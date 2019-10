Pszichés betegségek, melyek alvászavarral járhatnak

Alvászavart bizonyos életmódbeli tényezők is okozhatnak, így például pszichoszociális problémák (munkahelyi, magánéleti stressz), váltott műszakos munka, nem megfelelő alváskörnyezet, rossz szokások (pl. kiadós étkezés elalvás előtt, rendszertelen alvás), stb.. Alvászavar azonban számos betegség velejárója is lehet, így különféle testi és pszichés kórképeké. Melyek a leggyakoribb háttérben álló pszichés betegségek?

Primer inszomniának azt a kórképet nevezzük, ami súlyos zavarokat okoz az elalvás és átalvás folyamatában, valamint negatívan befolyásolja a nappali közérzetet, ám hátterében sem testi, sem pszichés betegség nem áll - ez maga egy önálló betegség. Az alvászavarok ezen formája is nagyon megterhelő a páciens számára, ezért a többi típushoz hasonlóan feltétlenül orvosi kezelést igényel!

Az alvás és a pszichés állapot rendkívül szoros kapcsolatban áll egymással, ezt bizonyítják az alváshiány következményei is. Így például az alvási apnoe eredményeként kialakult alváshiány többek között depresszív hangulatot, gondolkodásbeli zavarokat, sőt akár hallucinációk jelentkezését okozhatja. A tartós negatív stressz, a gyász, a feldolgozatlan traumák, mind hatással vannak az idegrendszerre, így alvászavarok kialakulásához vezethetnek. Az alvászavar pszichés betegségek okozója lehet, a pszichés betegségek pedig alvászavarral járhatnak.

Pszichés betegségek az alvászavarok mögött

Az alvászavarok több mint fele pszichés betegségek előfutáraként, vagy azok kísérő tüneteként jelentkezik. Csaknem valamennyi pszichés betegség együtt jár alvási problémákkal, így például elalvási nehézséggel, az alvás folyamatában bekövetkező (azaz átalvási) zavarral, illetve a kialvatlanság érzésével, napközbeni fáradtsággal.

Az alvászavar rendkívül gyakori kísérője a depressziónak, amire az elalvási és átalvási problémák mellett jellemző a kora reggeli órákban való ébredés, ami után a páciens nem tud visszaaludni.

A félelmi zavarok, melynek körébe a pánikbetegség, a generalizált szorongás és a fóbiák tartoznak, elsősorban az elalvást nehezítik meg nagyon.

Demens betegek esetében gyakori, hogy az alvás napi rendje változik meg nagymértékben, extrém esetben az is előfordulhat, hogy a beteg szinte egész nap alszik, éjjelente pedig ébren van.

Az alkoholizmus, illetve a kábítószer-fogyasztás a legkülönfélébb alvászavarok kialakulásához vezet, a leggyakrabban az alvás folyamatában bekövetkező súlyos zavarokkal jár, melyek még az alkohol, illetve a kábítószer használatának elhagyása után is évekig fennállhatnak. Az egyszeri, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás is alvászavarokat okoz. Valamennyi szenvedélybetegség járhat alvászavarral, így például az evészavarok is.

Alvászavar kísérheti a személyiségzavarokat (pl. borderline szindróma), valamint a skizofréniát is.

Itt említjük meg a pszichoszomatikus betegségeket (lelki problémák testi tünetekkel) is, amelyek sokszor megzavarják a betegek éjszakai nyugodt alvását. A fülzúgás is sok esetben ide sorolható panasz, bár hátterében számos, sok esetben súlyos fizikai betegség is állhat, így a többi pszichoszomatikus betegséghez hasonlóan mindenképpen orvosi kivizsgálást igényel!

A krónikus fáradtság szindróma, bár nem tartozik a pszichés kórképek közé, pszichés és fizikai tünetekkel jár, köztük alvászavarral. Önálló betegségről van szó, melynek a hátterében álló okokat illetően még viták folynak.

Az alvás kóros állapotai Az ember életében az alvás rendkívül fontos szerepet kap, hiszen életünk csaknem egyharmadát ezzel töltjük. Azonban ha nem tudjuk magunkat kellően kipihenni, annak a másnapi fáradtságon és mérgelődésen kívül más következményei is lehetnek.

