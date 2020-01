A Huntington-kór és tünetei

Tornázzon rendszeresen! Ez nem csak a fizikai, hanem a lelki egészségét is segít megőrizni.

Ez nem csak a fizikai, hanem a lelki egészségét is segít megőrizni. Táplálkozzon egészségesen, szedjen vitaminokat, táplálék kiegészítőket! Mivel a Huntington-kór befolyásolja a mozgáskoordinációt, segítségre lehet szüksége az étkezéseknél. Hagyjon magának elegendő időt a táplálék elfogyasztásához. Az apróra szeletelt vagy a pürésített étel fogyasztásával a nyelés is könnyebb lehet, elkerülhető a félrenyelés.

Igyon eleget! A Huntington-kór növeli a kiszáradás veszélyét.

Végrendelkezzen még a betegség elején! Mivel a kór idővel szellemi hanyatláshoz vezet, lelki megnyugvást okozhat a tudat, hogy szerettei ismerik a végakaratát.

Gondoskodjon mindennapi segítségről , még akkor is, ha egyedül, önállóan szeretne élni!

Legyen érzelmi támasza! A depresszió gyakori a huntingtonosoknál, ám ha van valaki, akivel megoszthatja a gondolatait, kevésbé magányosnak érezheti magát.