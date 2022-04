A délutáni alvás csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Régóta ismert tény, hogy a szieszta jót tesz az egészségnek. Az emberi egészségre gyakorolt konkrét, pozitív hatásait több tudományos vizsgálat is alátámasztja.

A NASA pilótáinak bevonásával végzett kísérlet azt igazolja, hogy félórányi délutáni alvás 16%-kal csökkenti a reakcióidőt, és 34%-kal a figyelemkiesést.

A Harvard Egyetem kutatói különböző tesztekkel bebizonyították, hogy a napközbeni szunyókálás jelentősen javítja az agy teljesítőképességét. Ám a délutáni alvás a szívnek is javára válik!

Görög tudósok arra a megállapításra jutottak, hogy egy körülbelül harminc perces délutáni alvás a halálos szív- és érrendszeri betegségek kockázatát 37%-kal csökkenti.

A szieszta csökkenti a halálos kimenetelű szív- és érrendszeri betegségek számát

Az Athéni Egyetem munkatársa, Androniki Naska és a bostoni Harvard Egyetemen dolgozó kollégái a koronáriás szívbetegségek mediterrán országokban való csekély előfordulására keresték a magyarázatot. Mindeddig ezt az egészséges táplálkozás pozitív hatásának tulajdonították, mely nagy arányban tartalmaz növényi olajokat és ballasztanyagokat. Naska azonban azt feltételezi, hogy a szív –és érrendszeri betegségek ritkább előfordulása a délutáni sziesztának tudható be. Ez ugyanis leépíti a stresszt, ami pedig sok pszichológus szerint az ischaemiás szívbetegségek lehetséges oka.

Naska és kollégái kiértékelték az EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) tanulmányának adatait, melyben 23.681 egészséges 20 és 86 év közötti személyt kérdeztek ki részletesen táplálkozási szokásaikról és életmódjukról. Többek között azt is megkérdezték tőlük, hogy szoktak-e sziesztázni.

A felmérés eredménye

A délutáni pihenés 34%-kal csökkentette az ischaemiás szívbetegségekben való elhalálozás kockázatát a megkérdezetteknél. A szunyókálás gyakoriságától és időtartamától függ, hogy milyen mértékű az egészségügyi hatás. Azoknál, akik csak alkalmanként alszanak délutánonként, csak 12%-kal csökkent az ischaemiás szívbetegségekben való elhalálozás kockázata. Azok esetében viszont, akik hetente legalább háromszor harminc percet ebéd után pihenéssel töltenek, a halálos kimenetelű ischaemiás szívbetegségek kockázata 37%-kal csökken.

A szieszta dolgozó férfiakra gyakorolt pozitív hatása mutatkozott meg a tanulmányban a legerősebben, de a nem dolgozó férfiakra és a nőkre nézve is valószínűleg fennáll ugyanez az összefüggés, annak oka, hogy e tanulmánnyal szignifikáns összefüggés esetükben nem volt kimutatható, csak az lehet, hogy az ischaemiás szívbetegségek száma az ő esetükben a megkérdezettek körében olyan csekély volt, hogy abból nem vonhatók le következtetések.

Azt is figyelembe kell venni, hogy az eredmények csupán megfigyeléseken alapulnak, és egyidejűleg más tényezők is szerepet játszhatnak a pozitív eredményben.

Magyarországon nagyon kevés dolgozó embernek van lehetősége délutáni pihenésre.

Más országokban azonban, így például Spanyolországban, a szieszta teljesen megszokott dolog, és az USA-ban, valamint Nagy-Britanniában, Japánban és Kanadában is elterjedt az ebéd utáni rövid pihenő, az úgynevezett „power nap“ beiktatása.

Szerző: WEBBeteg - B. M., szakfordító

Forrás: Gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos