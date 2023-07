10 tanács az altató használatával kapcsolatban

Legtöbbször a tartós horkolás az egyik jele az alvási apnoe-nak, amely során a beteg légzése többször is leáll alvás közben, és akár százszor is felébredhet emiatt egy éjszaka alatt, anélkül, hogy emlékezne rá. Többek között ezért is van, hogy a sokat horkolók reggel kialvatlannak érzik magukat. A horkolás: komoly betegség tünete is lehet