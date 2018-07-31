Mi okozhat kemény székletet?

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus - WEBBeteg
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Mitől válhat keménnyé a széklet? Mi jelenthet megoldást erre a problémára? Cikkünkben a lehetséges okokat járjuk körül, és életmódbeli tanácsokat is adunk.

A kemény széklet nem azonos a székrekedéssel, de járhatnak együtt is

Gyakran kerül tévesztésre a székrekedés és a kemény széklet ürítésének megnevezése.

Székrekedés a kemény, kis mennyiségű (50 g/nap) széklet ürítése, vagy ritka (48 óránál hosszabb időszakon túli) székletürítés.

A kemény széklet csak az állagra vonatkozik, sem a mennyisége, sem az ürítés gyakorisága nem befolyásolja a megnevezést. Túl kemény székletről ezért beszélhetünk rendszeres és normális mennyiségű székletürítés esetén is, gyakori azonban, hogy a kemény széklet ürítése székrekedéssel párosul.

Mi okozhat kemény székletet?

A kemény széklet ürülését számos tényező határozza meg:

Életmódbeli rossz szokások

  • Ez a leggyakoribb oka a kemény székletürítésnek. A napi testmozgás hiánya és az ülő életmód székrekedéshez és kemény székletürítéshez is vezethet.
  • Kevés folyadék fogyasztás, alkoholfogyasztás.
  • Táplálkozásbeli rossz szokások. Kevés a növényi eredetű rost bevitele, és sok a zsírban, szénhidrátban gazdag élelmiszer fogyasztása.
  • Kemény székletürítéshez vezethetnek a helytelen székelési szokások, a székelési inger rendszeres elnyomása is.

Gasztrointesztinális betegségek

A bél működésének renyhülése elsősorban székrekedést okoz, de normális időintervallumban ürülő széklet melletti kemény széklet is jelentkezhet. Okok lehetnek a fekélyek, nyálkahártyasebek, divertikulumok, divertikulitiszek, daganatos elváltozások (vastagbélrák), polipok, Crohn-betegség stb.. Irritábilis bél szindróma esetén is előfordul kis mennyiségű kemény széklet ürítése.

Gyógyszerszedés

Számos gyógyszer hat a bélműködésre, ezzel befolyásolva a széklet konzisztenciáját. Érdemes tudni, hogy a hashajtók túlzásba vitt alkalmazása is „visszaüthet” és okozhat székelési problémát.

Időskor

Egyrészt a kor előrehaladtával, másrészt a modern társadalmunk rossz szokásainak növekedésével, a társbetegségek megjelenésével, a gyakori fekvéssel, gyógyszerszedéssel (nyugtató, altató és fájdalomcsillapító gyógyszerek, pszichiátriai szerek) párhuzamosan okozhat az időskor kemény székletürítést.

Társbetegségek

Pajzsmirigy alulműködése, alacsony káliumszinttel járó állapotok.

Lásd még Mi okozhat székrekedést? A táplálkozástól a bélbetegségekig

Életmódbeli tanácsok keményszéklet-ürítés esetén

Abban az esetben, ha nincsen semmilyen kóros állapot, bélelváltozás, betegség a háttérben, nem szükséges olyan gyógyszer szedése sem, amely rontja a panaszokat, érdemes néhány életmódbeli tanácsot megfogadni. Ezek természetesen betegségek esetén is sokat segíthetnek a panaszok csökkentésében.

  • Javasolt a rendszeres, változatos testmozgás. Kerüljük az ülő életmódot. A munka után érdemes sportolást, testmozgást beiktatni, akár csak az autóval való közlekedés helyett lehetőség szerint kerékpárral, gyalog közlekedni.
  • Fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot! Kevesen isznak meg napi 2 l vagy annál is több folyadékot. Minden szempontból hasznos lenne pedig. Elsősorban a szénsavmentes víz fogyasztása javasolt.
  • Étkezésnél kerüljük a gyorsételeket, a túlfinomított, zsíros, magas szénhidráttartalmú ételeket. Sok rost bevitele fontos, hogy képződhessen megfelelő mennyiségű széklet. Ehhez együnk zöldségeket, gyümölcsöket. A korpa fogyasztása is hatásos lehet. A rostbevitel mellett kiemelten ügyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra!
  • Kerüljük viszont azokat az élelmiszereket, amelyek székrekedést, vagy keményszéklet-ürítését okoznak. Ilyen pl. az étcsokoládé, vörösbor, kakaó.
  • Lehetőség szerint – de minden esetben kizárólag kezelőorvossal megbeszélve – javasolt elhagyni a panaszokat fokozó gyógyszereket.

Érdekessség Elsősegély székrekedésre - Hogyan lehet segítségére a szilva?

A széklet további eltérései

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

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