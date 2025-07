Az alváshiány számos betegség kockázati tényezője

A Proceedings of the National Academy of Science című tudományos folyóiratban nyilvánosságra hozott tanulmányukban a Surreyi Egyetem tudósai közölték, hogy kísérleteikben az alvásidő részleges megvonása több mint 700 olyan gén tevékenységét módosította, amelyek a sejtekben lejátszódó biológiai folyamatokban fontos fehérjék előállításáért és szabályozásáért felelősek. Ennek következményeként megváltozott az egész test kémiai összetétele, ráadásul a szervezet természetes biológiai órájában is zavar támadt: napközben egyes gének tevékenysége erősödik, másoké gyengül, az elégtelen alvás azonban tompította az eredendően eltérő hatásokat. (MTI)