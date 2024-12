Mit tehet, ha karácsony körül jelentkezik depresszió?

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok: 116-123 Éjjel-nappal, mobilról és vezetékes telefonról is hívható. Ingyenes. Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat: 06-80-505-503, 18 órától 6 óráig, csak vezetékes telefonról hívható. Ingyenes. Kék vonal gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat: 116-111 Éjjel-nappal, vezetékes és mobiltelefonról is hívható. Ingyenes. NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyerekeknek telefonszolgálat: 06-80-505-101 ingyenesen hívható mobilról vagy vezetékes telefonról. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken este 6-tól 10-ig, valamint kedden reggel 8-tól 12-ig és szerdán 12-14 óra között. Szerdánként 16 és 18 óra között chaten is elérhetők. Délután telefonszolgálat: lelkisegély időseknek. 06-80-200-866 Este 6-9-ig. Ingyenes. Meleg Háttér Telefonszolgálat: 137-37 vezetékesről és mobilról is hívható. Mindennap este 6 és 11 közt. Ingyenes.