Anhedónia, mint a depresszió fő tünete

Az anhedónia egy görög eredetű kifejezés, mely az an- nélkül és a hedone öröm, élvezet szavak összetételéből származik. Magyarul leginkább örömtelenségérzésnek fordíthatjuk, azonban nem csupán ennyiről van szó.

Anhedóniáról akkor beszélhetünk, amikor az általában örömöt okozó tevékenységek iránti érdeklődés vagy az általuk okozott öröm jelentősen csökken. Ez az állapot az élet számos területén jelentkezhet, így érintheti a munkát, a korábbi hobbikat, de a táplálkozást és a szexuális életet is.

Anhedónia önmagában ritkán alakul ki, többnyire egyes pszichiátriai kórképek tüneteként jelentkezik. Az örömtelenség a depresszió egyik legfontosabb tünete, de ritkább pszichiátriai kórképekben is előfordul, mint pl. a skizofrénia, viszont alapvetően más minőségben és kilátásokkal. A depresszió fő tüneteként jelentkező anhedónia a depresszió megfelelő kezelésével jól javul.

A depressziót, és ezen belül az anhedóniát a beteg és annak környezete is érzékelheti. Általában jellemző, hogy a páciens nem tud örülni olyan életeseményeknek, napi örömforrásoknak, ami korábban elégedettséggel, örömmel töltötte el. Nem olvas újságot, nem nézi a tévét, korábbi hobbiját elhanyagolja. Az érdeklődés elvesztése nemcsak a tevékenységeket érinti, de az emberi kapcsolatokra is rányomja a bélyegét. A beteg nem leli kedvét a társas együttlétekben sem, így kerüli a családi összejöveteleket, kevesebbet kommunikál, fokozatosan begubózik.

Mindezek mellett jellemző a depressziós, ezen belül az anhedóniától szenvedő emberekre, hogy nem élvezik azokat az ételeket sem, melyeket korábban kedveltek, akár teljesen íztelennek is érezhetik azokat a finomságokat, amiket szerettek. Az örömérzet elvesztése érinti a szexuális életet is. Az érdeklődés ezen a területen is visszaszorul, vagy megszűnik, a páciens nem kezdeményez, és mások kezdeményezését is elhárítja.

Súlyos esetben a depresszió és az anhedónia olyan mértéket is ölthet, hogy a betegek csak az élet sötét oldalát látják, folytonosan zsörtölődnek, környezetükkel ingerülten viselkednek, vagy épp ellenkezőleg, “élőhalottként” tengetik mindennapjaikat. A probléma válhat olyan súlyossá, hogy csak a negatív dolgokra, a tévedéseikre, hibáikra emlékeznek, és az emiatt érzett bűntudatnak, szenvedésnek, fájdalomnak egyetlen megoldását látják, az öngyilkosságot.



Depresszióban az anhedóniát kísérhetik más tünetek is. Ilyen lehet például a fáradékonyság, a levert hangulat, egyes események, emlékek felidézésének nehezítettsége, a koncentráció hiánya vagy a cselekedetekben való tartós elmélyülésre való képtelenség. Ha ilyen tünetek is fennállnak, akkor depresszióról beszélhetünk.

Ha a fenti tüneteket észleli magán vagy hozzátartozóján, akkor mindenképp keressenek pszichiátert, és kérjenek segítséget, mert szakszerű orvosi kezeléssel megelőzhető a tünetek romlása vagy a betegség súlyos, életet veszélyeztető kimenetele! A depresszió, és ezen belül a kóros anhedónia kezelhető a korszerű, és biztonságosan alkalmazható antidepresszív szerekkel, illetve pszichoterápiával.

