fisszúra (másodlagos anális fisszúra).

A végbélrepedés tünetei

A végbélrepedés jellegzetesen szúró vagy égő fájdalmat okoz székletürítés közben. A fájdalom székletürítés után rögtön megszűnhet, de az is előfordulhat, hogy rövid fájdalommentes szakasz után ismét visszatér és órákig eltart.

A végbélcsatorna speciális nyálkahártyájának repedése következtében gyakran élénkpiros véres foltok láthatók a WC-papíron vagy a székleten.

A végbélnyílás környékén viszketés, égő érzés vagy nedvedzés jelentkezhet.

Egy ördögi kör alakul ki, mivel a végbélrepedés erős fájdalmat okoz, ami miatt a beteg igyekszik visszatartani a székletét, emiatt azonban székrekedés következik be. A megkeményedett széklet azonban a sebet még inkább ingerli, a repedés mélyebbé válhat. Ez tovább növeli a fájdalmat. Ennek következtében pedig a végbélzáró izom begörcsöl, ami tovább fokozza a problémát székletürítéskor. A végbélcsatorna vérellátása az izmok görcsös megfeszülése miatt romlik, ami miatt a gyógyulási folyamat lelassul. Nagyon fontos megtörni ezt az ördögi kört.

Végbélkörnyéki panaszok esetén keresse fel háziorvosát, aki proktológushoz, azaz a végbelet érintő betegségekkel foglalkozó szakorvoshoz vagy gastroenterológushoz, illetve sebészhez irányíthatja tovább. A végbélkörnyéki problémák hátterében számos ok állhat, az anális fisszúra mellett például aranyér, daganatok vagy fekély. Ezért a végbélnyíláskörnyéki panaszokat minél előbb és mindig szakorvossal kell kivizsgáltatni.

Hogyan diagnosztizálható a végbélrepedés?

Az anamnézis felvétele (a páciens és az orvos beszélgetése a kórelőzményekről, kórtörténetről, jelenlegi tünetekről) mellett az orvos megvizsgálja a végbélnyílás körüli külső területeket, amelynek során a fájdalmas repedés részben már felfedezhető. A legtöbb anális fisszúra hosszanti irányú és a farkcsont felőli oldalon, azaz a végbélcsatorna hátsó részén helyezkedik el.

Ha külső megtekintéssel nem sikerül megtalálni a pontos diagnózist, akkor a végbélcsatorna további vizsgálatára lehet szükség helyi érzéstelenítésben.

Hogyan lehet megelőzni a végbélrepedést?

A végbélrepedés gyakran kemény széklet, illetve székrekedés következtében alakul ki vagy ha a páciens - sokszor ezen okokból kifolyólag - nagyon erőlködik székletürítés közben. Hashajtó szereket alkalmazni azonban csak kivételes esetekben szabad. Ezek – gyakori alkalmazás mellett – ugyanis megzavarják az emésztési folyamatok szabályozását és fontos ásványi anyagokat vonnak el a szervezettől. Ennél sokkal jobb, ráadásul természetes megoldás a ballasztanyagokban gazdag ételek fogyasztása. A ballasztanyagok, más néven élelmi rostok megnövelik a béltartalom térfogatát és ezáltal serkentik az emésztést. Így megelőzhető a székrekedés. Ráadásul az elfogyasztott rostok hosszabb időre telítettségérzést kölcsönöznek, így segítenek az ideális testsúly megőrzésében. Ezek az egészséges élelmiszer-alkotórészek megtalálhatóak a gyümölcsökben, zöldségekben, teljes kiőrlésű gabonatermékekben.

Szintén fontos odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztására (elsősorban tiszta víz, édesítetlen gyümölcstea formájában), különösen rostfogyasztás mellett! Továbbá elengedhetetlen a rendszeres testmozgás is. Egy egészséges felnőtt ember szervezetének naponta kb. 2-3 liter vízre van szüksége, aminek egy része az elfogyasztott ételekből, másik része a szervezetben zajló anyagcsere-folyamatokból nyerhető, a legnagyobb részt pedig folyadék formájában kell felvenni. Ideális esetben kb. 1,5 l folyadékot kellene naponta meginni, fizikai aktivitás és hőség esetén pedig ennél is többet. Ez az ajánlás egészséges felnőttekre vonatkozik. Amennyiben valakinek szív-, vese- vagy anyagcsere-betegsége van, akkor a napi folyadékfogyasztást illetően kezelőorvosa utasításait kell betartania. Egy kicsivel több testmozgást könnyen be lehet iktatni a mindennapokba: sétáljon sokat a friss levegőn, menjen kerékpárral a boltba vagy tornázhat otthon is.

